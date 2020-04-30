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30 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Oruç, insana acz ve fakrını bildirir

Risale-i Nur'dan
30 Nisan 2020, Perşembe

Dördüncü Nükte

Ramazan-ı Şerifteki oruç, nefsin terbiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki:

Nefis, kendini hür ve serbest ister ve öyle telâkki eder. Hatta mevhum bir rububiyet ve keyfemayeşa hareketi, fıtrî olarak arzu eder. Hadsiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemiyor. Hususan dünyada servet ve iktidarı da varsa, gaflet dahi yardım etmiş ise bütün bütün gàsıbâne, hırsızcasına, nimet-i İlâhiyeyi hayvan gibi yutar.

İşte Ramazan-ı Şerifte, en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki kendisi malik değil, memlûktür; hür değil, abddir. Emir olunmazsa en âdi ve en rahat şeyi de yapamaz, elini suya uzatamaz diye mevhum rububiyeti kırılır, ubudiyeti takınır, hakikî vazifesi olan şükre girer.

Beşinci Nükte

Ramazan-ı Şerifin orucu, nefsin tehzib-i ahlâkına ve serke­şâne muamelelerinden vazgeçmesi cihetine baktığı noktasındaki çok hikmetlerinden birisi şudur ki:

Nefs-i insaniye gafletle kendini unutuyor. Mahiyetindeki hadsiz aczi, nihayetsiz fakrı, gayet derecedeki kusurunu göremez ve görmek istemez. Hem ne kadar zayıf ve zevale maruz ve musîbetlere hedef bulunduğunu ve çabuk bozulur, dağılır et ve kemikten ibaret olduğunu düşünmez. Âdeta polattan bir vücudu var gibi lâyemutâne, kendini ebedî tahayyül eder gibi dünyaya saldırır. Şedîd bir hırs ve tama’ ile ve şiddetli alâka ve muhabbetle dünyaya atılır. Her lezzetli ve menfaatli şeylere bağlanır. Hem kendini kemâl-i şefkatle terbiye eden Hâlık’ını unutur. Hem netice-i hayatını ve hayat-ı uhreviyesini düşünmez, ahlâk-ı seyyie içinde yuvarlanır.

İşte Ramazan-ı Şerifteki oruç, en gafillere ve mütemerridlere zaafını ve aczini ve fakrını ihsas ediyor. Açlık vasıtasıyla midesini düşünüyor. Midesindeki ihtiyacını anlar. Zayıf vücudu ne derece çürük olduğunu hatırlıyor. Ne derece merhamete ve şefkate muhtaç olduğunu derk eder. Nefsin firavunluğunu bırakıp kemâl-i acz ve fakr ile dergâh-ı İlâhiyeye ilticaya bir arzu hisseder ve bir şükr-ü manevî eliyle rahmet kapısını çalmaya hazırlanır–eğer gaflet kalbini bozmamış ise!

Mektubat, s. 472

LÛ­GAT­ÇE:

abd: Kul.

ahlâk-ı seyyie: Kötü ve çirkin ahlâk.

fıtrî: Yaratılışın gereği.

gàsıbâne: Hakkı olmayan şeyi alarak, gasp ederek.

Hâlık: Yaratıcı; her şeyi yoktan var eden Allah.

hayat-ı uhreviye: Ahiret hayatı.

ihsas etmek: Hissettirmek.

iltica: Sığınma.

kemâl-i acz ve fakr: Tam anlamıyla âcizlik ve yoksulluk.

keyfemayeşa: Kendi keyfince, başıboş.

lâyemutâne: Ölmeyecekmişçesine.

malik: Sahip.

memlûk: Köle, kul.

mevhum: Hayalde meydana getirilen, gerçekte olmadığı halde varsayılan.

mütemerrid: Dik başlı, inatçı.

nefs-i insaniye: İnsanın nefsi, kendisi.

polat: Çelik, çelik gibi sağlam.

rububiyet: Rablık; Allah’ın her bir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmak için muhtaç olduğu şeyleri vermesi onları terbiye edip idaresi ve hâkimiyeti altında bulundurması.

serkeşâne: İsyan edercesine, başıbozuk bir şekilde.

şedîd: Şiddetli.

tahayyül etmek: Hayal etmek.

tama’: Hırsla isteme, açgözlülük.

tehzib-i ahlâk: Ahlâkı güzelleştirme, kötü huyları giderme.

ubudiyet: Kulluk.

zeval: Sona erme, yok olma.

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