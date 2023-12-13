"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 ARALIK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

O maktûl masumlar şehid olup velî olurlar

Risale-i Nur'dan
13 Aralık 2023, Çarşamba
[Şefkat yüzünden, esâsât-ı İslâmiyenin haricindeki bid’at ve dalâlet yollarına sapanları çeviren bir hakikattir.]

Şefkat-i insaniye, merhamet-i Rabbaniyenin bir cilvesi olduğundan elbette rahmetin derecesinden aşmamak ve Rahmeten Li’l-âlemîn Zatın (asm) mertebe-i şefkatinden taşmamak gerektir. Eğer aşsa ve taşsa, o şefkat, elbette merhamet ve şefkat değildir; belki dalâlete ve ilhâda sirayet eden bir maraz-ı ruhî ve bir sakam-ı kalbîdir.

Meselâ, kâfir ve münafıkların Cehennemde yanmalarını ve azap ve cihad gibi hâdiseleri kendi şefkatine sığıştırmamak ve tevile sapmak, Kur’ân’ın ve edyân-ı semaviyenin bir kısm-ı azîmini inkâr ve tekzip olduğu gibi bir zulm-ü azîm ve gayet derecede bir merhametsizliktir. Çünkü masum hayvanları parçalayan canavarlara himayetkârâne şefkat etmek, o bîçare hayvanlara şedid bir gadr ve vahşî bir vicdansızlıktır. Ve binler Müslümanların hayat-ı ebediyelerini mahveden ve yüzer ehl-i imanın sû-i akıbetine ve müthiş günahlara sevk eden adamlara şefkatkârâne taraftar olmak ve merhametkârâne cezadan kurtulmalarına dua etmek, elbette o mazlum ehl-i imana dehşetli bir merhametsizlik ve şenî bir gadirdir.

Risale-i Nur’da kat’iyetle ispat edilmiş ki küfür ve dalâlet, kâinata büyük bir tahkir ve mevcudata bir zulm-ü azîmdir ve rahmetin ref’ine ve âfâtın nüzulüne vesiledir. Hatta deniz dibinde balıklar, canilerden şekva ederler ki: “İstirahatimizin selbine sebep oldular” diye rivayet-i sahiha vardır.

O halde kâfirin azap çekmesine acıyıp şefkat eden adam, şefkate lâyık hadsiz masumlara acımıyor ve şefkat etmeyip ve hadsiz merhametsizlik ediyor demektir. Yalnız bu var ki müstehaklara âfât geldiği zaman masumlar da yanarlar, onlara acımamak olmuyor. Fakat canilerin cezalarından zarar gören mazlumların hakkında gizli bir merhamet var.

Bir zaman, Eski Harb-i Umumîde, düşmanların, ehl-i İslâma ve bilhassa çoluk ve çocuklara ettikleri katl ve zulümlerinden pek çok müteellim oluyordum. Fıtratımda şefkat ve rikkat ziyade olduğundan tahammülüm haricinde azap çekerdim. Birden kalbime geldi ki o maktûl masumlar şehid olup velî olurlar; fânî hayatları, bâkî bir hayata tebdil ediliyor ve zâyi olan malları sadaka hükmünde olup bâkî bir mal ile mübadele olur. Hatta o mazlumlar kâfir de olsa, ahirette kendilerine göre o dünyevî âfattan çektikleri belâlara mukabil rahmet-i İlâhiyenin hazînesinden öyle mükâfatları var ki eğer perde-i gayb açılsa, o mazlumlar haklarında büyük bir tezahür-ü rahmet görünüp, “Yâ Rabbî! Şükür, elhamdülillâh” diyeceklerini bildim ve kat’î bir surette kanaat getirdim. Ve ifrat-ı şefkatten gelen şiddetli teessür ve elemden kurtuldum.

Kastamonu Lahikası, 39. mektup, s. 78

LÛ­GAT­ÇE:

bid’at: dinin aslında olmayıp sonradan icad edilen şeyler, yeni âdet.

edyan-ı semaviye: semâvî dinler, Allah tarafından gönderilmiş olan hak dinler.

esâsât-ı İslamiye: İslam’ın esasları.

gadr: zulüm, hainlik.

ilhad: İslâm inancından dönme, Allah’ın varlığına ve birliğine inanmayış.

ifrat-ı şefkat: aşırı derecede şefkat gösterme.

maktûl: öldürülen, katledilen.

maraz-ı ruhî: ruhî, psikolojik hastalık.

nüzul: inme, iniş, gökten dünyaya geliş.

ref’: kaldırılma, giderilme.

sakam-ı kalbî: kalbe ait hastalık, kalbî illet.

selb: ortadan kaldırma, iptal etme.

şedid: şiddetli.

şekva: şikâyet.

şenî: kötü, fenâ, çirkin; insanlık dışı, ahlâk dışı.

tevil: bir söz veya davranışa bilinen anlamından başka bir anlam verme, başka bir mana ile yorumlama

Okunma Sayısı: 208
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Açlık sınırı mı, geçim sınırı mı?

    Joe Biden: İsrail, Gazze konusunda dünyanın desteğini kaybetmeye başladı

    7 kişilik mürettebat hâlâ bulunamadı

    Netanyahu ABD'ye meydan okudu

    Ankaragücü Başkanı Faruk Koca istifa etti

    Gazze’deki yüzbinlerce kişi açlık ve ablukadan kurtarılsın

    Kredi kartı zorunluluktan kullanılıyor

    En yüksek işsizlik oranı üniversite mezunlarında

    Sosyal medya arttıkça maneviyat azalıyor

    Bari ticareti kesin

    AB’den İsrail’e: Kudüs’e dokunmayın

    Sınıf anneliği isim değiştirerek devam ediyor

    Gazze’de Almanya’nın yaşadığı yıkımdan daha büyük kıyamet benzeri bir yıkım var!

    Harvard Üniversitesi Rektörüne destek artıyor

    Okuduğun tutan âlimlere selam olsun

    Siyasetin futbol üzerinde tahakküm çabalarının neticesi

    İsrail’den 'beyaz fosfor' itirafı

    'ABD, İran'da üretilen nükleer ağırlaştırılmış suyu 'satın aldı'

    Pakistan'da intihar saldırısında 25 asker öldü; çıkan çatışmalarda 27 militan etkisiz hale getirildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Güvenlik(!) Konseyi...
    Risale-i Nur'dan

    O maktûl masumlar şehid olup velî olurlar
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Bediüzzaman’dan evlilik kurumuna dair tespitler
    Genel

    Açlık sınırı mı, geçim sınırı mı?
    Cevher İLHAN

    “Kentsel rant yasası”
    Süleyman KÖSMENE

    Mecma-i Enbiya yatağında kanlar durmuyor
    Raşit YÜCEL

    Ceplere sığmayan paralar
    M. Latif SALİHOĞLU

    Anayasa çalışmaları neden tıkanıyor?
    Ali FERŞADOĞLU

    Şeriatın hakikatine yetişmek mutluluktur
    Faruk ÇAKIR

    Çok haklıyız ama yeter mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.