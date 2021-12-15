Peygamberin (asm) hayatına nasıl bakmalı?

İ’lem Eyyühe’l-Aziz!

İki tarafı birbirinden gayet uzak bir mesele var ki, her bir tarafı bir çekirdek gibi sümbül vermiş, ağaç olmuş, dal budak salmış. Böyle bir mesele üzerine, şükûk ve evhamın konmaması lâzımdır.

Çünkü bir çekirdek diğer bir çekirdekle, çekirdek olarak toprak altında kaldıkları müddetçe, iltibas edilebilir. Amma ağaç olduktan, meyve verdikten sonra şek edersen, bütün meyveler senin aleyhinde şehadet ederler. Eğer “Bu başka bir çekirdektir” diye tevehhüm etsen, o ağacın bütün meyveleri seni tekzip ederler. Elma ağacına inkılâb etmiş bir çekirdeği, hanzale ağacının çekirdeği farz etmek, sana müyesser olmaz. Ancak tevehhümle veya bütün elmaların hanzaleye tebdil edilmiş olmasıyla mümkündür ki, bu da muhaldir.

Binaenaleyh nübüvvet öyle bir çekirdektir ki İslâmiyet şeceresi, bütün semeratıyla, çiçekleriyle o çekirdekten çıkmıştır.

Kur’ân dahi seyyar yıldızları ismar eden şems gibi İslâmiyetin on bir rüknünü intâc etmiştir. Acaba bu cihanbaha semerelere bakıp gördükten sonra çekirdeğinde şüphe ve tereddüt yeri kalır mı? Hâşâ!

İ’lem Eyyühe’l-Aziz!

Tavus kuşu gibi pek güzel bir kuş, yumurtadan çıkar, tekâmül eder, semalarda tayerana başlar.

Âfâk-ı âlemde şöhret kazandıktan sonra, yerde kalan yumurtasının kabuğu içerisinde o kuşun güzelliğini, kemâlâtını, terakkiyatını arayıp bulmak isteyen adamın ahmak olduğunda şüphe yoktur.

Binaenaleyh, tarihlerin naklettikleri Peygamberimizin (asm) bidayet-i hayatına maddî, sathî, sûrî bir nazar ile bakan bir adam, şahsiyet-i maneviyesini idrak edemez. Ve derece-i kıymetine vâsıl olamaz.

Ancak bidayet-i hayatına ve levazım-ı beşeriyetine ve ahval-i zâhiriyesine ince bir kışır, nazik bir kabuk nazarıyla bakılmalıdır ki, o kışır içerisinden iki âlemin güneşi ve Tûbâ gibi şecere-i Muhammediye (asm) çıkmıştır. Ve feyz-i İlâhî ile sulanmış ve fazl-ı Rabbânî ile tekâmül etmiştir.

Binaenaleyh, Nebî-i Zîşan’ın (asm) mebde’-i hayatına ait ahval-i sûriyesinden zayıf bir şey işitildiği zaman, üstünde durmamalı, derhal başını kaldırıp etraf-ı âleme neşrettiği nurlara bakmalı.

Maahâzâ, mebde’-i hayatına şek ve şüphe ile bakan adam, herhalde, masdar ile mazhar, menba ile ma’kes, zâtî ile tecellî aralarını fark edemiyor. Ve bu yüzden şüpheye düşer.

Evet, Nebî-i Zîşan (asm) tecelliyat-ı İlâhîye mazhar ve ma’kestir, masdar ve menba değildir. Çünkü o zat, yalnız abddir ve ibadetçe herkesten ileridir. Demek, bu kadar görünen terakkiyat, kemâlât onun zâtî malı değildir, ancak hariçten verilen Rahman-ı Rahîm’in tecellîleridir.

Evvelce beyan edildiği gibi hiçbir şey, bir zerreye bile mana-yı ismiyle masdar olamaz. Amma bir zerre, mana-yı harfiyle semanın yıldızlarına mazhar olur. Yalnız gaflet ile o zerrenin masdar olduğu zannıyla bakıldığından, sanat-ı İlâhiyeyi tağutî bir tabiata mal ederler.

Mesnevî-i Nuriye, s. 98