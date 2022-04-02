"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Oruç, hakikî ve halis bir şükrün anahtarıdır

Risale-i Nur'dan
02 Nisan 2022, Cumartesi
İkinci Nükte

Ramazan-ı Mübareğin savmı Cenab-ı Hakkın nimetlerinin şükrüne baktığı cihetle, çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki:

Birinci Söz’de denildiği gibi, bir padişahın matbahından bir tablacının getirdiği taamlar bir fiyat ister. Tablacıya bahşiş verildiği halde, çok kıymettar olan o nimetleri kıymetsiz zannedip, onu in’am edeni tanımamak nihayet derecede bir belâhet olduğu gibi; Cenab-ı Hak, hadsiz envâ-ı nimetini nev-i beşere zemin yüzünde neşretmiş, ona mukabil, o nimetlerin fiyatı olarak şükür istiyor. O nimetlerin zâhirî esbabı ve ashabı, tablacı hükmündedirler. O tablacılara bir fiyat veriyoruz, onlara minnettar oluyoruz, hatta müstahak olmadıkları pek çok fazla hürmet ve teşekkürü ediyoruz. Halbuki Mün’im-i Hakikî, o esbabdan hadsiz derecede o nimet vasıtasıyla şükre lâyıktır. İşte Ona teşekkür etmek, o nimetleri doğrudan doğruya Ondan bilmek, o nimetlerin kıymetini takdir etmek ve o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmekle olur.

İşte Ramazan-ı Şerifteki oruç, hakikî ve halis, azametli ve umumî bir şükrün anahtarıdır. Çünkü sair vakitlerde mecburiyet tahtında olmayan insanların çoğu, hakikî açlık hissetmedikleri zaman, çok nimetlerin kıymetini derk edemiyor. Kuru bir parça ekmek, tok olan adamlara, hususan zengin olsa, ondaki derece-i nimet anlaşılmıyor. Halbuki iftar vaktinde, o kuru ekmek, bir mü’minin nazarında çok kıymettar bir nimet-i İlâhiye olduğuna kuvve-i zâikası şehadet eder. Padişahtan tâ en fukaraya kadar herkes, Ramazan-ı Şerifte o nimetlerin kıymetlerini anlamakla bir şükr-ü manevîye mazhar olur.

Hem gündüzdeki yemekten memnuiyeti cihetiyle “O nimetler benim mülküm değil. Ben bunların tenavülünde hür değilim. Demek başkasının malıdır ve in’amıdır; Onun emrini bekliyorum” diye nimeti nimet bilir, bir şükr-ü manevî eder.

İşte bu suretle oruç, çok cihetlerle hakikî vazife-i insaniye olan şükrün anahtarı hükmüne geçer.

Mektubat, s. 471

LÛ­GAT­ÇE:

ashab: sahipler.

belâhet: ahmaklık, aptallık.

esbab: sebepler.

in’am etmek: nimet vermek, nimetlendirmek.

kuvve-i zâika: tat alma duyusu.

matbah: mutfak.

memnuiyet: men edilmişlik, yasaklanma.

Mün’im-i Hakikî: nimetlerin hakikî sahibi, yedirip içiren ve rızıklandıranın ta kendisi olan Allah.

savm: oruç.

taam: yemek, yiyecek.

tablacı: yiyecek sunan.

tenavül: yeme içme.

Okunma Sayısı: 148
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Son 24 saatte 13367 vaka gözlemlendi, 45 kişi vefat etti

    Paramız olsa da gıda bulamayacağız

    En ucuz işgücü Türkiye’de

    Yoksulluk ve fukaralık zamlarına dur de

    Şekerde yanlış politikalar üretimi bitirdi

    Ete de zam yolda

    Ülkeyi batırdın

    İsrail yine Ramazan'ı zehir edecek

    Gıda israfına dikkat edilmeli

    Siz vatandaşa eziyete yeminli misiniz?

    Kyslytsya: Rusya'nın Kırım ve Donbas taleplerini kabul etmeyeceğiz

    Konya kent merkezine yaklaştı: Obruk sayısındaki artış endişelendiriyor

    'Büyük orman yangın çağı' uyarısı: 'Sıcak havalarda ormanlara giriş yasaklanmalı'

    'Bilinen adreslerinde Semra Güzel'e ulaşılamadı'

    Kırım Tatar Meclisi Başkanı Çubarov: Rusya’nın elinde bir geleceğimiz yok

    'Ukrayna'da okuyan Türk öğrenciler yatay geçiş başvurusu yapabilecek'

    'Rusya'nın saldırılarında 153 çocuk öldü'

    Zorunlu kış lastiği uygulaması bugün sona erdi

    Ramazan öncesi zam furyası

    Doğal gaza yüzde 35 zam

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ramazan’lar niye buruk?
    Ahmet BATTAL

    Ramazanın alan eli
    Risale-i Nur'dan

    Oruç, hakikî ve halis bir şükrün anahtarıdır
    Ali FERŞADOĞLU

    Nezih dershane hayatı
    Yasemin YAŞAR

    İbadet mektebi
    Faruk ÇAKIR

    Güven kaybının neticesi vahim
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İlimdar Kaya

    Kanunla milletin iradesi değiştirelemez
    Mehmet ÇETİN

    6. Beşinci Şua ile alâkası nedir?
    H. Muharrem OKUR

    Ramazanda manevi hediyeleşme

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.