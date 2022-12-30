"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 ARALIK 2022 CUMA - YIL: 53

Ömür tayyaresi şimşek gibi geçiyor

Risale-i Nur'dan
30 Aralık 2022, Cuma
İ’lem Eyyühe’l-Aziz! (*)

İnsan, yaşayış vaziyetince, bir dağdan kopup sel içine düşen veya yüksek bir apartmandan düşüp yuvarlanan bir şahıs gibidir.

Evet, hayat apartmanı yıkılıyor. Ömür tayyaresi şimşek gibi geçiyor. Zaman da sel dolaplarını sür’atle çalıştırıyor. Arz sefinesi de sür’atle giderken “Temerru merre’s-sehâbi” [Bulutların geçişi gibi geçip gitmektedirler. (Neml Suresi: 88.)] ayetini okuyor. Sefine-i arz sür’atle yürürken, dünyanın gayr-i meşru lezzetlerine uzatılan ellere zehirli dikenlerin batacağı düşünülsün. Binaenaleyh, o zehirli dünya oklarına bakıp, el uzatma. Firakın elemi, telâki lezzetinden ağırdır.

Ey nefs-i emmarem! Sana tâbi değilim. Sen istediğin şeye ibadet et ve istediğin şeyin peşine düş. Ben ancak ve ancak beni yaratıp Şems ve Kamer ve Arz’ı bana musahhar eden Fâtır-ı Hakîm-i Zülcelâl’e abd olurum.

Ve keza, kader muhitinde uçan tayyare-i ömre veya hayat dağları arasında açılan uhdud ve tünellerinden şimşekvârî geçen zamanın şimendiferine bindirerek ebedü’l-âbâd memleketinin iskelesi hükmünde olan kabir tünelinin kapısına sevk eden Hâlık-ı Rahmani’r-Rahîm’den medet istiyorum.

Ve keza, hiçbir şeyi dualarıma, istigaselerime ve niyazlarıma hedef ittihaz etmem. Ancak Küre-i Arz’ı harekete getiren, felek çarklarını durdurmaya ve Şems ve Kamer’in birleştirilmesiyle zamanın hareketini teskin ettirmeye ve vücudun şâhikalarından yuvarlanıp gelen şu dünyayı sâkin kılmaya kàdir olan kudreti nihayetsiz Rabb-i Zülcelâl’e dualarımı, niyazlarımı arz ve takdim ediyorum. Çünkü her şeyle alâkadar âmâl ve makàsıdım vardır.

(*): Ehemmiyetli.

Mesnevî-i Nuriye, s. 123

LÛ­GAT­ÇE:

abd: kul.

âmâl: emeller, arzular, istekler.

Arz sefinesi: Dünya gemisi.

ebedü’l-âbâd: ebedlerin ebedi, sonsuzluk.

elem: acı.

Fâtır-ı Hakîm-i Zülcelâl: her şeyi bir maksada uygun, hikmetle, benzersiz bir şekilde yaratan sonsuz büyüklük sahibi olan Allah.

firak: ayrılık.

i’lem eyyühe’l-azîz: ey aziz kardeşim, bil ki!

istigase: medet umma, yardım isteme.

makàsıd: maksatlar.

nefs-i emmare: insana kötü ve günah işlerin yapılmasını emreden nefis.

Şems: Güneş.

tayyare: uçak.

telâki: kavuşma, buluşma.

uhdud: vadi, geçit.

Okunma Sayısı: 319
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kosova’nın kuzeyindeki barikatlar kaldırılıyor

    Fransa'da Müslümanlara "hakaret" eden ''cahil'' gazeteciye tepkiler büyüyor

    Gazetecinin işi alkış değil

    Emekli intibak düzenlemesi de yapılmalı

    Darısı, hakkı yenen herkese

    İsrail rahatsız oluyor diye Gazze’ye gidemiyor

    Milyoner sayısı ikiye katlandı

    Hasta olan çocukları okula göndermeyin

    6’lı Masayı kimse dağıtamaz

    İsrail’in yıkım ve işgal karnesi

    MUTSUZUZ

    Galatasaray, Sivas'tan 3 puanla döndü

    Çin, yeni yer gözlem uydusunu fırlattı

    Antalya - Kaş açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

    200 milyar dolar hasar - Afetler dünyanın birçok yerinde çok yıkıcı oldu

    Ekonomik güven kötümser seviyede

    Gezi davası Yargıtay’a havale

    Adalet duygusunu kaybeden, varlık sebebini kaybeder

    2023 yılındaki resmi tatillerin 7'si hafta sonuna denk geliyor

    Belçika'da 100'den fazla sefer iptal edildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP-MHP o kadar oy alabilir mi?
    Süleyman KÖSMENE

    Pagan kültürünün ritüelleri
    Cevher İLHAN

    AKP’nin “Suriye saplantısı”nın itirafı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Anketlerin dili
    Ali FERŞADOĞLU

    Yılbaşı hazırlıklarına başlamadınız mı?
    Genel

    Darısı, hakkı yenen herkese
    Faruk ÇAKIR

    Öğrencilerin para ile imtihanı
    Risale-i Nur'dan

    Ömür tayyaresi şimşek gibi geçiyor
    Genel

    Emekli intibak düzenlemesi de yapılmalı
    Emine ÖZDEMİR

    Geçmişin muhasebesini yaparken

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.