Neden ekser insanlar dalâlette gidiyorlar?

SEKİZİNCİ İŞARET

Sual: Sâbık işaretlerde ispat ettiniz ki, dalâlet yolu kolay ve tahrip ve tecavüz olduğu için çoklar o yola sülûk ediyorlar. Halbuki sair risalelerde kat’î delillerle ispat etmişsiniz ki, küfür ve dalâlet yolu o kadar müşkülâtlı ve suubetlidir ki, hiç kimse ona girmemek gerekti ve kabil-i sülûk değil. Ve iman ve hidayet yolu o kadar kolay ve zâhirdir ki herkes ona girmeliydi.

Elcevap: Küfür ve dalâlet iki kısımdır: Bir kısmı, amelî ve fer’î olmakla beraber, iman hükümlerini nefyetmek ve inkâr etmektir ki bu tarz dalâlet kolaydır. Hakkı kabul etmemektir; bir terktir, bir ademdir, bir adem-i kabuldür.

İşte bu kısımdır ki risalelerde kolay gösterilmiş.

İkinci kısım ise, amelî ve fer’î olmayıp, belki itikadî ve fikrî bir hükümdür. Yalnız imanın nefyini değil, belki imanın zıddına gidip bir yol açmaktır. Bu ise bâtılı kabuldür, hakkın aksini ispattır. Bu kısım, imanın yalnız nefyi ve nakîzı değil, imanın zıddıdır. Adem-i kabul değil ki kolay olsun. Belki kabul-ü ademdir ve o ademi ispat etmekle kabul edilebilir. [“Yokluk ispat edilemez.”] kaidesiyle, ademin ispatı elbette kolay değildir.

İşte sair risalelerde imtina derecesinde suubetli ve müşkülâtlı gösterilen küfür ve dalâlet bu kısımdır ki, zerre miktar şuuru bulunan, bu yola sâlik olmamak lâzımdır.

Hem bu yol, risalelerde kat’î ispat edildiği gibi, o kadar dehşetli elemleri var ve boğucu karanlıkları var ki zerre miktar aklı bulunan, o yola talip olmaz.

Eğer denilse: Bu kadar elîm ve karanlıklı, müşkülâtlı yola nasıl ekser insanlar gidiyorlar?

Elcevap: İçine düşmüş bulunuyorlar, çıkamıyorlar. Hem insandaki nebatî ve hayvanî kuvveleri, akıbeti görmedikleri, düşünemedikleri ve o insandaki letâif-i insaniyeye galebe ettikleri için çıkmak istemiyorlar ve hâzır muvakkat bir lezzetle müteselli oluyorlar.

Lem’alar, On Üçüncü Lem’a, s. 161



LÛ­GAT­ÇE:

adem: Yokluk.

adem-i kabul: Kabul etmemek.

dalâlet: Sapkınlık, iman ve İslâmiyet yolundan sapma.

fer’î: Asılla ilgili olmayan, ayrıntı.

kabil-i sülûk: Yürünebilir, gidilebilir.

kabul-ü adem: Yokluğu kabul etmek.

küfür: Allah’ı inkâr; iman etmemek.

letâif-i insaniye: İnsanı insan yapan manevî duygular, hisler.

nakîz: Zıt, karşıt.

nefyetmek: İnkâr etmek, yok saymak.

sâbık: Geçen.

sâlik olmak: Bir yola girmek, bir yolda gitmek.

suubetli: Zor, güç.

sülûk etmek: Bir yola girmek, bir yol tutmak.