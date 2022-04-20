"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Onun (asm) nuruyla âlemin şekli değişti

Risale-i Nur'dan
20 Nisan 2022, Çarşamba
Gel, bu zamandan tecerrüd edip, fikren Asr-ı Saadete ve hayalen Cezîretü’l-Arab’a gidiyoruz. Tâ ki, Resul-i Ekremi (aleyhissalâtü vesselâm) vazife başında ve ubudiyet içinde görüp, ziyaret ederiz.

Bak: O zat, nasıl ki risaletiyle, hidayetiyle saadet-i ebediyenin sebeb-i husulü ve vesile-i vusulüdür; onun gibi, ubudiyetiyle ve duasıyla o saadetin sebeb-i vücudu ve Cennetin vesile-i icadıdır. [...]

Bak: Hem öyle yüksek bir fizar-ı istimdadkârâne ile istiyor ve öyle tatlı bir niyaz-ı istirhamkârâne ile yalvarıyor ki, güya bütün mevcudata, semavata, Arşa işittirip, vecde getirip duasına, “Âmin, Allahümme âmin” dedirtiyor.

HÂŞİYE: Evet, şu âlemin Mutasarrıfı, bütün tasarrufatı bilmüşahede şuurâne, alîmâne, hakîmâne olduğu hâlde, hiçbir cihetle mümkün değildir ki, o Mutasarrıf, kendi masnuatı içinde en mümtaz bir ferdin harekâtına şuuru ve ıttılâı bulunmasın.

Hem hiçbir cihetle mümkün değildir ki, o Mutasarrıf-ı Alîm, o ferd-i mümtazın harekâtına ve daavatına (dualarına) ıttılâı bulunduğu hâlde, ona karşı lâkayd kalsın, ehemmiyet vermesin.

Hem hiçbir cihetle mümkün değildir ki, o Mutasarrıf-ı Kadîr-i Rahîm, onun dualarına lâkayt kalmadığı hâlde, o duaları kabul etmesin.

Evet, zat-ı Ahmediyenin (asm) nuruyla âlemin şekli değişti, insan ve bütün kâinatın mahiyet-i hakikiyeleri o nur, o ziya ile inkişaf etti ve göründü ki, şu kâinatın mevcudatı esma-i İlâhiyeyi okutan birer mektubat-ı Samedâniye, birer muvazzaf memur ve bekaya mazhar kıymettar ve manidar birer mevcuddurlar. Eğer o nur olmasa idi, mevcudat fenâ-i mutlaka mahkûm ve kıymetsiz, manasız, faydasız, abes, karmakarışık, tesadüf oyuncağı bir zulmet-i evham içinde kalırdı.

İşte şu sırdandır ki, insanlar zat-ı Ahmediyenin (asm) duasına “Âmin” dedikleri gibi, Arş ve ferş ve serâdan Süreyya’ya kadar bütün mevcudat onun nuruyla iftihar edip, alâkadarlık gösteriyorlar. Zaten ubudiyet-i Ahmediyenin (asm) ruhu, duadır. Belki kâinatın harekâtı ve hidematı bir nevi duadır. Meselâ, bir çekirdeğin hareketi, Hâlık’ından, bir ağaç olmasına bir nevi duadır.

Sözler, Onuncu Söz, s. 90-91

LÛ­GAT­ÇE:

Arş: göğün en yüksek katı.

Cezîretü’l-Arab: Arap Yarımadası.

ferş: yeryüzü.

fizar-ı istimdadkârâne: yardım dileyerek sesli ağlama.

hidemat: hizmetler.

ıttıla’: bilme, haberdar olma.

inkişaf: açılma, görülme.

mahiyet-i hakikiye: gerçek mahiyet.

Mutasarrıf: sonsuz tasarruf sahibi olan Allah.

risalet: peygamberlik.

sebeb-i husul: meydana gelme sebebi.

tecerrüd: sıyrılma.

ubudiyet: kulluk.

vesile-i vusul: kavuşma sebebi.

ziya: ışık.

Okunma Sayısı: 169
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hac ve umre seyahatlerinin tarihlerine ilişkin Diyanet'ten açıklama

    Kınamalar İsrail’in umurunda değil

    Uçak biletleri otobüsten daha ucuz

    Hedef, en az 360 vekil

    Bir bu kadar daha hasar verecekler

    Lütuf değil zorunluluk

    Doktorlar yine iş bırakıyor

    Sorumluluğumuzun farkındayız

    AKP’nin enflasyon korkusu

    İlk kez böyle bir tabloyla karşı karşıyayız

    Faturalar kamuyu da çarptı

    Fenerbahçe 'barış' maçında Shakhtar Donetsk'i 1-0 yendi

    Üniversiteliler: Beslenemiyoruz, ısınamıyoruz, geçinemiyoruz

    12 dokunulmazlık dosyası Meclis’te

    Şehit Ömer Delibaş dualarla uğurlandı

    Ukrayna: İnsani koridorlar bugün de açılamayacak

    Azerbaycan'dan Şehit Ömer Delibaş için taziye mesajı

    ABD: Rusya, Doğu Ukrayna’daki taktik tabur sayısını 76’ya çıkardı

    'Burada tazminat bekleyeceğim, Ruslar bana ödeme yapmalılar'

    Ukrayna: Donbas'taki saldırılar yoğunlaştı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    24 Nisan öncesi 6’lı masa
    Risale-i Nur'dan

    Onun (asm) nuruyla âlemin şekli değişti
    Ahmet BATTAL

    Demokratlık şablonunda Özal, Erdoğan ve Demirel
    Raşit YÜCEL

    Kargı kahramanlarından Şerafettin Dingil’e rahmet
    Cevher İLHAN

    “Bütün bunları millet sorar”
    Cenk ÇALIK

    Bedenin zekâtı: Oruç
    Cihan CAMBAZ

    Ramazan’ın diğer yarısını gördüm çok şükür
    Sebahattin Aslan

    Hz. Peygamberin (asm) eşleriyle şakalaşmaları ve latifeleri
    M. Latif SALİHOĞLU

    İnternet üzerinden iş ve meslek öğrenimi
    Ali FERŞADOĞLU

    Yabancı kelimelere “Evet!”, uydurukçaya “Hayır!”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.