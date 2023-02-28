"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ŞUBAT 2023 SALI - YIL: 54

“O verdi, O aldı” deyip sabır ile şükretmeli

Risale-i Nur'dan
28 Şubat 2023, Salı
ÇOCUK TAZİYENÂMESİ (3)

(Dünden devam)

DÖRDÜNCÜ NOKTA

Eğer dünya ebedî olsaydı, insan içinde ebedî kalsaydı ve firak ebedî olsaydı, elîmâne teessürat ve me’yusâne teellümatın bir manası olurdu. Fakat madem dünya bir misafirhanedir; vefat eden çocuk nereye gitmişse, siz de, biz de oraya gideceğiz. Ve hem bu vefat ona mahsus değil, umumî bir caddedir. Hem madem müfarakat dahi ebedî değil, ileride hem berzahta, hem Cennette görüşülecektir; “El-hükmü lillah” [Hüküm Allah’ındır. (Mü’min Suresi: 12)] demeli. “O verdi, O aldı. Elhamdü lillahi alâ külli hâl.” [Her hal üzere Allah’a hamd olsun.] deyip sabır ile şükretmeli.

BEŞİNCİ NOKTA

Rahmet-i İlâhiyenin en latif, en güzel, en hoş, en şirin cilvelerinden olan şefkat, bir iksir-i nurânîdir; aşktan çok keskindir. Çabuk Cenab-ı Hakka vusule vesile olur. Nasıl, aşk-ı mecazî ve aşk-ı dünyevî pek çok müşkülâtla aşk-ı hakikîye inkılâb eder, Cenab-ı Hakkı bulur; öyle de, şefkat, fakat müşkülâtsız, daha kısa, daha sâfî bir tarzda kalbi Cenab-ı Hakka rabteder.

Gerek peder ve gerek valide, veledini bütün dünya gibi severler. Veledi elinden alındığı vakit, eğer bahtiyar ise, hakikî ehl-i iman ise, dünyadan yüzünü çevirir, Mün’im-i Hakikî’yi bulur. Der ki: “Dünya madem fânîdir; değmiyor alâka-i kalbe.” Veledi nereye gitmişse, oraya karşı bir alâka peyda eder, büyük manevî bir hal kazanır.

Ehl-i gaflet ve dalâlet, şu beş hakikatteki saadet ve müjdeden mahrumdurlar. Onların hali ne kadar elîm olduğunu şununla kıyas ediniz ki: Bir ihtiyar hanım, gayet sevdiği sevimli bir tek çocuğunu sekeratta görüp, dünyada tevehhüm-ü ebediyet hükmünce, gaflet veya dalâlet neticesinde, mevti adem ve firak-ı ebedî tasavvur ettiğinden, yumuşak döşeğine bedel kabrin toprağını düşünüp, gaflet ve dalâlet cihetiyle, Erhamü’r-Râhimîn’in Cennet-i Rahmetini, firdevs-i nimetini düşünmediğinden, ne kadar me’yusâne bir hüzün ve elem çektiğini kıyas edebilirsin.

Fakat vesile-i saadet-i dâreyn olan iman ve İslâmiyet, mü’mine der ki: Şu sekeratta olan çocuğun Hâlık-ı Rahîm’i, onu bu fânî dünyadan çıkarıp Cennetine götürecek. Hem sana şefaatçi, hem ebedî bir evlât yapacak. Müfarakat muvakkattır, merak etme “[Hüküm Allah’ındır. (Mü’min Suresi: 12); Biz Allah’ın kullarıyız; sonunda yine Ona döneceğiz. (Bakara Suresi: 156)]” de, sabret.

Mektubat, s. 96-97

LÛ­GAT­ÇE:

adem: yokluk.

alâka-i kalp: kalben bağlanma.

berzah: ruhların kıyamete kadar bekleyeceği, dünya ile ahiret arasındaki yer, kabir âlemi.

firak: ayrılık.

mevt: ölüm.

me’yusâne: ümitsizce.

muvakkat: geçici.

müfarakat: ayrılık.

Mün’im-i Hakikî: nimetin gerçek 

sahibi olan Allah.

rabtetmek: bağlamak.

teellümat: teellümler, elemler, acılar.

tevehhüm-ü ebediyet: sonsuz yaşayacağını 

sanmak.

vesile-i saadet-i dâreyn: iki cihan 

mutluluğunun sebebi.

vusul: kavuşma, erişme.

Okunma Sayısı: 297
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Üstün: İktidar, ne Dinin ne de Bilimin tavsiyelerine uymuş

    Hâlâ çadır bekliyorlar

    Ekonomi daha da sarsılacak

    Uysal: AKP asrın fiyaskosu

    Depremzedelerde şok ve travma devam ediyor

    Adıyaman unutulmuş

    Kızılay çadır satamaz

    Deprem bölgesindeki 144 bin 595 bina ağır hasarlı durumda

    "Bir aracı 4 parça yüklediğimi biliyorum"

    Herzog, Yahudi yerleşimcilerin Nablus'taki saldırısını 'şiddetle' kınadı

    Malatya'daki 5,6 büyüklüğündeki depremde 1 kişi vefat etti, 69 kişi yaralandı, 22 bina yıkıldı

    Rusya: AB'nin yeni yaptırımları 'saçma'

    Avusturya’da depremzedeler için konteyner kampanyası düzenlendi

    Brezilya'daki sel ve heyelan afetinde ölü sayısı 65'e yükseldi

    Tokat - Zile'de bir evde yangın çıktı: 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

    Deprem bölgesi için seferberlik

    “Her şeyi ben yaparım” anlayışı bizi mahvetti

    Enkazı kaldıran biz olacağız - Deprem bölgesine özel adımlar

    California'da 126 binden fazla hane elektriksiz kaldı

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    SETÖ geliyor SETÖ
    Ali FERŞADOĞLU

    28 Şubat ürünü AKP ve vasisi enkaz altında
    Faruk ÇAKIR

    28 Şubat’ın açtığı yara
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrasi ve diktatörlük
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Ekonomi daha da sarsılacak
    Risale-i Nur'dan

    “O verdi, O aldı” deyip sabır ile şükretmeli
    Cevher İLHAN

    İktidarın depremde siyaset felâketi
    Genel

    Adıyaman unutulmuş
    Osman KOYUNCU

    ‘Siyasetle dine hizmet’ üzerine bir yorum

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.