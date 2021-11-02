"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 KASIM 2021 SALI - YIL: 52

Nev-i beşeri irşad eden nurânî bürhan

Risale-i Nur'dan
02 Kasım 2021, Salı

İkinci Reşha

Arkadaş!

Tevhidi ispat ve nev-i beşeri irşad eden o nurânî bürhan, biri sağında, diğeri solunda, biri mütevatir, diğeri mecma-ı aleyh bulunan nübüvvet ve velâyetle mücehhezdir. Ve aynı zamanda, “irhasat” denilen kable’n-nübüvvet kendisinden zuhur eden harika hallerin rumuzatıyla ve kütüb-ü semaviyenin beşaratıyla ve “hevatif” denilen gaybdan verilen tebşirat-ı müteaddide ile musaddaktır.

Ve keza, o bürhan-ı nurânîden zuhur eden inşikak-ı kamer, parmaklarından fışkıran sular, ağaçların onun dâvetine icabetleri, duasının akabinde yağmurun nüzulü, pek az bir yemekten çokların yiyip doymaları ve kurt, ceylân, deve, taş ve sairenin konuşmaları gibi mu’cizelerinin delâlet ve şehadetiyle, tasdik edilmiş bir Zattır (asm).

Ve keza, dünya ve ahiret saadetlerini temine kâfil ve kâfi olan şeriatı, nübüvvetini tasdik ve ispata kâfidir. Geçen derslerde şems-i şeriatından bazı şuaları gördük; tatvil-i kelâmı mûcib tekrarları lâzım değildir.

Üçüncü Reşha

Arkadaş!

O zat (asm), “delâil-i âfâkıye” denilen hâricî delillerle musaddak olduğu gibi, “delâil-i enfüsiye” denilen, zatında ve nefsinde sabit delil ve işaretlerle dahi musaddaktır. Çünkü o zat şems gibidir; zatını zatıyla ziyalandırarak gösterir. Meselâ, bütün ahlâk-ı hamîdenin en yüksekleri o zatta içtima etmiş olduğuna bütün âlem şehadet ediyor. Ve keza, en nezih hasletleri ve huyları ve en yüksek seciyeleri câmi’ bir şahsiyet-i maneviye sahibi olduğuna icma vardır. Ve keza, o zatın en yüksek derecede bulunan zühd ve takva ve ubudiyeti, şehadetleriyle, mâlik olduğu kuvve-i imaniye ile musaddaktır. Ve keza, siyer-i nebeviyenin şehadetiyle, derece-i vüsuku ve kemal-i ciddiyet ve metaneti ve bütün işlerinde ve harekâtında kuvve-i emniyeti, hakka mütemessik ve hakikate sâlik olduğunu tasdik eden kat’î delillerdir.

Evet, yaprakların yeşilliği, çiçeklerin taravet ve güzelliği ve semerelerin tazeliği, ağacın canlı, hayatlı, hayy olduğuna sadık şahittirler.

Mesnevî-i Nuriye, s. 34

LÛ­GAT­ÇE:

bürhan: Delil.

irhasat: Hz. Muhammed’in (asm) peygamberliğinden evvel meydana gelen ve peygamber olacağına işaret eden harika haller, belirtiler.

irşad: Doğru yolu gösterme, gafletten uyandırma.

kable’n-nübüvvet: Peygamberlik öncesi, peygamberlik verilmeden önce.

kâfil: Kefil olan, bir işi yüklenen, üstüne alan.

mecma-ı aleyh: Hakkında birleşilen ve bir görüşte toplanılan şey.

mücehhez: Teçhiz edilmiş, cihazlandırılmış, donatılmış.

mütevatir: Yalan söylemekte birleşmeleri aklın kabul etmeyeceği bir topluluğun verdiği haber.

nübüvvet: Peygamberlik.

rumuzat: Rumuzlar, işaretler.

tatvil-i kelâm: Sözü uzatma.

tebşirat-ı müteaddide: Pek çok müjdeler.

Okunma Sayısı: 267
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu zam herkesi vuracak

    Endişe etmeli mi?

    Aşırı hava olayları yeni normalimiz

    Erişim engeli AYM’ye takıldı

    Üretici ile market fiyat farkı 4,5 kat

    Mehmet Aydın'ın ağabeyi Türkiye'ye iade edilecek

    Putin: ABD'nin füze tehdidine karşı S-500'ler de görev yapacak

    Türkiye'de son 24 saatin Koronavirüs Tablosu

    Seçim isteyenler yüzde 60’ı geçti

    Ankara’nın barajları da alarm veriyor

    Hasadı yapılan silajlık mısır ücretsiz dağıtılacak

    Denetimsiz sistem düzgün çalışmaz

    Çareyi parlamenter sistemle bulacağız

    Dayanışmayı genişletelim

    AKP kimlere kaldı?

    MB Hazine’nin cebinden 108 milyar TL aldı

    Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi sağlığına kavuştu, kaç kişi öldü?

    İsrail'in katlettiği çocuklar için ağaç dikme kampanyası

    Trans yağlarla ilgili bir uyarı daha!

    Okulların kapanmasına ilişkin haberler hakkında Koca'dan açıklama

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Saray psikolojisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    “Ama onlar!”a dahil masumlar ve suçlular
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    AA’nın yaptığına ne denir?
    Genel

    Bu zam herkesi vuracak
    Osman ZENGİN

    Niye duâ edilsin?
    Süleyman KÖSMENE

    Hazret-i Âdem’e secde emri ne manaya gelir?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Abdülhamid ve Siyonist devlet projesi
    Risale-i Nur'dan

    Nev-i beşeri irşad eden nurânî bürhan

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.