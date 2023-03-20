Rahîm-i Mutlak nasıl oluyor ki musibet veriyor?

MUSİBETE DÜŞENLERİ BİR RABB-İ RAHİM DİNLİYOR

(Dünden devam)

Sualin İkinci Şıkkı (HÂŞİYE): “Haydi şeytana ve kâfire ait bu cevabı umumî noktasında kabul edelim; fakat Cemîl-i Mutlak ve Rahîm-i Mutlak ve hayr-ı mutlak olan Zat-ı Ganî-i Alelıtlak nasıl oluyor ki bîçare cüz’î ferdleri ve şahısları musibete, şerre, çirkinliğe mübtelâ ediyor?”

Elcevap: Ne kadar iyilik ve güzellik ve nimet varsa, doğrudan doğruya o Cemîl ve Rahîm-i Mutlak’ın hazine-i rahmetinden ve ihsanat-ı hususiyesinden gelir. Ve musibet ve şerler ise, saltanat-ı rububiyetin, âdetullah namı altında ve küllî iradelerin mümessilleri olan umumî ve küllî kanunlarının çok neticelerinden tek tük cüz’î neticeleri olmasından, o kanunlar cereyanının cüz’î muktezaları olduğundan, elbette küllî maslahatlara medar olan o kanunları muhafaza ve riayet etmek için, o şerli, cüz’î neticeleri dahi halk eder. Fakat o cüz’î ve elîm neticelere karşı, imdadat-ı hassa-i Rahmaniye ve ihsanat-ı hususiye-i Rabbaniye ile musibete düşen efradın feryatlarına ve beliyyelere giriftar olan eşhasın istigaselerine yetişir. Ve Fail-i Muhtar olduğunu ve her bir şeyin her bir işi, Onun meşietine bağlı bulunduğunu ve umum kanunları dahi, daima irade ve ihtiyârına tâbi bulunmalarını ve o kanunların tazyikinden feryat eden ferdleri, bir Rabb-i Rahîm dinlediğini ve imdatlarına ihsanıyla yetiştiğini göstermekle, Esma-i Hüsnanın kayıtsız ve hadsiz cilvelerine, hadsiz ve kayıtsız bir meydan açmak için, o küllî âdetullah düsturlarının ve o umumî kanunların şüzuzatıyla ve hem şerli cüz’î neticeleriyle hususî ihsanat ve hususî teveddüdat, yani sevdirmekle hususî tecelliyat kapılarını açmıştır.

Bu İkinci Alâmet-i Tevhid, Siracü’n-Nur’un belki yüz yerlerinde beyan edildiğinden, burada hafif bir işaretle iktifa ettik.

HÂŞİYE: Bu ikinci şıkkın cevabı çok mühimdir, çok evhamı izale eder.

(Şualar, İkinci Şua, s. 44)

Risale-i Nur’da Deprem, s. 39



LÛ­GAT­ÇE:

âdetullah: Allah’ın kâinatta cereyan eden kanunları.

Cemîl-i Mutlak: her şeyiyle güzel olan Cenab-ı Allah.

efrad: fertler.

Fail-i Muhtar: sonsuz ihtiyar sahibi, dilediğini dilediği gibi yapan Allah.

halk etmek: yaratmak.

imdadat-ı hassa-i Rahmaniye: Cenab-ı Hakkın mahlukatına hususî yardımları, ihtiyaçlarını hususî olarak vermesi.

istigase: medet umma, yardım isteme.

meşiet: irade, dileme.

mümessil: temsil eden, temsilci.

Rahîm-i Mutlak: mutlak merhamet sahibi olan Cenab-ı Hak.

saltanat-ı rububiyet: kâinatı terbiye ve idare edici olan Allah’ın saltanatı.

şüzuzat: kural dışı bırakılanlar, müstesna tutulanlar.

Zat-ı Ganî-i Alelıtlak: eksiksiz ve mutlak zenginlik sahibi olan Cenab-ı Hak.