Resûl’ün (asm) kelâmı da Kur’ân’a benzemiyor

(Dünden devam)

•İslâmiyet’in menbaı ve Kur’ân’ın tercümanı olan zatın (asm) herkesten ziyade ona itikad ve ihtiramı ve nüzulü zamanında uyku gibi bir vaziyet-i nâimânede bulunması ve sair kelâmları ona yetişememesi ve bir derece benzememesi ve ümmiyetiyle beraber gitmiş ve gelecek hakikî hâdisat-ı kevniyeyi gaybiyâne, Kur’ân ile tereddütsüz ve itminan ile beyan etmesi ve çok dikkatli gözlerin nazarı altında hiçbir hile, hiçbir yanlış vaziyeti görülmeyen o tercüman, bütün kuvvetiyle Kur’ân’ın her bir hükmünü öyle iman ve tasdik edip hiçbir şey onu sarsmaması dahi Kur’ân’ın semavî, hakkaniyetli ve kendi Hâlık-ı Rahîm’inin mübarek kelâmı olduğunu imza ediyor.• Hem nev-i insanın humsu, belki kısm-ı a’zamı göz önündeki o Kur’ân’a müncezibâne ve dindarâne irtibatı ve hakikat­perestâne ve müştakane kulak vermesi ve çok emarelerin ve vakıaların ve keşfiyatın şehadetiyle cin ve melek ve ruhanîler dahi, tilâveti vaktinde, pervane gibi, etrafında hakperestâne toplanmaları, Kur’ân’ın kâinatça makbuliyetine ve en yüksek bir makamda bulunduğuna bir imzadır.

• Hem nev-i beşerin umum tabakaları, en gabi ve âmîden tut, tâ en zeki ve âlime kadar her birisi Kur’ân’ın dersinden tam hisse almaları ve en derin hakikatleri fehmetmeleri ve yüzer fen ve ulûm-u İslâmiyenin ve bilhassa şeriat-ı kübranın büyük müçtehidleri ve usûlü’d-din ve ilm-i kelâmın dâhî muhakkikleri gibi her taife kendi ilmine ait bütün hâcâtını ve cevaplarını Kur’ân’dan istihrâc etmeleri, Kur’ân’ın menba-ı hak ve maden-i hakikat olduğuna bir imzadır.

• Hem edebiyatça en ileri bulunan Arap edipleri –şimdiye kadar Müslüman olmayanlar– muarazaya pek çok muhtaç oldukları hâlde, Kur’ân’ın i’câzından yedi büyük vechi varken, yalnız bir tek vechi olan belâgatinin –tek bir suresinin– mislini getirmekten istinkâfları ve şimdiye kadar gelen ve muaraza ile şöhret kazanmak isteyen meşhur beliğlerin ve dâhî âlimlerin onun hiçbir vech-i i’câzına karşı çıkamamaları ve âcizâne sükût etmeleri, Kur’ân mu’cize ve tâkat-i beşerin fevkinde olduğuna bir imzadır.

Sözler, s. 506

LÛ­GAT­ÇE:

belâgat: Sözün düzgün, kusursuz, yerinde ve makamın icabına göre söylenmesi.

fehmetmek: Anlamak.

gabi: Anlayışı kıt, bön.

gaybiyâne: Gaybî şekilde, görmeden.

hâdisat-ı kevniye: Yaratılışa ve oluşa ait hâdiseler.

hums: Beşte bir.

i’câz: Mu’cizelik.

muaraza: Sözle karşılıklı mücadele.

nüzul: İnme.

ulûm-u İslâmiye: İslâmî ilimler.

ümmiyet: Ümmî oluş, okuma-yazma bilmeyiş.

vaziyet-i nâimâne: Uyur gibi vaziyet.