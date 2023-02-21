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21 ŞUBAT 2023 SALI - YIL: 53

Öyle bir musibetten çekininiz ki...

Risale-i Nur'dan
21 Şubat 2023, Salı
Üçüncü suâl: Bazı eşhasın hatasından gelen bu musibet, bir derece memlekette umumî şekle girmesinin sebebi nedir?

Elcevap: Umumî musibet, ekseriyetin hatasından ileri gelmesi cihetiyle, ekser nâsın o zalim eşhasın harekâtına fiilen veya iltizamen veya iltihaken taraftar olmasıyla, manen iştirak eder, musibet-i ammeye sebebiyet verir.

Dördüncü suâl: Madem bu zelzele musibeti hataların neticesi ve keffâretü’z-zünubdur. Masumların ve hatasızların o musibet içinde yanması nedendir? Adaletullah nasıl müsaade eder?

Yine manevî cânibden elcevap: Bu mesele sırr-ı kadere taallûk ettiği için Risale-i Kader’e havale edip, yalnız burada bu kadar denildi:

“Vettekû fitneten...” [Enfal Suresi: 25] Yani, “Bir belâ, bir musibetten çekininiz ki, geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus kalmayıp, masumları da yakar.”

Şu ayetin sırrı şudur ki: Bu dünya bir meydan-ı tecrübe ve imtihandır ve dâr-ı teklif ve mücahededir. İmtihan ve teklif, iktiza ederler ki, hakikatler perdeli kalıp, tâ müsabaka ve mücahede ile, Ebu Bekirler a’lâ-yı illiyyîne çıksınlar ve Ebu Cehiller esfel-i sâfilîne girsinler. Eğer masumlar böyle musibetlerde sağlam kalsaydılar, Ebu Cehiller, aynen Ebu Bekirler gibi teslim olup, mücahede ile manevî terakkî kapısı kapanacaktı ve sırr-ı teklif bozulacaktı.

Madem mazlum zalim ile beraber musibete düşmek, hikmet-i İlâhiyece lâzım geliyor; acaba o bîçare mazlumların rahmet ve adaletten hisseleri nedir?

Bu suâle karşı cevaben denildi ki: O musibetteki gazab ve hiddet içinde, onlara bir rahmet cilvesi var. Çünkü o masumların fânî malları, onların hakkında sadaka olup, bâkî bir mal hükmüne geçtiği gibi, fânî hayatları dahi bir bâkî hayatı kazandıracak derecede, bir nevi şehadet hükmünde olarak, nisbeten az ve muvakkat bir meşakkat ve azaptan büyük ve daimî bir kazancı kazandıran bu zelzele, onlar hakkında, ayn-ı gazab içinde bir rahmettir.

Sözler, s. 198-99

LÛ­GAT­ÇE:

adaletullah: Allah’ın adaleti.

a’lâ-yı illiyyîn: yücelerin en yücesi.

ayn-ı gazab: Allah’ın gazabının ta kendisi.

cânib: yön, cihet.

dâr-ı teklif ve mücahede: Allah’ın emir ve yasaklarından sorumlu olunan ve nefis ve şeytanla mücadele edilen imtihan yurdu.

esfel-i sâfilîn: aşağıların en aşağısı.

eşhas: şahıslar, kişiler.

iltizamen: taraftar olarak, gerekli görerek.

keffaretü’z-zünub: günahlara karşılık verilen ve onları affettiren ceza.

musibet-i amme: umumî musibet, genel felâket.

nâs: insanlar.

şehadet: şehitlik.

taallûk etmek: alâkalı olmak, ilgili olmak.

terakkî: yükselme, ilerleme.

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