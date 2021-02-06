"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Nurlar’ın esası ve hedefi, hakikat-i Kur’âniyedir

Risale-i Nur'dan
06 Şubat 2021, Cumartesi

Üçüncüsü: Mahkemece yetmiş şahidin tasdikiyle, yedi sene Harb-i Umûmî’yi bilmeyen ve merak etmeyen, sormayan –ki, şimdi on senedir aynı o halde bulunan– ve yirmi seneden beri hiçbir gazeteyi okumayan ve dinlemeyen ve otuz seneden beri “Eûzü billahi mine’ş-şeytâni ve’s-siyâseti” [Şeytanın ve siyasetin şerrinden Allah’a sığınırım] deyip siyasetten bütün kuvvetiyle kaçan ve yirmi iki sene işkencede sıkıntılar çektiği halde ehl-i siyasetin nazar-ı dikkatini kendine celb etmemek ve siyasete karışmamak için bir defa istirahati için hükûmete müracaat etmeyen bir adama, dehşetli bir siyasî gibi ve siyasî entrikacısı gibi, onun menzilini ve inzivagâhını basıp, hasta halinde emsalsiz bir sıkıntı ruhuna vermek, hiçbir kanuna muvafık gelir mi? Zerre kadar vicdanı bulunan bu hale acıyacak.

Dördüncüsü: Eskişehir Mahkemesinde altı ay tetkikten sonra ve sebebi de cemiyetçilik, tarikatçilik olduğu, o evham bahanesiyle büyük bir reisin ona şahsî garazıyla onun aleyhinde bazı adliyecileri teşvik ettiği halde cemiyetçilik, tarikatçilik ve Risale-i Nur cihetinde beraet ettirip, yalnız Risale-i Nur’un bir küçük parçası olan Tesettür Risalesini bahane ederek kanunen değil de, kanaat-i vicdaniye ile, yüz şakird içinde beş on şakirde altı ay ceza verdiler ki, tetkik zamanına kadar dört ay mevkuf, yani bir buçuk ay hapis kaldıkları ve on sene sonra Denizli Mahkemesi, yine dokuz ay cemiyetçilik ve tarikatçilik gibi birkaç bahaneyle, yirmi senelik bütün mektubat ve telifatlarını inceden inceye tetkikle beraber, Ankara ve Denizli mahkemesinde tetkikte kaldıkları halde, o mahkemeler ittifakla cemiyetçilik ve tarikatçilik (HÂŞİYE) ve sair bahaneleri cihetinde beraet kararı verip, o kitap ve mektupları aynen sahiplerine iade ve Said’i arkadaşlarıyla beraber beraet ettirdikleri halde, bir siyasî cemiyetçi nazarıyla ve entrikacı bir siyasî adam tarzında onu ittiham etmek ve adliye memurlarını onun aleyhinde cemiyetçilik ve tarikatçilik noktasında sevk etmek ne kadar kanunsuz olduğunu, insaniyeti sukut etmeyenler bilir.

HÂŞİYE: Nurlar’ın esası ve hedefi, iman-ı tahkikî ve hakikat-i Kur’âniyedir. Onun için, üç mahkeme, tarikat noktasında beraet vermişler. Hem yirmi senede hiçbir adam dememiş ki, “Bana tarikat vermiş.” Hem bin seneden beri bu milletin ekser ecdâdı bağlandığı bir meslek, sebeb-i mesuliyet olamaz. Hem gizli münafıklar, hakikat-i İslâmiyete tarikat namını takıp bu milletin dinine taarruz ettiklerine karşı, mukabele edenler, tarikatle ittiham edilmez. Cemiyet ise, uhuvvet-i İslâmiye cihetinde bir uhrevî kardeşliktir. Yoksa siyasî cemiyet olmadığına üç mahkeme hüküm vermiştir.

Emirdağ Lâhikası, mektup no: 214, s. 318

LÛ­GAT­ÇE:

Harb-i Umûmî: (Metinde) II. Dünya Savaşı.

iman-ı tahkikî: İnandığı şeylerin aslını, esasını bilerek inanma; sarsılmaz iman.

mevkuf: Tevkif edilmiş, tutulmuş, zanlı olarak hapsedilmiş, tutuklu.

sukut: Değerden düşme, seviye kaybetme.

telifat: Telifler, kaleme alınan eserler, yazılanlar.

uhrevî: Ahiretle ilgili, ahirete yönelik.

uhuvvet-i İslâmiye: İslâm kardeşliği.

Okunma Sayısı: 199
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Oyalama taktiği

    Dünyada son 24 saat

    UCM'den Filistin'e ilişkin karar

    "Bu restoranı açtığımda kimseyi aç bırakmayacağıma dair Allah'a söz verdim"

    Pekin’deki olimpiyatı boykot edin

    BM’den Myanmar çağrısı: Tutukluları bırakın

    Sosyal medya ticarette güvensiz

    Dışişleri Bakanlığı: Libya ile ilgili gelişmeleri memnuniyetle karşıladık

    Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

    Türkiye'de son 24 saatte 7901 vaka ve 110 ölüm gözlemlendi

    Libya'ya ilişkin tarihi gelişmeler

    ‘Çin’le ticaret anlaşması yapmayın’

    AVM’ler toparlanma bekliyor

    Enflasyonla mücadele maaş artışıyla yapılmalı

    'Bu dili terk edin'
    📷

    Gül kokulu şehir: Isparta

    Bir Filistinli daha Yahudi işgalci saldırganlar tarafından şehit edildi

    Ahmet Şık hakkında soruşturma başlatıldı

    Tuz Gölü havzasında keşfedildi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Oyalama taktiği
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İman hizmeti ve hürriyet-adalet mücadelesi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Dini, siyasetin elinden kurtarmak
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali HAKKOYMAZ

    Ney der: Hu...
    Cevher İLHAN

    “Virüs iktidar partisi kongrelerinde bulaşmıyor!”
    Faruk ÇAKIR

    Hem yeni, hem anayasa!
    Yasemin YAŞAR

    Boğaziçi protestoları aynasında hürriyet kavramı
    Ali FERŞADOĞLU

    “Duygu, idrak/algı, marifet” ve kalb

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.