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6 MAYIS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Oruç şükrün anahtarıdır

Risale-i Nur'dan
06 Mayıs 2019, Pazartesi

İkinci Nükte

Ramazan-ı mübareğin savmı Cenab-ı Hakk’ın nimetlerinin şükrüne baktığı cihetle, çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki:

Birinci Söz’de denildiği gibi, bir padişahın matbahından bir tablacının getirdiği taamlar bir fiyat ister. Tablacıya bahşiş verildiği halde, çok kıymettar olan o nimetleri kıymetsiz zannedip, onu in’am edeni tanımamak nihayet derecede bir belâhet olduğu gibi; Cenab-ı Hak, hadsiz enva-ı nimetini nev-i beşere zemin yüzünde neşretmiş, ona mukabil, o nimetlerin fiyatı olarak şükür istiyor. O nimetlerin zâhirî esbabı ve ashabı, tablacı hükmündedirler. O tablacılara bir fiyat veriyoruz, onlara minnettar oluyoruz, hatta müstahak olmadıkları pek çok fazla hürmet ve teşekkürü ediyoruz. Halbuki Mün’im-i Hakikî, o esbabdan hadsiz derecede o nimet vasıtasıyla şükre lâyıktır. İşte O’na teşekkür etmek, o nimetleri doğrudan doğruya O’ndan bilmek, o nimetlerin kıymetini takdir etmek ve o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmekle olur.

İşte Ramazan-ı Şerifteki oruç, hakikî ve halis, azametli ve umumî bir şükrün anahtarıdır. Çünkü sair vakitlerde mecburiyet tahtında olmayan insanların çoğu, hakikî açlık hissetmedikleri zaman, çok nimetlerin kıymetini derk edemiyor. Kuru bir parça ekmek, tok olan adamlara, hususan zengin olsa, ondaki derece-i nimet anlaşılmıyor. Halbuki iftar vaktinde, o kuru ekmek, bir mü’minin nazarında çok kıymettar bir nimet-i İlâhiye olduğuna kuvve-i zâikası şehadet eder. Padişahtan tâ en fukaraya kadar herkes, Ramazan-ı Şerifte o nimetlerin kıymetlerini anlamakla bir şükr-ü manevîye mazhar olur.

Hem gündüzdeki yemekten memnuiyeti cihetiyle “O nimetler benim mülküm değil. Ben bunların tenavülünde hür değilim. Demek başkasının malıdır ve in’amıdır; O’nun emrini bekliyorum” diye nimeti nimet bilir, bir şükr-ü manevî eder.

İşte bu suretle oruç, çok cihetlerle hakikî vazife-i insaniye olan şükrün anahtarı hükmüne geçer.

Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektub, s. 471

LÛ­GAT­ÇE:

ashab: Sahipler.

belâhet: Ahmaklık, aptallık.

derk etmek: Anlamak, kavramak.

enva-ı nimet: Nimet çeşitleri, türleri.

esbab: Sebepler.

halis: Saf, temiz, samimî.

in’am etmek: Nimet vermek, nimetlendirmek.

kemâl-i Rububiyet: Cenab-ı Allah’ın yarattıklarını terbiye edip besleme ve gözeticilik vasfının mükemmelliği.

kuvve-i zâika: Tat alma duyusu.

matbah: Mutfak.

memnuiyet: Yasaklık, yasak oluş.

Mün’im-i Hakikî: Nimetin, sebeplerin arkasındaki gerçek sahibi, yedirip içiren ve rızıklandıranın ta kendisi olan Allah.

neşretmek: Yaymak, dağıtmak.

nev-i beşer: İnsan nev’i, insanlık.

savm: Oruç.

tablacı: Yiyecek sunan.

taht: Alt.

tenavül: Alıp yeme veya içme.

zâhirî: Görünen, görünürdeki.

zemin yüzü: yeryüzü.

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