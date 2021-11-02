Nev-i beşeri irşad eden nurânî bürhan

İkinci Reşha

Arkadaş!

Tevhidi ispat ve nev-i beşeri irşad eden o nurânî bürhan, biri sağında, diğeri solunda, biri mütevatir, diğeri mecma-ı aleyh bulunan nübüvvet ve velâyetle mücehhezdir. Ve aynı zamanda, “irhasat” denilen kable’n-nübüvvet kendisinden zuhur eden harika hallerin rumuzatıyla ve kütüb-ü semaviyenin beşaratıyla ve “hevatif” denilen gaybdan verilen tebşirat-ı müteaddide ile musaddaktır.

Ve keza, o bürhan-ı nurânîden zuhur eden inşikak-ı kamer, parmaklarından fışkıran sular, ağaçların onun dâvetine icabetleri, duasının akabinde yağmurun nüzulü, pek az bir yemekten çokların yiyip doymaları ve kurt, ceylân, deve, taş ve sairenin konuşmaları gibi mu’cizelerinin delâlet ve şehadetiyle, tasdik edilmiş bir Zattır (asm).

Ve keza, dünya ve ahiret saadetlerini temine kâfil ve kâfi olan şeriatı, nübüvvetini tasdik ve ispata kâfidir. Geçen derslerde şems-i şeriatından bazı şuaları gördük; tatvil-i kelâmı mûcib tekrarları lâzım değildir.

Üçüncü Reşha

Arkadaş!

O zat (asm), “delâil-i âfâkıye” denilen hâricî delillerle musaddak olduğu gibi, “delâil-i enfüsiye” denilen, zatında ve nefsinde sabit delil ve işaretlerle dahi musaddaktır. Çünkü o zat şems gibidir; zatını zatıyla ziyalandırarak gösterir. Meselâ, bütün ahlâk-ı hamîdenin en yüksekleri o zatta içtima etmiş olduğuna bütün âlem şehadet ediyor. Ve keza, en nezih hasletleri ve huyları ve en yüksek seciyeleri câmi’ bir şahsiyet-i maneviye sahibi olduğuna icma vardır. Ve keza, o zatın en yüksek derecede bulunan zühd ve takva ve ubudiyeti, şehadetleriyle, mâlik olduğu kuvve-i imaniye ile musaddaktır. Ve keza, siyer-i nebeviyenin şehadetiyle, derece-i vüsuku ve kemal-i ciddiyet ve metaneti ve bütün işlerinde ve harekâtında kuvve-i emniyeti, hakka mütemessik ve hakikate sâlik olduğunu tasdik eden kat’î delillerdir.

Evet, yaprakların yeşilliği, çiçeklerin taravet ve güzelliği ve semerelerin tazeliği, ağacın canlı, hayatlı, hayy olduğuna sadık şahittirler.

Mesnevî-i Nuriye, s. 34

LÛ­GAT­ÇE:

bürhan: Delil.

irhasat: Hz. Muhammed’in (asm) peygamberliğinden evvel meydana gelen ve peygamber olacağına işaret eden harika haller, belirtiler.

irşad: Doğru yolu gösterme, gafletten uyandırma.

kable’n-nübüvvet: Peygamberlik öncesi, peygamberlik verilmeden önce.

kâfil: Kefil olan, bir işi yüklenen, üstüne alan.

mecma-ı aleyh: Hakkında birleşilen ve bir görüşte toplanılan şey.

mücehhez: Teçhiz edilmiş, cihazlandırılmış, donatılmış.

mütevatir: Yalan söylemekte birleşmeleri aklın kabul etmeyeceği bir topluluğun verdiği haber.

nübüvvet: Peygamberlik.

rumuzat: Rumuzlar, işaretler.

tatvil-i kelâm: Sözü uzatma.

tebşirat-ı müteaddide: Pek çok müjdeler.