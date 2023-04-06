Ramazan ömür içinde bir Leyle-i Kadirdir

[Hüsrev’e hitaben yazılan bir mektuptur.]

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Saniyen: Bu defa bize yazdığın Mu’cizat-ı Ahmediye (asm) Risalesi çok harika düşmüş. Kim ona bakıyor; bir zevk-i hakikî hisseder. Demek oluyor ki, manevî, hâlis, samimî hisler, maddî nakışlar suretinde kendini hissettiriyor. Bu sırra ben muttali’ olduğum vakit, kardeşim Galib dahi aynı hisse iştirak etti. “Evet, bunun altında manevî tebessüm var” diye, senin hattını kendi hattına tercihle mukabele etti. O yazdığın risale vasıtasıyla pek çok insanlar imanlarını kuvvetleştiriyorlar; muhabbet-i Ahmediye (asm) kalplerinde ziyadeleşiyor. İşaret-i gaybiye hakkında şüpheleri kalmıyor. O sevap da senin defter-i a’mâline geçiyor. Kur’ân ve Resul-i Ekrem (asm) kelimesinden başka, işaret ettiğin kelimat çok manidardır, hem bir temeldir. O iki kelimenin mübarek tevâfukuna bir hüccettir. Hem gösteriyor ki, bütün o tevâfukatı dahi riayet etmeyen, o iki kelimenin tevâfukuna kalem karıştıramaz. Zannediyoruz ki, o risalelerin hatt-ı hakikîsini sen buldun veyahut yakınlaştın.

Salisen: Mabeynimizde münasebet manevî, ruhî, hakikî olduğu için zaman ve mekân müdahale etmez. Dergâh-ı İlâhîye müteveccih olduğumuz vakit, günde belki kaç defa, Hüsrev yanımda bir cihette hazır olmakla beraber, senin o şirin yazıların, hususan On Dokuzuncu Mektub’daki mübarek hattın göründükçe seni hayalimizce hazır ediyoruz. Ben ve buradaki arkadaşlar dahi seni burada görmek çok arzuluyoruz. Fakat Isparta sana çok muhtaçtır. Hem de şimdi hal ve mevsim pek müsait görünmüyor. Onun için kardeşimi bir miktar yanımda bulundurmakla, sana zahmet vermek istemiyorum. Yoksa sen bize çok lâzımsın. İnşaallah bir vakit kaza edeceğiz.

Rabian: Şu mübarek şehr-i Ramazan, Leyle-i Kadr’i ihata ettiği için, kendisi de ömür içinde bir Leyle-i Kadirdir ki, muvaffak olanın ömrüne bin ömür katar. Dakikası bir gündür; saati iki ay, günü birkaç sene hükmünde bir ömr-ü bâkîdir. Senden ve ahiret hemşirem, yani ikinci validem ve kardeşimin muhterem validesinden duanızı istiyorum. Madem duada sizi şerik ediyorum; siz de benim duama âmin hükmünde olarak dua ediniz.

Barla Lahikası, 223. mektup, s. 321



LÛ­GAT­ÇE:

hüccet: delil.

işaret-i gaybiye: gaybî işaret; risalelerin yazıldığı nüshalarda bir makbuliyet alâmeti olarak ortaya çıkan ve gözle görülen tevafuklar.

Leyle-i Kadir: Kadir Gecesi.

mabeynimizde: aramızda.

muttali’: bir işten haberi olan, bilgili, haberdar.

ömr-ü bâkî: bâkî, sonsuz ömür.

salisen: üçüncü olarak.

saniyen: ikinci olarak.

şehr-i Ramazan: Ramazan ayı.

tevâfukat: tevafuklar, birbirine denk gelmeler.