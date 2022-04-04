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4 NİSAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Oruç, insana acz ve fakrını bildiriyor

Risale-i Nur'dan
04 Nisan 2022, Pazartesi
Beşinci Nükte

Ramazan-ı Şerifin orucu, nefsin tehzib-i ahlâkına ve serke­şâne muamelelerinden vazgeçmesi cihetine baktığı noktasındaki çok hikmetlerinden birisi şudur ki:

Nefs-i insaniye gafletle kendini unutuyor. Mahiyetindeki hadsiz aczi, nihayetsiz fakrı, gayet derecedeki kusurunu göremez ve görmek istemez. Hem ne kadar zayıf ve zevale maruz ve musibetlere hedef bulunduğunu ve çabuk bozulur, dağılır et ve kemikten ibaret olduğunu düşünmez. Âdeta polattan bir vücudu var gibi lâyemutâne, kendini ebedî tahayyül eder gibi dünyaya saldırır. Şedîd bir hırs ve tama’ ile ve şiddetli alâka ve muhabbetle dünyaya atılır. Her lezzetli ve menfaatli şeylere bağlanır. Hem kendini kemâl-i şefkatle terbiye eden Hâlık’ını unutur. Hem netice-i hayatını ve hayat-ı uhreviyesini düşünmez, ahlâk-ı seyyie içinde yuvarlanır.

İşte Ramazan-ı Şerifteki oruç, en gafillere ve mütemerridlere zaafını ve aczini ve fakrını ihsas ediyor. Açlık vasıtasıyla midesini düşünüyor. Midesindeki ihtiyacını anlar. Zayıf vücudu ne derece çürük olduğunu hatırlıyor. Ne derece merhamete ve şefkate muhtaç olduğunu derk eder. Nefsin firavunluğunu bırakıp kemâl-i acz ve fakr ile dergâh-ı İlâhiyeye ilticaya bir arzu hisseder ve bir şükr-ü manevî eliyle rahmet kapısını çalmaya hazırlanır–eğer gaflet kalbini bozmamış ise!

Mektubat, s. 472

LÛ­GAT­ÇE:

fakr: fakirlik, yoksulluk; her şeyin sahibi olan Cenab-ı Hak karşısındaki fakirlik, hiçbir şeyin sahibi olmamak.

Hâlık: yaratıcı; her şeyi yoktan var eden Allah.

ihsas etmek: hissettirmek.

lâyemutâne: ölmeyecekmişçesine.

mütemerrid: dik başlı, inatçı.

polat: çelik, çelik gibi sağlam.

serkeşâne: isyan edercesine, başıbozuk bir şekilde.

tama’: hırsla isteme, açgözlülük.

tehzib-i ahlâk: ahlâkı güzelleştirme, kötü huyları giderme.

zeval: sona erme, yok olma.

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