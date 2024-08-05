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5 AĞUSTOS 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Rabbimizi bize tarif eden üç büyük muarrif

Risale-i Nur'dan
05 Ağustos 2024, Pazartesi
On Dokuzuncu Söz

Risalet-i Ahmediyeye dairdir.

[“Ben sözlerimle Muhammed’i (asm) övmüş, güzel göstermiş olmadım; aksine Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmdan bahsetmekle sözlerimi güzelleştirmiş oldum.” (Sahabeden Hassan B. Sâbit’e ait bir sözdür.)]”

Evet, şu Söz güzeldir. Fakat onu güzelleştiren, güzellerin güzeli olan evsaf-ı Muhammediyedir.

On Dört Reşehatı tazammun eden On Dördüncü Lem’anın

BİRİNCİ REŞHASI

Rabbimizi bize tarif eden üç büyük küllî muarrif var: Birisi şu kitab-ı kâinattır ki, bir nebze, şehadetini on üç lem’a ile, Arabî Nur Risalesinden On Üçüncü Dersten işittik; birisi şu kitab-ı kebîrin ayet-i kübrası olan Hatemü’l-Enbiya Aleyhissalâtü Vesselâmdır; birisi de Kur’ân-ı Azîmüşşan’dır. Şimdi şu ikinci bürhan-ı nâtıkî olan Hatemü’l-Enbiya Aleyhissalâtü Vesselâmı tanımalıyız, dinlemeliyiz.

Evet, o bürhanın şahs-ı manevîsine bak:

Sath-ı arz bir mescid, Mekke bir mihrab, Medine bir minber; o bürhan-ı bâhir olan Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm bütün ehl-i imana imam, bütün insanlara hatib, bütün enbiyaya reis, bütün evliyaya seyyid, bütün enbiya ve evliyadan mürekkeb bir halka-i zikrin serzâkiri; bütün enbiya hayattar kökleri, bütün evliya taravettar semereleri bir şecere-i nuraniyedir ki, her bir davasını, mu’cizatlarına istinad eden bütün enbiya ve kerametlerine itimad eden bütün evliya tasdik edip imza ediyorlar. Zira o “Lâilahe illallah” der, dava eder. Bütün sağ ve sol, yani mazi ve müstakbel taraflarında saf tutan o nuranî zâkirler, aynı kelimeyi tekrar ederek, icma ile manen “Sadakte ve bil hakkı natakte” [Doğru dedin ve söylediğin haktır.] derler.

Hangi vehmin haddi var ki böyle hesapsız imzalarla te’yid edilen bir müddeaya parmak karıştırsın.

Sözler, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul-2023, s. 263

LÛ­GAT­ÇE:

ayet-i kübra: en büyük ayet, Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren en açık işaret veya delil.

bürhan-ı bâhir: apaçık delil.

bürhan-ı nâtıkî: konuşan delil.

enbiya: peygamberler.

evsaf-ı Muhammediye: Hz. Muhammed’in (asm) nitelikleri, özellikleri, karakteri ve vasıfları. 

Hatemü’l-Enbiya: peygamberlerin sonuncusu, Hz. Muhammed (asm).

kitab-ı kebîr: büyük kitap.

kitab-ı kâinat: kâinat kitabı.

küllî muarrif: büyük tanıtıcı, Allah’ı tanıtan geniş kapsamlı delil veya bilgi kaynağı.

reşehat: sızıntılar, damlalar; ilham yoluyla gelen hakikatler.

reşha: sızıntı, damla; ilham yoluyla gelen ilâhî hakikat, hikmet.

sath-ı arz: yeryüzü.

serzâkir: zikredenlerin başı.

şecere-i nuraniye: nurlu ağaç.

taravettar semere: taze, turfanda meyve.

tazammun etmek: içermek, kapsamak.

zâkir: zikreden.

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