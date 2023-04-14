"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 NİSAN 2023 CUMA - YIL: 54

Ramazan’daki dualar, ihlâs ile inşaallah makbuldür

Risale-i Nur'dan
14 Nisan 2023, Cuma
Bu mübarek Ramazan-ı Şerifteki dualar, ihlâsı bulmak şartıyla inşaallah makbuldür.

Fakat maatteessüf, ekseriyetçe Risale-i Nur Şakirdlerinin nazarlarını dünyaya çevirmek ve huzur-u kalbi bozmak için bazı taarruzlar yüzünden o ihlâs, o huzur-u tam, bir derece zedelenir. Merak etmeyiniz; her şeyi Cenab-ı Hakka havale edip, öyle taarruzlara ehemmiyet vermeyin.

Kastamonu Lâhikası, 162. mektup, s. 275

***

Dua, bir sırr-ı ubudiyettir. Ubudiyet ise, halisen livechillâh olmalı. Yalnız aczini izhar edip, dua ile Ona iltica etmeli; rububiyetine karışmamalı. Tedbiri Ona bırakmalı, hikmetine itimad etmeli, rahmetini ittiham etmemeli.

Sözler, s. 354

***

MÜ’MİNİN MÜ’MİNE DUASI NASIL OLMALI?

Birinci Sualiniz: Mü’minin mü’mine en iyi duası nasıl olmalıdır?

Elcevap: Esbab-ı kabul dairesinde olmalı. Çünkü bazı şerâit dahilinde dua makbul olur. Şerâit-i kabulün içtimaı nisbetinde makbuliyeti ziyadeleşir. Ezcümle, dua edileceği vakit, istiğfar ile manevî temizlenmeli; sonra makbul bir dua olan salâvat-ı şerifeyi şefaatçi gibi zikretmeli ve âhirde yine salâvat getirmeli. Çünkü iki makbul duanın ortasında bir dua makbul olur.

Hem “bizahri’l-gayb” yani “gıyaben ona dua etmek,”

Hem hadiste ve Kur’ân’da gelen me’sur dualarla dua etmek; meselâ:

“Allah’ım, Senden kendim ve onun için dinde, dünyada ve ahirette af ve afiyet diliyorum.” [Hâkim, Müstedrek, 1:517.] “Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Ve bizi Cehennem azabından koru” [Bakara Sûresi: 201.] gibi câmi’ dualarla dua etmek,

Hem hulûs ve huşû ve huzur-u kalp ile dua etmek,

Hem namazın sonunda, bilhassa sabah namazından sonra,

Hem mevâki-i mübarekede, hususan mescidlerde,

Hem Cuma’da, hususan saat-i icabede,

Hem şuhur-u selâsede, hususan leyali-i meşhurede,

Hem Ramazan’da, hususan Leyle-i Kadirde dua etmek, kabule karin olması rahmet-i İlâhiyeden kaviyyen me’muldür.

O makbul duanın ya aynen dünyada eseri görünür; veyahut dua olunanın ahiretine ve hayat-ı ebediyesi cihetinde makbul olur. Demek, aynı maksat yerine gelmezse, dua kabul olmadı denilmez, belki daha iyi bir surette kabul edilmiş denilir.

Mektubat, s. 327

LÛ­GAT­ÇE:

esbab-ı kabul: kabul sebepleri.

leyali-i meşhure: meşhur, mübarek geceler.

livechillâh: Allah için.

me’sur: nakledilegelen; seleften halefe nakl ve rivayet olunan meşhur ve muteber haber.

mevâki-i mübareke: mübarek, temiz yerler.

rububiyet: rablık; Allah’ın her bir varlığı terbiye edip, idaresi ve hâkimiyeti altında bulundurması.

şerâit: şartlar.

şerâit-i kabul: kabul şartları.

ubudiyet: kulluk, ibadet.

Okunma Sayısı: 184
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tutulmayan sözlere millet niye itibar etsin?

    Yeni palavra sezonu açıldı

    Filistin direnişi baskınları engelledi

    Ekonomide de vaadlerin hepsi lafta kaldı

    Ramazan ayında okumaya ilgi arttı

    Twitter'dan "abonelik" özelliği hakkında açıklama

    Premier Lig'de forma göğsünde bahis firması reklamları yer almayacak

    İstanbul - Bahçelievler’deki 6 katlı bina boşaltıldı

    Salih Uzun: 21 yılda bu millete ne verdiniz?

    Samsunspor'un Süper Lig hasreti sona erdi

    Tutulmayan sözler seçim beyannamesinde

    Filistin'den İsrail'e tepki: Kısıtlamaları kabul etmiyoruz

    NATO, Kuzey Kore'yi kınadı

    Akademisyenlerden deprem bölgesine ilişkin rapor

    Oy topladığı ‘imar affı’na düşman kesildi

    YSK tarafından basım talimatı verildi

    Guterres: Somali için "şimdi harekete geçin"

    Putin, Avusturya'ya gelmesi durumunda tutuklanacak

    Ilsa Kasırgası Avustralya'ya yaklaştı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrat misyon ve Millet İttifakı
    Genel

    Yeni palavra sezonu açıldı
    Genel

    Ekonomide de vaadlerin hepsi lafta kaldı
    Genel

    Tutulmayan sözlere millet niye itibar etsin?
    Genel

    Filistin direnişi baskınları engelledi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yerinde sayan siyaset
    Süleyman KÖSMENE

    Zekât verirken nelere dikkat edelim?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    Kur’an-ı Kerimde sûre isimleri -6

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.