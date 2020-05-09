"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 MAYIS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Oruç ve zekâtı terkle gelen musîbet

Risale-i Nur'dan
09 Mayıs 2020, Cumartesi
Zekât, her şahıs için sebeb-i bereket ve dâfi-i beliyyattır.

Zekâtı vermeyenin her halde elinden zekât kadar bir mal çıkacak, ya lüzumsuz yerlere verecektir ya bir musibet gelip alacaktır.

Hakikatli bir rüya-i hayaliyede, Birinci Harb-i Umumînin beşinci senesinde, bir acib rüyada benden soruldu:

“Müslümanlara gelen bu açlık, bu zayiat-ı maliye ve meşak­kat-i bedeniye nedendir?”

Rüyada demiştim:

“Cenab-ı Hak bir kısım maldan onda bir, (HÂŞİYE-1) veya bir kısım maldan kırkta bir, (HÂŞİYE-2) kendi verdiği malından birisini bizden istedi; tâ bize fukaraların dualarını kazandırsın ve kin ve hasedlerini men etsin. Biz hırsımız için tamahkârlık edip vermedik. Cenab-ı Hak, müterakim zekâtını kırkta otuz, onda sekizini aldı.

“Hem her senede yalnız bir ayda, yetmiş hikmetli bir açlık bizden istedi. Biz nefsimize acıdık; muvakkat ve lezzetli bir açlığı çekmedik. Cenab-ı Hak, ceza olarak, yetmiş cihetle belâlı bir nevi orucu beş sene cebren bize tutturdu.

“Hem yirmi dört saatte bir tek saati, hoş ve ulvî, nurânî ve fâideli bir nevi talimat-ı Rabbaniyeyi bizden istedi. Biz tembellik edip o namazı ve niyazı yerine getirmedik. O tek saati diğer saatlere katarak zayi ettik. Cenab-ı Hak, onun kefareti olarak, beş sene talim ve talimat ve koşturmakla bize bir nevi namaz kıldırdı” demiştim.

Sonra ayıldım, düşündüm, anladım ki o rüya-i hayaliyede pek mühim bir hakikat vardır...

HÂŞİYE-1: Yani her sene taze verdiği buğday gibi mallardan onda bir.

HÂŞİYE-2: Yani eskiden verdiği kırktan ki her senede galiben ve lâakal rıbh-i ticarî ve nesl-i hayvanî cihetiyle, o kırktan taze olarak on adet verir.

Mektubat, Yirmi İkinci Mektub - İkinci Mebhas, s. 321

***

Evet, âlem-i İslâm bu asrın en büyük hasareti olan bu dehşetli İkinci Harb-i Umumîden kurtulmasının sebebi Kur’ân’dan gelen iman ve a’mâl-i saliha olduğu gibi fakirlere gelen acı açlık ve kahtın sebebi dahi orucun tatlı açlığını çekmedikleri ve zenginlere gelen hasaret ve zayiatın sebebi de zekât yerinde ihtikâr etmeleridir.

Ve Anadolu’nun bir meydan-ı harp olmamasının sebebi “Ancak îman edenler...” [Asr Sûresi: 3] kelime-i kudsiyesinin hakikatini fevkalâde bir surette yüz bin insanların kalplerine tahkikî bir tarzda ders veren Risale-i Nur olduğunu pek çok emarelerle ve şakirdlerinden binler ehl-i hakikat ve dikkatin kanaatleri ispat eder.

Kastamonu Lâhikası, Mektup no: 119, s. 212

LÛ­GAT­ÇE:

a’mâl-i saliha: Salih ameller.

dâfi-i beliyyat: Belâları savuşturan.

hasaret: Hasar, zarar, ziyan.

ihtikâr: Gerekli maddeleri kâr amacıyla toplayıp ihtiyaç arttığı, fiyat pahalılandığı anda yüksek fiyata satma, vurgunculuk.

kaht: Kıtlık sebebiyle meydana gelen açlık.

lâakal: Hiç değilse, en azından.

muvakkat: Geçici.

müterakim: Biriken.

rıbh-i ticarî: Ticarî kazanç, kâr.

talimat-ı Rabbaniye: Allah’ın emrettiği ruhî ve bedenî eğitimler.

tamahkârlık: Aç gözlülük, cimrilik.

zayiat-ı maliye: Malî zarar ve ziyan.

Okunma Sayısı: 206
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Erken normalleşme endişe kaynağı oldu

    BM: Nefret söylemi tsunami gibi büyüyor

    İslâmî değerler bizim değerlerimiz

    Bankadan KHK cevabı: Kartı KHK’lı diye kapatıldı

    AVM çalışanları: Yalvarıyoruz gelmeyin

    Salgın İslamofobi’yi kırıyor

    Dünya genelinde son 24 saat böyle geçti

    Ticari taksilerle ilgili yeni genelge

    Yeni araştırma sonucu: Hava yoluyla SARS’tan daha fazla bulaşıyor!

    AB, Çin sansürünü doğruladı

    Meteoroloji 12 ili uyardı

    Son 24 saatte 3 bin 412 kişi daha iyileşti

    ABD'de ölü sayısı 80 bine yaklaştı

    ÇŞB'den '72 saat' uyarısı

    Vuhan'daki hayvan pazarına ilişkin DSÖ'den açıklama

    Tüm pazar faaliyetleri 11 Mayıs'tan itibaren yeniden başlayacak

    ABD’de 33 milyon kişi işsiz kaldı

    Afrika'da vaka sayısı artmaya devam ediyor

    Singapur’da 768, Çin’de 1 yeni vaka

    'Sigarayı bırakmanın tam zamanı' dediler

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hepimiz hesap vereceğiz
    Genel

    Bankadan KHK cevabı: Kartı KHK’lı diye kapatıldı
    Faruk ÇAKIR

    Lütuf değil, hak
    Ali FERŞADOĞLU

    Çocuklar yanıyor, gençler yanıyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman KOYUNCU

    Allah’ın hem perdelenmek, hem de görünmek istemesi
    Cevher İLHAN

    Bilim Kurulu bilinmezliği
    Misbah ERATİLLA

    Molla Hamit Ekinci’nin cesareti
    Risale-i Nur'dan

    Oruç ve zekâtı terkle gelen musîbet
    Ahmet BATTAL

    Meslek örgütleri, ve iktidarla ilişkileri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.