"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ŞUBAT 2021 CUMA - YIL: 51

Nur’un hakikî şakirdlerine Nur kâfidir

Risale-i Nur'dan
05 Şubat 2021, Cuma
(Dünden devam)

Salisen: Bilirsiniz ki, kendim sadaka ve yardımları kabul etmediğim gibi, öyle yardımlara da vesile olamadığımdan, kendi elbisemi ve lüzumlu eşyamı satıp o parayla kendi kitaplarımı, yazan kardeşlerimden satın alıyorum. Tâ Risale-i Nur’un ihlâsına dünya menfaatleri girmesin, bir zarar vermesin ve başka kardeşler de ibret alıp hiçbir şeye alet edilmesin.

Rabian: Nur’un hakikî şakirdlerine Nur kâfidir. Onlar da kanaat etmeli, başka şereflere veya maddî, mânevî menfaatlere gözünü dikmesin.

Hem münakaşa, münazaa ve mesail-i diniyede damarlara dokunacak tarafgirane mübahese etmemek lâzımdır ki, Nur aleyhinde garazkârlar çıkmasın. Hatta bir hiss-i kable’l-vuku ile, Mustafa Oruç kardeşimizin Risale-i Nur’un mesleğine muhalif olarak birisiyle mübahesesi, aynı zamanda, belki aynı dakikada ona gayet hiddet ve şiddetle bir gücenmek kalbime geldi. Hatta o Nur’dan kazandığı çok ehemmiyetli makamından atmak arzusu oldu, kalben müteessir oldum. Bu benim için bir Abdurrahman idi, neden böyle şiddetli hiddet ettim? Sonra bu bayramda yanıma geldi, Cenab-ı Hakka şükür ki, çok ehemmiyetli bir ders dinledi ve o büyük hatasını da anladı ve benim burada hiddetimin aynı dakikada hatasını itiraf etti. İnşaallah o keffaret oldu, tam temiz olarak kurtuldu.

Hamisen: Dört beş aydan beri bir zat, bana buraya bir gazete gönderiyormuş. Ben yeniden haber aldım ki, bana gönderiliyormuş. Buradaki dostlarım âdetimi bildikleri içindir ki, değil gazete, Nur’dan başka hiçbir kitabı, hiçbir mecmuayı kabul etmediğim gibi, yeni yazıdan hiçbir harf bilmediğim için korkmuşlar, bana haber vermemişler ve göstermemişler. Şimdi bir zat, bir mektup içinde bir sahifesi benimle konuşan bir gazetecinin, fakat dost ve hemşehri bir zatın mektubunu gösterdi. Dediler ki: “Çoktan beri senin namına bir gazete gönderiyordu. Biz korktuk, sana göstermedik.”

Ben de dedim: “O zata benim tarafımdan çok selâm ediniz. O dostun eski bildiği Said değişmiş, dünya ile alâkası kesilmiş. Hem hasta, hem hususî mektubu kardeşime de yazamadığımdan o zat gücenmesin.”

Oradaki umum dostlara, hususan Hafız Emin ve Hafız Fahreddin gibi kardeşlerimize selâm ve bayramlarını tekrar tebrik ediyoruz.

Emirdağ Lâhikası, Mektup No: 209, s. 312

LÛ­GAT­ÇE:

hamisen: Beşinci olarak, beşincisi.

hiss-i kable’l-vuku: Bir şeyi vukuundan önce hissetme, bir hadisenin gerçekleşmesinden önce kalbe doğması.

mesail-i diniye: Dinî meseleler.

mübahase: Karşılıklı konuşmak, fikir tartışması yapmak.

münazaa: Ağız kavgası, çekişme.

rabian: Dördüncü olarak.

salisen: Üçüncü olarak.

Okunma Sayısı: 208
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sistematik işkence

    Siyasi talimatlarla yargı felç edildi

    78 gıdada alım gücü düştü

    Herkes Mersin'e biz tersine

    Yemen'de Suudi Arabistan'a sağladığımız askeri desteğe sona erdireceğiz

    Türkiye'de son 24 saatte 7909 vaka ve 13 ölüm gözlemlendi

    Fransa'da 4'ü Türk 6 kişinin öldüğü kundaklama saldırısında karar

    Vak’alar yeniden yükseliyor

    Şeyh Şamil duâlarla

    Bu kutuplaşmadan çıkmamız lazım

    Bakanlıktan "Koronavirüs Tedbirleri İstisnası Hakkında" ek genelge

    'Türkiye'nin çatısı' yeniden tırmanışa açıldı

    İlkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitime ilişkin detaylar belirlendi

    Lübnan'da Hizbullah karşıtı aktivist öldürüldü

    Xiaomi Türkiye'de üretime başlıyor

    Türkiye'nin nüfusu açıklandı

    Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınan 51 kişi serbest bırakıldı

    Dışişleri Bakanlığı: İçişlerimize karışmak kimsenin haddi değil

    Avustralya'daki orman yangınları kontrol altına alınamadı

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    Güle güle!... Angela… (1)
    M. Latif SALİHOĞLU

    Gerilim sıtması nüksetti yine...
    Cevher İLHAN

    Boğaziçi provokasyonu…
    Ali FERŞADOĞLU

    Korku belâsı neler yaptırıyor?!
    Süleyman KÖSMENE

    Gıyabî kul hakkı ne olacak?
    Ahmet BATTAL

    Esas teşkilât kanunu mu?
    Rifat OKYAY

    Affet yâ Râbbi!
    Emine Ç. Sultan

    Nur’un hakikatini tam anlayan bir zat: Ali Ulvi Kurucu
    Osman ZENGİN

    Vicdansız esnaflar
    İbrahim ERSOYLU

    Yeni Asya ve manevî cihad

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.