"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 MART 2022 CUMA - YIL: 53

Nurlar’ı, ekmek ve ilâç gibi dağıtacaklar

Risale-i Nur'dan
11 Mart 2022, Cuma
Herkesin –iman mukabilinde– bu zemin yüzü kadar bağlar ve kasırlar ile müzeyyen ve bâkî ve dâimî bir tarla ve mülkü kazanmak veya kaybetmek dâvâsı başına açılmış.

Eğer iman vesikasını sağlam elde etmezse, kaybedecek. Ve bu asırda, maddiyyunluk tâunuyla çoklar o davasını kaybediyor. Hatta bir ehl-i keşif ve tahkik, bir yerde, kırk vefiyattan yalnız birkaç tanesi kazandığını sekeratta müşahede etmiş; ötekiler kaybetmişler. Acaba bu kaybettiği dâvânın yerini, bütün dünya saltanatı o adama verilse doldurabilir mi?

İşte o dâvâyı kazandıracak olan hizmetleri ve yüzde doksanına o dâvâyı kaybettirmeyen harika bir dâvâ vekilini o işte çalıştıran vazifeleri bırakıp, ebedî dünyada kalacak gibi âfâkî malâyaniyat ile iştigal etmek tam bir akılsızlık bildiğimizden, biz Risale-i Nur Şâkirtleri, her birimizin yüz derece aklımız ziyade olsa da, ancak bu vazifeye sarf etmek lâzımdır, diye kanaatimiz var.

Ey hapis musîbetinde benim yeni kardeşlerim! 

Sizler, benim ile beraber gelen eski kardeşlerim gibi, Risale-i Nur’u görmemişsiniz. 

Ben onları ve onlar gibi binler şâkirtleri şahit göstererek derim ve ispat ederim ve ispat etmişim ki: 

O büyük dâvâyı yüzde doksanına kazandıran ve yirmi senede yirmi bin adama o dâvânın kazancının vesikası ve senedi ve beratı olan iman-ı tahkikîyi eline veren ve Kur’ân-ı Hakîm’in mu’cize-i maneviyesinden neş’et edip çıkan ve bu zamanın birinci bir dâvâ vekili bulunan Risale-i Nur’dur. Bu on sekiz senedir, benim düşmanlarım ve zındıklar ve maddiyyunlar, aleyhimde gayet gaddarâne desîselerle hükümetin bazı erkânlarını iğfal ederek bizi imha için bu defa gibi eskide dahi hapislere, zindanlara soktukları halde, Risale-i Nur’un çelik kal’asında, yüz otuz parça cihâzâtından ancak iki üç parçasına ilişebilmişler. Demek avukat tutmak isteyen onu elde etse yeter.

Hem korkmayınız! Risale-i Nur yasak olmaz. Hükûmet-i Cumhuriyenin meb’usları ve erkânlarının ellerinde mühim risaleleri, iki üçü müstesna olarak, serbest geziyorlardı. İnşaallah bir zaman hapishaneleri tam bir ıslahhane yapmak için bahtiyar müdürler ve memurlar, o Nurlar’ı mahpuslara ekmek ve ilâç gibi tevzi edecekler.

(Tamamı için bknz: Asa-yı Musa, Dördüncü Mesele, s. 31; Şuâlar, s. 226)

Okunma Sayısı: 236
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    IFRC: Ukrayna'da 18 milyon kişi insani yardıma muhtaç hale gelebilir

    Dün: Çocuk katili terör devleti - Bugün: İşbirliğine hazırız

    Galatasaray, İspanya'dan beraberlikle döndü

    150 kişinin Müslüman olmasına vesile oldu: 'Huzur arıyordum, Müslüman olmaya karar verdim'

    Hangi il ve ilçelerde eğitime ara verildi?

    İnsanlar artık tane ile alıyor

    Erdoğan - Biden görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama

    One minute’den bugüne ne değişti?

    Bu davet Filistin’e ihanet

    Ukrayna'da hastaneye saldırı 'savaş suçu' sayılabilir

    Savaşın uzaması pandemiden daha kötü

    2 gram tuzdan fazlası zarar

    Erdoğan - Biden görüşmesinde hangi konular gündeme geldi?

    Son 24 saatte 140 kişi salgın sebebiyle vefat etti

    Temenni ettiklerimizden gittikçe uzaklaşıyoruz

    İstanbul yeniden kara teslim

    Kontak kapattılar

    Antalya’da sonuç çıkmadı

    Cenazede yine ateş açtılar

    Almanya ve Fransa liderleri Putin'den ateşkes talep etti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP iktidarının 20. yılında ekonomi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    ‘Zaman her şeyin ilâcıdır’ doğru mu?
    M. Latif SALİHOĞLU

    İstanbul’u işgal plânı
    Genel

    Dün: Çocuk katili terör devleti - Bugün: İşbirliğine hazırız
    Yasir Özer

    Ölüm zamansız mı?
    Risale-i Nur'dan

    Nurlar’ı, ekmek ve ilâç gibi dağıtacaklar
    Cevher İLHAN

    Türkiye “İsrail cephesi’ne itiliyor!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ERSOYLU

    Despot rejimler ve tepkisizlik

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.