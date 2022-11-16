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16 KASIM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Risale-i Nur asayişin temel taşına hizmet ediyor

Risale-i Nur'dan
16 Kasım 2022, Çarşamba
Risale-i Nur, mânevî tahribata ve anarşilik ve bolşevizm, tabiiyyun ve maddiyyunluğa ve şükùk ve şübehata ve küfr-ü mutlaka karşı bir sedd-i Kur’ânî hizmetini bihakkın ifa etmesiyle, bu vatanı bu tehlikeli dünya fırtınası içinde muhafazaya bir vesile olduğu ve bir sadaka-i makbule hükmüne geçip İkinci Harb-i Umûmî’nin belâsına ve başka memleketlerde vuku bulan belâların bu memlekete girmesine mümanaatla mânevî bir siper teşkil ettiği bedahetle aşikâr olmuştur.

Bu müddeayı Risale-i Nur’a nazar eden en muannid feylesoflar da tasdik etmeye mecbur kalmışlardır. İşte o Risale-i Nur 500 bin talebesiyle ve 600 bin nüshasıyla herkesin kalbinde iman dersiyle bir yasakçı bırakıp asayişi temin etmekle, “Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez. (En’am Suresi: 164)” yani “Birinin günahıyla başkası mesul olamaz” diye olan Kur’ân’ın bir kanun-u esasîsini tatbike çalışmasıyla ve milyonlarla okuyanlar içinde hiçbirisi onu okumaktan zarar görmemesiyle, bu zamanda bir mu’cize-i Kur’âniye ve bu vatan ve millet için bir vesile-i def-i belâ olduğu ispat edildiği halde; ve yirmi beş seneden beri gizli, ifsatçı, anarşi hesabına çalışan komiteler desiseleriyle mahkemeleri aleyhine sevk edip çalıştıkları ve beş vilâyette beş büyük mahkeme Risale-i Nur’un eczalarını inceden inceye tetkik edip medar-ı mesuliyet bir tek nokta bulamayıp beraet verdikleri ve sonra da yirmi yerde yirmi adliye ayrıca alâkadar olup, mucib-i mesuliyet bir cihet olmadığından suç yok diye karar verdikleri ve Afyon Mahkemesi de iki defa iadesine karar verdiği halde, risalelerin iadesini ve tamam intişarını iktiza eden kanunî, hukukî esbab-ı mucibe mevcut iken, beş seneden beri gizli komitelerin aldatmaları ve desiseleriyle ve bahanelerle Afyon Mahkemesinde beş senedir o mübarek risalelerin sahiplerine teslimi tehir edilmektedir. Halbuki büyük emniyet dairelerince, zabıtaca sabit olduğu gibi, yüz binler Nur Talebelerinde ve yüz binler Nur nüshalarında hiçbir zarar, bir vukuat görülmemesi, kaydedilmemesi gösteriyor ki, Risale-i Nur asayişin temel taşına hizmet eden bir sadaka-i makbule hükmündedir. Maddî ve mânevî tehlikelerden bu memleketi muhafazaya vesile olduğu tahakkuk eden bir hakikat-i Kur’âniyedir.

Emirdağ Lahikası, s. 507

LÛ­GAT­ÇE:

anarşilik: her türlü düzen ve otoriteye karşı koyarak karışıklık meydana getirme durumu.

bolşevizm: Rus komünistliği.

küfr-ü mutlak: mutlak küfür; hiçbir imanî hükmü, delili kabul etmeme; kesin ve tam bir inkâr.

maddiyyun: maddenin ezelî ve ebedî olduğuna, sonradan yaratılmamış bulunduğuna inananlar, maddeciler, materyalistler.

muannid: inatçı.

mümanaat: mani olma, engelleme.

sedd-i Kur’ânî: Kur’ân’a ait set, Kur’ân’ın yıkılmaz seddi.

şübehat: şüpheler.

şükùk: şekler, şüpheler.

tabiiyyun: tabiatçılar, tabiatı yaratıcı güç kabul ederek her şeyin onun eseri olduğunu iddia edenler.

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