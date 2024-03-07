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7 MART 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Rahmet, küllî ve halis bir şükür ister

Risale-i Nur'dan
07 Mart 2024, Perşembe
(Dünden devam)

Elbette böyle bir rahmet, senden küllî ve halis bir şükür ve ciddî ve safî bir hürmet ister. İşte o halis şükrün ve o safî hürmetin tercümanı ve ünvanı olan “Bismillahirrahmanirrahim”i de; o rahmetin vusulüne vesile ve o Rahman’ın dergâhında şefaatçi yap.

Evet, rahmetin vücudu ve tahakkuku Güneş kadar zâhirdir. Çünkü nasıl merkezî bir nakış, her taraftan gelen atkı ve iplerin intizamından ve vaziyetlerinden hâsıl oluyor; öyle de, bu kâinatın daire-i kübrasında bin bir ism-i İlâhînin cilvesinden uzanan nuranî atkılar, kâinat simasında öyle bir sikke-i rahmet içinde bir hatem-i rahîmiyeti ve bir nakş-ı şefkati dokuyor ve öyle bir hatem-i inayeti nescediyor ki Güneş’ten daha parlak kendini akıllara gösteriyor.

Evet, şems ve kameri, anâsır ve maâdini, nebatat ve hayvanatı bir nakş-ı a’zamın atkı ipleri gibi, o bin bir isimlerin şualarıyla tanzim eden ve hayata hâdim eden ve nebatî ve hayvanî olan umum validelerin gayet şirin ve fedakârâne şefkatleriyle şefkatini gösteren ve zevi’l-hayatı, hayat-ı insaniyeye musahhar eden ve ondan rububiyet-i İlâhiyenin gayet güzel ve şirin bir nakş-ı a’zamını ve insanın ehemmiyetini gösteren ve en parlak rahmetini izhar eden o Rahman-ı Zülcemal, elbette kendi istiğna-i mutlakına karşı rahmetini, ihtiyac-ı mutlak içindeki zîhayata ve insana makbul bir şefaatçi yapmış. Ey insan! Eğer insan isen, “Bismillahirrahmanirrahim” de, o şefaatçiyi bul.

Evet, zeminde dört yüz bin muhtelif ayrı ayrı nebatatın ve hayvanatın taifelerini, hiçbirini unutmayarak, şaşırmayarak, vakti vaktine, kemâl-i intizam ile, hikmet ve inayet ile terbiye ve idare eden ve küre-i arzın simasında hatem-i ehadiyeti vaz’ eden, bilbedahe, belki bilmüşahede, rahmettir. Ve o rahmetin vücudu, bu küre-i arzın simasındaki mevcudatın vücutları kadar kat’î olduğu gibi, o mevcudat adedince, tahakkukunun delilleri var.

Sözler, 14. Lem’anın İkinci Makamı, s. 24

LÛ­GAT­ÇE:

anâsır: unsurlar, elementler.

daire-i kübra: en büyük, en geniş daire.

hatem-i ehadiyet: Allah’ın birliğini her bir şeyde gösteren mühür.

hatem-i inayet: ihtimam, gözetim, lütuf mührü.

hatem-i rahîmiyet: Allah’ın sonsuz şefkat ve merhamet mührü.

istiğna-i mutlak: mutlak istiğna, Allah’ın sonsuz zenginliğe sahip olması, hiçbir şeye muhtaç olmaması.

kamer: ay.

küllî: geniş ve genel; her şey için.

küre-i arz: yerküre; dünya.

maâdin: madenler.

musahhar: emre verilen, itaat ettirilen.

nakş-ı a’zam: geniş ve büyük bir süsleme ve işleme.

nescetmek: dokumak, örmek.

rububiyet-i İlâhiye: Allah’ın terbiye ediciliği.

şems: güneş.

şua: bir ışık kaynağından uzanan ışık huzmesi.

vaz’ etmek: koymak.

vusul: kavuşma, ulaşma, erişme.

zevi’l-hayat: canlılar, hayat sahipleri.

zîhayat: hayat sahibi, canlı.

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