(Dünden devam)

Hem birer irade-i külliye ve birer ihtiyâr-ı âmm ve birer hâkimiyet-i nev’iyenin ünvanları bulunan ve “âdetullah” namıyla yâd edilen fıtrî kanunların birisine, hususî ve kasdî bir hâdise-i rububiyeti irca eder. O irca ile, onun nisbetini irade-i ihtiyâriyeden keser; sonra tutar, tesadüfe, tabiata havale eder. Ebu Cehil’den ziyade muzaaf bir echeliyet gösterir. Bir neferin veya bir taburun zaferli harbini, bir nizam ve kanun-u askeriyeye isnad edip, kumandanından, padişahından, hükûmetinden ve kasdî harekâttan alâkasını keser misillü, asi bir divane olur.

Hem meyvedar bir ağacın bir çekirdekten icadı gibi, bir tırnak kadar bir odun parçasından çok mu’cizatlı bir usta, yüz okka muhtelif taamları, yüz arşın muhtelif kumaşları yapsa; bir adam o odun parçasını gösterip dese: “Bu işler tabiî ve tesadüfî olarak bundan olmuş.” O ustanın harika sanatlarını, hünerlerini hiçe indirse, ne derece bir hamakattır. Aynen öyle de...

Yedinci suâl: Bu hâdise-i arziye, bu memleketin ahali-i İslâmiyesine bakması ve onları hedef etmesi ne ile anlaşılıyor ve neden Erzincan ve İzmir taraflarına daha ziyade ilişiyor?

Elcevap: Bu hâdise hem şiddetli kışta hem karanlıklı gecede hem dehşetli soğukta hem Ramazanın hürmetini tutmayan bu memlekete mahsus olması hem tahribatından intibaha gelmediklerinden hafifçe gafilleri uyandırmak için o zelzelenin devam etmesi gibi çok emarelerin delâletiyle bu hâdise ehl-i imanı hedef edip onlara bakıp namaza ve niyaza uyandırmak için sarsıyor ve kendisi de titriyor.

Bîçare Erzincan gibi yerlerde daha ziyade sarsmasının iki vechi var:

Biri: Hataları az olmak cihetiyle, temizlemek için tacil edildi.

İkincisi: O gibi yerlerde kuvvetli ve hakikatli iman muhafızları ve İslâmiyet hâmîleri az veya tam mağlup olmak fırsatıyla ehl-i zındıkanın orada tesirli bir merkez-i faaliyet tesisleri cihetiyle en evvel oraları tokatladı ihtimali var. Lâ ya’lemü’l-gaybe illallah. [Gaybı Allah’tan başka kimse bilemez.]

Sözler, s. 202

LÛ­GAT­ÇE:

âdetullah: Allah’ın âdetleri, kâinatta koyduğu fıtrî kanunlar.

delâlet: işaret, delil olma, gösterme.

echeliyet: çok cahillik.

ehl-i zındıka: Allah’a ve âhirete inanmayanlar, dinsizler.

hâdise-i arziye: yeryüzü ile ilgili olay.

hâdise-i rububiyet: Allah’ın kâinattaki terbiye ediciliğini ve idaresini gösteren olay.

hâkimiyet-i nev’iye: kâinattaki nev’lere (türlere) hükmetme.

hâmî: himaye edici, koruyucu.

ihtiyâr-ı âmm: Allah’ın her şeyi kuşatan iradesi.

intibah: uyanma.

irca etme: döndürme, çevirme, yöneltme.

muzaaf: kat kat, katmerli.

tacil: çabuklaştırma.

zelzele: deprem.