Peygamber (asm) akılları ve kalpleri fethediyor

ALTINCI REŞHA: İşte o zat, bir saadet-i ebediyenin muhbiri, müjdecisi ve rahmet-i bînihayenin kâşifi ve ilâncısı ve saltanat-ı rububiyetin mehasininin dellâlı, seyircisi ve künuz-u esma-i İlâhiyenin keşşafı, göstericisi olduğundan, böyle baksan –yani ubudiyeti cihetiyle– onu bir misal-i muhabbet, bir timsal-i rahmet, bir şeref-i insaniyet, en nurânî bir semere-i şecere-i hilkat göreceksin. Şöyle baksan –yani risaleti cihetiyle– bir bürhan-ı hak, bir sirac-ı hakikat, bir şems-i hidayet, bir vesile-i saadet görürsün.

İşte bak: Nasıl berk-i hâtıf gibi, onun nuru şarktan garbı tuttu. Ve nısf-ı arz ve hums-u beşer onun hediye-i hidayetini kabul edip hırz-ı can etti. Bizim nefis ve şeytanımıza ne oluyor ki böyle bir zatın bütün davalarının esası olan Lâilahe illallah’ı, bütün merâtibiyle beraber kabul etmesin?

YEDİNCİ REŞHA: İşte bak: Şu cezire-i vâsiada vahşî ve âdetlerine mutaassıp ve inatçı muhtelif akvamı, ne çabuk âdât ve ahlâk-ı seyyie-i vahşiyânelerini def’aten kal’ ve ref’ ederek bütün ahlâk-ı hasene ile teçhiz edip bütün âleme muallim ve medenî ümeme üstad eyledi. Bak, değil zâhirî bir tasallut, belki akılları, ruhları, kalpleri, nefisleri fetih ve teshir ediyor. Mahbub-u kulûb, muallim-i ukùl, mürebbî-i nüfus, sultan-ı ervah oldu.

SEKİZİNCİ REŞHA: Bilirsin ki sigara gibi küçük bir âdeti, küçük bir kavimde, büyük bir hâkim, büyük bir himmetle, ancak daimî kaldırabilir. Halbuki bak, bu zat, büyük ve çok âdetleri, hem inatçı, mutaassıp, büyük kavimlerden, zâhirî küçük bir kuvvetle, küçük bir himmetle, az bir zamanda ref’ edip, yerlerine öyle secâyâ-i âliyeyi –ki, dem ve damarlarına karışmış derecede sabit olarak– vaz’ ve tesbit eyliyor. Bunun gibi daha pek çok harika icraatı yapıyor.

İşte şu Asr-ı Saadeti görmeyenlere, Ceziretü’l-Arab’ı gözlerine sokuyoruz. Haydi yüzer feylesofu alsınlar, oraya gitsinler, yüz sene çalışsınlar! O zatın, o zamana nisbeten bir senede yaptığının yüzden birisini acaba yapabilirler mi?

Mektubat, s. 238



LÛ­GAT­ÇE:

berk-i hâtıf: göz kamaştıran şimşek.

cezire-i vâsia: geniş yarımada.

hırz-ı can: bağrına basıp canı gibi koruma.

hums-u beşer: insanların beşte biri.

künuz-u esma-i İlâhiye: Allah’ın isimlerinin hazineleri.

mahbub-u kulûb: kalplerin sevgilisi.

muallim-i ukùl: akılların öğretmeni.

mürebbî-i nüfus: nefislerin terbiyecisi.

nısf-ı arz: dünyanın yarısı.

risalet: peygamberlik.

semere-i şecere-i hilkat: yaratılış ağacının meyvesi.

sirac-ı hakikat: hakikat, doğruluk ışığı.

sultan-ı ervah: ruhların sultanı.

tasallut: hükmetme, hâkimiyet kurma.

teshir etmek: boyun eğdirmek, itaat ettirmek.

ubudiyet: kulluk.

ümem: ümmetler, toplumlar.