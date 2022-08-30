"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 AĞUSTOS 2022 SALI - YIL: 53

Muzafferiyetteki harikulâde nimet-i İlâhiye şükür ister

Risale-i Nur'dan
30 Ağustos 2022, Salı
[MECLİS-İ MEBUSAN’A YAZILAN BEYANNÂME’DEN]

“Ey mebuslar (vekiller)! Muhakkak siz büyük bir gün için mebuslarsınız (diriltileceklersiniz).”* 

Ey Mücahidîn-i İslâm ve Ey Ehl-i Hallü ve’l-Akd!

Bu fakirin bir meselede on sözünü, birkaç nasihatini dinlemenizi rica ediyorum.

1. Şu muzafferiyetteki harikulâde nimet-i İlâhiye bir şükür ister ki, devam etsin, ziyade olsun. Yoksa, nimet böyle şükür görmezse, gider. Madem ki Kur’ân’ı Allah’ın tevfîkiyle düşmanın hücumundan kurtardınız; Kur’ân’ın en sarih ve en kat’î emri olan salât gibi feraizi imtisal etmeniz lâzımdır, tâ onun feyzi, böyle harika suretinde üstünüzde tevali ve devam etsin.

2. Âlem-i İslâmı mesrur ettiniz, muhabbet ve teveccühünü kazandınız; lâkin o teveccüh ve muhabbetin idamesi, şeair-i İslâmiyeyi iltizam ile olur. Zira Müslümanlar İslâmiyet hasebiyle sizi severler.

3. Bu âlemde, evliyaullah hükmünde olan gazi ve şühedalara kumandanlık ettiniz; Kur’ân’ın evâmir-i kat’îsine imtisal etmekle öteki âlemde de o nurânî güruha refik olmaya çalışmak, âlîhimmetlilerin şe’nidir: Yoksa, burada kumandan iken, orada bir neferden istimdad-ı nur etmeye muztar kalacaksınız. Bu dünya-i deniye, şan ve şerefiyle öyle bir meta değil ki, aklı başındaki insanları işba etsin, tatmin etsin ve maksud-u bizzat olsun.

4. Bu millet-i İslâmın cemaatleri, her ne kadar bir cemaat namazsız kalsa, hatta fâsık da olsa, yine başlarındakini mütedeyyin görmek ister. Hatta, umum Şarkta, umum memurlara dair en evvel sordukları sual bu imiş: “Acaba namaz kılıyorlar mı?” derler. Namaz kılarsa, mutlak emniyet ederler, kılmazsa, ne kadar muktedir olsa, nazarlarında müttehemdir.

Bir zaman, Beytüşşebap aşâirinde isyan vardı. Ben gittim, sordum: “Sebep nedir?” Dediler ki: “Kaymakamımız namaz kılmıyordu; öyle dinsizlere nasıl itaat edeceğiz?” Halbuki, bu sözü söyleyenler de namazsız, hem de eşkıya idiler.

Dipnot:

* Üstadımızın, Mutaffifîn Suresi 4-5. ve Mü’minûn Suresi 16. ayetlerden ilhamen söylediği, kendisine ait Arabî bir ifade.

Tarihçe-i Hayat, s. 152

LÛ­GAT­ÇE:

dünya-i deniye: âdi, alçak dünya.

ehl-i hallü ve’l-akd: bir ülkeyi yönetme, bir devlet başkanını seçme veya azletme yetkisine sahip kişiler, milletvekilleri.

evâmir-i kat’î: kesin emirler.

feraiz: farzlar; Allah’ın emirleri.

işba: doyurma.

mebus: 1- milletvekili. 2- yeniden diriltilmiş.

salât: namaz.

tevali: arkası kesilmeksizin sürme, ard arda gelme, sürüp gitme.

Okunma Sayısı: 81
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yolsuzluğun odağı haline geldiler

    AB, elektrik piyasasına ''acil'' müdahale edecek

    Sağlık Bakanlığı: Tabip, uzman tabip ve uzman diş tabiplerinin atama kurası süreci başladı

    Fenerbahçe, Konya deplasmanında kayboldu

    Libya için birlik çağrısı

    Dış ticaret açığı yüzde 147 arttı

    Rus oligarkların yatları Türkiye’de

    “Çürümüşlük göstergesi”

    6 lira için vergi denetimi

    6’lı masadan suç duyurusu

    Batı Şeria’da İsrail işgali genişliyor

    Sadece kırtasiye masrafı 3000 TL

    Ara eleman bulunamıyor

    Sadr yanlıları Irak Hükümet Sarayı'ndan çıkarıldı

    Afrika ülkeleri, tahıl krizine alternatif olabibilir

    Enerji ithalâtı faturası ikiye katlandı

    Sadece 2 milyon araç geçti!

    Sudan'da ve Nijerya'da bilanço ağır

    Balıkesir-Kütahya yolunda midibüs devrildi: 17 kişi yaralandı

    31 hafız Taksim Camii'nde icazetlerini aldı

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Siz hâlâ “özür” dilemediniz mi?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gençlerle okuma programı
    Risale-i Nur'dan

    Muzafferiyetteki harikulâde nimet-i İlâhiye şükür ister
    Said YÜKSEKDAĞ

    “Şimdi nerde kalacağım?”
    Muzaffer KARAHİSAR

    Yaşlı kadınlar
    Süleyman KÖSMENE

    Ölenlere Kur’ân okumak
    Genel

    Yolsuzluğun odağı haline geldiler
    Ahmet BATTAL

    Özlemişiz toplanmayı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bu nasıl medeniyet târikatı?
    Orhan GÜLER

    Risâle-i Nur Külliyatından vecizeler: Sözler* (6)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.