Ölüm, âlem-i nura gitmek için bir terhis tezkeresi

[Denizli Mahkemesi Müdafaatından]

Efendiler!

Size kat’î haber veriyorum ki buradaki zatların bizimle ve Risale-i Nur’la münasebeti olmayan veya az bulunanlardan başka, istediğiniz kadar hakikî kardeşlerim ve hakikat yolunda hakikatli arkadaşlarım var. Biz, Risale-i Nur’un keşfiyat-ı kat’iyesiyle, iki kere iki dört eder derecesinde sarsılmaz bir kanaatle bilmişiz ki: Ölüm, bizim için, sırr-ı Kur’ân ile, idam-ı ebedîden terhis tezkeresine çevrilmiş ve bize muhalif ve dalâlette gidenler için, o kat’î ölüm, ya idam-ı ebedîdir (eğer ahirete kat’î imanı yoksa) veya ebedî ve karanlıklı haps-i münferiddir (eğer ahirete inansa ve sefahet ve dalâlette gitmiş ise).

Acaba dünyada bu meseleden daha büyük, daha ehemmiyetli bir mesele-i insaniye var mı ki, bu ona alet olsun? Sizden soruyorum. Madem yoktur ve olamaz; neden bizimle uğraşıyorsunuz? Biz, en ağır cezanıza karşı, kendimiz, “Âlem-i nura gitmek için bir terhis tezkeresini alıyoruz” diye, kemal-i metanetle bekliyoruz. Fakat bizi reddedip, dalâlet hesabına mahkûm edenleri, sizi bu Mecliste gördüğümüz gibi, idam-ı ebedî ile ve haps-i münferidle mahkûm ve pek yakın bir zamanda o dehşetli cezayı çekeceklerini müşahede derecesinde biliyoruz, belki görüyoruz. Onlara insaniyet damarıyla cidden acıyoruz. Bu kat’î ve ehemmiyetli hakikati ispat etmeye ve en mütemerridleri dahi ilzam etmeye hazırım. Değil vukufsuz, garazkâr, maneviyatta behresiz ehl-i vukufa karşı, belki en büyük âlim ve feylesoflarınıza karşı gündüz gibi ispat etmezsem, her cezaya razıyım.

İşte yalnız bir numune olarak, iki Cuma gününde mahpuslar için telif edilen ve Risale-i Nur’un umdelerini ve hülâsa ve esaslarını beyan ederek, Risale-i Nur’un bir müdafaanamesi hükmüne geçen Meyve Risalesi’ni ibraz ediyorum ve Ankara makamatına vermek için, yeni harflerle yazdırmaya müşkülâtlar içinde gizli çalışıyoruz. İşte onu okuyunuz, tam dikkat ediniz; eğer kalbiniz –nefsinize karışmam– beni tasdik etmezse, bana şimdiki tecrid-i mutlak içinde her hakaret ve işkenceyi de yapsanız, sükût edeceğim.

Elhâsıl, ya Risale-i Nur’u tam serbest bırakınız veyahut bu kuvvetli ve zedelenmez hakikati, elinizden gelirse kırınız. Ben şimdiye kadar sizi ve dünyanızı düşünmüyordum ve düşünmeyecektim; fakat mecbur ettiniz, belki de sizi ikaz etmek lâzım idi ki, kader-i İlâhî bizi bu yola sevk etti.

Biz de, ”Men âmene bi’l-kader, emine mine’l-keder.” [Kadere iman eden, kederden kurtulur.] düstur-u kudsîyi kendimize rehber edip, “Her bir sıkıntılarınızı sabır ile karşılayacağız” diye azmettik.

Mevkuf Said Nursî

Şuâlar, On İkinci Şuâ, s. 304

LÛ­GAT­ÇE:

behresiz: Nasipsiz, kısmetsiz, hissesiz.

ehl-i vukuf: Bir mesele hakkında bilgi ve yetki sahibi olanlar, bilirkişi.

haps-i münferid: Tek başına hapis.

ilzam: Susturma, cevap veremez hâle getirme.

keşfiyat-ı kat’iye: Kesin, doğru keşifler.

mevkuf: Tevkif edilmiş, tutuklu, hapsedilmiş.

mütemerrid: Temerrüt eden, inatçı, kötü fiilinde inatlaşan.

tecrid-i mutlak: Hücre hapsi.

umde: Esas alınacak şey; ilke, prensip.