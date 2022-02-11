"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 ŞUBAT 2022 CUMA - YIL: 52

Nur’un hatıra, hayale gelmez fütuhatları oluyor

Risale-i Nur'dan
11 Şubat 2022, Cuma
Meselâ, On Dördüncü Söz’ün Zeyli’nin hâşiyesinde denildiği gibi,

pek çok mu’cizatlı bir usta, bir tırnak kadar bir odun parçasından yüz okka muhtelif taamları, yüz arşın muhtelif kumaşları yapsa, bir adam o odun parçasını gösterip dese, “Bu işler tabiî ve tesadüfî olarak bundan olmuş”, o ustanın harika sanatlarını, hünerlerini hiçe indirse, ne derece bir hamakat ve dalâlette bir hurafet ve hezeyan olduğu gibi; aynen öyle de, çam ve incir ağacı gibi binler harika sanatları tazammun eden bir mu’cize-i kudreti, nohut gibi iki çekirdeği gösterip “Bunlar bundan olmuş” demek veya küre-i havayı bir konferans meydanı ve zemin yüzünü bir dershane ve bir mekteb-i irfan hükmüne getiren ve hadsiz nimetleri tazammun eden ve hadsiz şükürlerle mukabele etmek lâzımken ve beşerin saadet-i ebediyesindeki ihsanat-ı İlâhiyenin bir muaccel (HÂŞİYE) numunesi ve hiçbir şüpheyi bırakmayan ve doğrudan doğruya hazine-i rahmetten ihsan edilen bir hediye-i Rahmaniyeye “radyo” namını takmakla, bu elektrik ve havanın temevvücatı namını vermekle, o yüz bin nimetlere küfran perdesini çekmek, aynen o misal gibi, maddiyyunların ve ehl-i dalâletin hadsiz bir divanelikleridir ki, hadsiz bir cinayet olup hadsiz bir azaba onları müstahak eder.

İşte kardeşlerim, hakikaten bugün, Sirâcü’n-Nur’un başındaki Münacat’ı tashih niyetiyle okudum. Kuvve-i hafızam tam söndüğü için, birden o Münacat’ın hakikatlerine karşı, güya seksen yaşında iken yeni dünyaya gelmişim gibi, birden ülfet ve âdetleri bilmiyor gibi, o malûm âdetler perde olamadı. Kemal-i şevk ile tam istifade edip okudum. Pek harika gördüm. Ve anladım ki, gizli düşmanlarımız bir kısım resmî memurları aldatıp Sirâcü’n-Nur’un âhirini bahane ederek müsaderesine, yani başındaki Münacat’ın intişar etmemesine çalıştıklarına kanaatim geldi. 

Rehber’deki Hüve Nüktesi gibi bu Münacat da Sirâcü’n-Nur’a dinsizler tarafından hücumunun bir sebebidir.

Salisen: Size bütün ruh u canımızla müjde veriyoruz ki, Nurculardaki tam ihlâs ve hakikî sadâkat ve sarsılmaz tesanüd vesilesiyle, başımıza gelen bütün musîbetler, hizmet-i imaniyemiz noktasında büyük nimetlere çevrilmiş ve perde altında hatır ve hayale gelmeyen Nur’un fütuhatları oluyor.

Meselâ, Isparta’dan buraya, yani İstanbul’a mahkemeye gelmekliğim için yüz banknot, otomobile mecburiyetle verildi. Sizi temin ediyorum ki, yalnız bu meselede ve yalnız Rehber’e ait ve yalnız benim şahsıma ait meydana gelen ve gelmeye başlayan netice-i hizmete iki bin banknot verseydim yine ucuz sayacaktım. Umuma ait neticeleri de buna kıyas edilsin.

El-Bâkî Hüve’l-Bâkî

Duânıza muhtaç, hasta kardeşiniz

Said Nursî

HÂŞİYE: Bu kelimede büyük bir hakikat hazinesinin anahtarına işaret var.

Emirdağ Lâhikası, 

304. mektup, s. 453

Okunma Sayısı: 163
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bıçak, kemiği dahi geçmiştir

    Türkiye demokraside 103’üncü sırada

    Samimiyetten etkilendi, İslâmiyet’i seçti

    Otobüs firmaları iflâs ediyor

    Yastık altında faturalar var

    Bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi

    Son 24 saatte 264 kişi vefat etti, 98602 kişinin testi pozitif çıktı

    Hindistan - Karnataka'da tepki çeken skandal başörtüsü kararı

    Sorumlular kimler?

    Türkiye daha fazla taşıyamaz

    Halk ekmek 2 TL oldu

    Hindistan'da başörtüsü yasağına maruz kalan öğrencilere bir destek de Bangladeş'ten

    Güney Kore'deki günlük vaka sayısı ilk kez 50 binin üzerine çıktı

    'Özgürlük Konvoyu'nun Paris’e girişi yasaklandı

    'Nükleer silah üretmeyi hedeflemiyoruz'

    Başörtülü öğrenci Muskan Khan'dan saygısızlığa ve saldırıya tepki: Korkmuyorum

    Avrupa Birliği'nin mektubu Rusya'ya teslim edildi

    "Rusya'nın iki seçeneği var"

    Rusya yanlısı ayrılıkçıların tarafına balonlarla Ukrayna bayrağı gönderiyorlar

    'Bu dönemi de yüz yüze eğitime kararlılıkla uyarak nihayetlendireceğiz'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    KHK’lılar ve sosyal hukuk devleti
    Şükrü BULUT

    Yeni Asya ve Millet İttifakı...
    Ali FERŞADOĞLU

    “Yatacak yerinizi öğrenmek ister misiniz?”
    Ahmet BATTAL

    Emanetçi Türk hekimler ve hâkimler
    İbrahim ERSOYLU

    Kör biatın acı sonuçları
    Cevher İLHAN

    Sıra “güçlendirilmiş ittifak mekanizması”nda
    Risale-i Nur'dan

    Nur’un hatıra, hayale gelmez fütuhatları oluyor
    Mehmet Soydan

    Başlıksız yazı
    NURHAN DEMİRDÖĞMEZ

    Güzel geçimin sırrı iktisad
    Ayhan Yıldırım

    Kardaki esmâ-i İlâhîyeler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.