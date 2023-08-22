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22 AĞUSTOS 2023 SALI - YIL: 54

“Neden en çok misali çiçekten, çekirdekten veriyorsun?”

Risale-i Nur'dan
22 Ağustos 2023, Salı
Evet, şu eşyanın esma-i İlâhiyeye ve âlem-i ahirete müteveccih yüzlerine baksan göreceksin ki; mu’cize-i kudret olan her bir çekirdeğin bir ağaç kadar gayesi var, kelime-i hikmet olan her bir çiçeğin (HÂŞİYE) bir ağaç çiçekleri kadar manaları var ve o harika-i sanat ve manzume-i rahmet olan her bir meyvenin, bir ağacın meyveleri kadar hikmetleri var.

Bizlere rızık olması ise, o binler hikmetlerinden bir tek hikmettir ki, vazifesi biter, manasını ifade eder, vefat eder, midemizde defnedilir.

Madem bu fânî eşya başka yerde bâkî meyveler verirler ve daimî suretler bırakır ve başka cihette ebedî manalar ifade eder, sermedî tesbihat yapar ve insan ise, onların şu cihetine bakan yüzlerine bakmakla insan olur; fânîde bâkîye yol bulur.

Demek, bu hayat ve mevt içinde yuvarlanan, toplanıp dağılan mevcudat içinde başka maksat var. Temsilde kusur yoktur; şu ahvâl, taklit ve temsil için teşkil ve tertip edilen ahvâle benzer. Nasıl, büyük masrafla kısa içtimalar, dağılmalar yapılıyor; tâ suretler alınsın, terkip edilsin, sinemada daim gösterilsin. Onun gibi, bu dünyada, kısa bir müddet zarfında, hayat-ı şahsiye ve hayat-ı içtimaiye geçirmenin bir gayesi şudur ki: Suretler alınıp terkip edilsin, netice-i amelleri alınıp hıfzedilsin; tâ bir mecma-ı ekberde muhasebesi görülsün ve bir meşher-i a’zamda gösterilsin ve bir saadet-i uzmâya istidadı gösterilsin. 

Demek, hadis-i şerifte, “Dünya ahiret mezraasıdır” diye, bu hakikati ifade ediyor.

Madem dünya var ve dünya içinde bu âsârıyla hikmet ve inayet ve rahmet ve adalet var; elbette dünyanın vücudu gibi kat’î olarak ahiret de var. Madem dünyada her şey bir cihette o âleme bakıyor; demek oraya gidiliyor. Ahireti inkâr etmek, dünya ve mâfîhâyı inkâr etmek demektir.

Demek ecel ve kabir insanı beklediği gibi, Cennet ve Cehennem de insanı bekliyor ve gözlüyor.

HÂŞİYE: Suâl: Eğer dense, “Neden en çok misalleri çiçekten ve çekirdekten ve meyveden getiriyorsun?”

Elcevap: Çünkü onlar hem mu’cizat-ı kudretin en antikaları, en harikaları, en nazeninleridirler, hem ehl-i tabiat ve ehl-i dalâlet ve ehl-i felsefe onlardaki kalem-i kader ve kudretin yazdığı ince hattı okuyamadıkları için onlarda boğulmuşlar, tabiat bataklığına düşmüşler.

Sözler, Onuncu Söz, s. 107

LÛ­GAT­ÇE:

âsâr: eserler.

hıfz: saklama, koruma.

inayet: ihtimam, gözetim, lütuf, himaye.

mâfîhâ: içindekiler.

manzume-i rahmet: adeta bir şiir gibi tanzim edilmiş rahmet eserleri; İlâhî bağış ve ikram sistemi.

mecma-ı ekber: en büyük toplanma yeri.

meşher-i a’zam: büyük sergi, teşhir yeri; amellerin semerelerinin görüleceği meydan.

mevt: ölüm.

mezraa: tarla.

mu’cize-i kudret: Cenab-ı Hakkın kudretinin mu’cizesi.

saadet-i uzmâ: en büyük saadet.

terkip: birleştirme.

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