"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 NİSAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Ramazanda melekî ve ruhânî eğlence

Risale-i Nur'dan
01 Nisan 2023, Cumartesi
Sekizinci Nükte

Ramazan-ı Şerif insanın hayat-ı şahsiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki:

İnsana en mühim bir ilâç nev’inden maddî ve manevî bir perhizdir ve tıbben bir hımyedir ki insanın nefsi yemek içmek hususunda keyfemayeşa hareket ettikçe hem şahsın maddî hayatına tıbben zarar verdiği gibi hem helâl-haram demeyip rast gelen şeye saldırmak, âdeta manevî hayatını da zehirler. Daha kalbe ve ruha itaat etmek, o nefse güç gelir, serkeşâne dizginini eline alır. Daha insan ona binemez, o insana biner. Ramazan-ı Şerifte, oruç vasıtasıyla bir nevi perhize alışır, riyazete çalışır ve emir dinlemeyi öğrenir. Bîçare zayıf mideye de, hazımdan evvel yemek yemek üzerine doldurmakla, hastalıkları celb etmez. Ve emir vasıtasıyla helâli terk ettiği cihetle, haramdan çekinmek için akıl ve Şeriattan gelen emri dinlemeye kabiliyet peyda eder; hayat-ı maneviyeyi bozmamaya çalışır.

Hem insanın ekseriyet-i mutlakası açlığa çok defa mübtelâ olur. Sabır ve tahammül için bir idman veren açlık, riyazete muhtaçtır. Ramazan-ı Şerifteki oruç, on beş saat, sahursuz ise yirmi dört saat devam eden bir müddet-i açlığa sabır ve tahammül ve bir riyazettir ve bir idmandır. Demek beşerin musibetini ikileştiren sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün bir ilâcı da oruçtur.

Hem o mide fabrikasının çok hademeleri var. Hem onunla alâkadar çok cihazat-ı insaniye var. Nefis eğer muvakkat bir ayın gündüz zamanında tatil-i eşgal etmezse o fabrikanın hademelerinin ve o cihazatın hususî ibadetlerini onlara unutturur, kendiyle meşgul eder, tahakkümü altında bırakır. O sair cihazat-ı insaniyeyi de o manevî fabrika çarklarının gürültüsü ve dumanlarıyla müşevveş eder. Nazar-ı dikkatlerini daima kendine celb eder, ulvî vazifelerini muvakkaten unutturur. Ondandır ki eskiden beri çok ehl-i velâyet, tekemmül için riyazete, az yemek ve içmeye kendilerini alıştırmışlar.

Fakat Ramazan-ı Şerif orucuyla, o fabrikanın hademeleri anlarlar ki sırf o fabrika için yaratılmamışlar. Ve sair cihazat, o fabrikanın süflî eğlencelerine bedel Ramazan-ı Şerifte melekî ve ruhânî eğlencelerde telezzüz ederler, nazarlarını onlara dikerler. Onun içindir ki Ramazan-ı Şerifte mü’minler, derecatına göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, manevî sürurlara mazhar oluyorlar. Kalp ve ruh, akıl, sır gibi letaifin o mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok terakkiyat ve tefeyyüzleri vardır. Midenin ağlamasına rağmen, onlar masumâne gülüyorlar.

Mektubat, s. 476

Ramazan-İktisat-Şükür Risalesi, s. 32

Okunma Sayısı: 281
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ramazan günü sınırsız faiz kararı

    İspanya'da bu kez ülkenin kuzeyinde orman yangınları başladı

    'Ukrayna'da 8400 sivilin ölümü doğrulandı'

    Türkiye’yi demokratlar yönetmeli

    İmar affıyla ölenlerin vebali sizin

    İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik saldırının faili yakalandı - Merminin, inşaat bekçisinin silahından çıktığı belirlendi

    AFAD: Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi

    Ekonomi politikalarının resmen iflası

    Tarihin en faizci, en adaletsiz iktidarısınız

    İstanbul’dan başka 7 şehir daha tehlike altında

    Çocuklar uyumuyor, oyun oynuyor

    Akşener: Tehdit sonrası binamız kurşunlandı

    Seçimlere digital müdahale endişesi

    Dış ticaret açığında rekor artış

    Japonya'da elektrik şirketlerine 760 milyon dolar "tekelleşme'' cezası
    📷

    Payamlı Sosyal Tesisleri programlar için hazır

    Ekvador'da ölü sayısı 21'e yükseldi, 72 kişi kayıp durumda

    ABD'de yapay zeka robotu ChatGPT'nin yeni sürümü durdurulsun çağrısı

    NATO, Finlandiya'yı tebrik etti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Depremzedeler ne durumda?
    Genel

    Ramazan günü sınırsız faiz kararı
    Cevher İLHAN

    Terlik gönderin, size konut yapacağız!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Ramazanda melekî ve ruhânî eğlence
    Ahmet BATTAL

    Cünundan cinana yol varsa
    Hüseyin Kıymık

    Jandarma cami kapısına dayandı
    Cenk ÇALIK

    Gliserin/Gliserol - İfsat eden zehirler: GIDA KATKI MADDELERİ
    Faruk ÇAKIR

    Doğru bunun neresinde?
    Orhan Ali YILMAZ

    “Şehru Ramazânellezî…”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.