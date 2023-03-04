“Risale-i Nur ehl-i ilmi hayrette bırakıyor”

—Mehmed Feyzi Pamukçu’ya (4 Mart 1989) rahmet duasıyla...—

MEHMED FEYZİ’NİN MÜDAFAASIDIR:

Afyon Ağır Ceza Mahkemesine!

İddianame, beni Üstadım Said Nursî’nin hem sır kâtibi, hem kendisiyle, hem Risale-i Nur’la şiddetli alâkalı, hem çok hizmet ettiğimi bahisle, bu hareketimi medar-ı mes’uliyet saymış. Ben de buna karşı, bütün kuvvetimle bu ithamı kabul edip, iftihar ediyorum. Çünkü fıtratımda ilme karşı gayet kuvvetli bir iştiyak var. Bir delili şudur ki: Denizli hâdisesinde menzilim taharrî edildiği vakit, beş yüz seksen adet mütenevvi kütüb-ü ilmiye ve Arabiye evimde bulunduğu resmen sabit olmuştur. Benim fakr-ı halimle ve gençliğimle ve lisan-ı Arabîde noksaniyetimle beraber, bu zamanda binde bir şahısta bulunmayan bu mütenevvi beş yüz seksen cilt kitabı bana toplattıran, fevkalâde bir talebelik şevki ve harika bir aşk-ı ilmîdir. İşte bu fıtrî istidat ile, daima hakikî bir üstad arıyordum. Cenab-ı Hakka hadsiz şükrolsun ki, uzakta aradığımı pek yakında elime verdi.

Evet, üstadım olan Said Nursî’nin bütün hayatının gayesi, şevk-i ilimde ve ulûm-u İslâmiyeyi bilmek aşkında geçtiğini bütün hayatı şehadet ediyor. Hem ben müşahedatımla, hem Üstadımın matbu tarihçe-i hayatıyla, hem eski talebelerinden aldığım malûmatla kat’î bildim ki; bendeki fıtrî aşk-ı ilmî Üstadımda harika bir surette bulunuyor ki, bu zamanda bütün medrese âlimlerinin hilâfına olarak, pek harika, tek başıyla medrese talebeliğini muhafaza edip, her belâya tahammül etmiş. Hatta ehl-i siyaset, Üstadımın bu acib hallerini anlamadıkları için, hiç alâkası olmayan bir nevi siyasete temas ettirmeye çalışmışlar, hatta hapislere sokmuşlar. Fakat sonra, Cenab-ı Hak o aşk-ı ilmîyi Kur’ân’ın hakaikına bir anahtar yapmış; bütün ehl-i ilmi ve feylesofları hayrette bırakan Risale-i Nur meydana çıkmış. Ben de o sırada bütün hayatımda aradığım ve kendi fıtratımda ve fakat pek yüksek bulunan bu Üstadı bir ihsan-ı İlâhî olarak Kastamonu’da yanımda buldum. Âhir ömrüme kadar da, buna teşekkür ediyorum.

Şualar, s. 588

LÛ­GAT­ÇE:

fıtrat: yaratılış, tabiat, mizaç, huy.

fıtrî: tabiî, yaratılıştaki, doğuştan olan.

hakaik: hakikatler, doğrular, gerçekler.

kütüb-ü ilmiye ve Arabiye: ilmî ve Arabî kitaplar.

matbu: tab edilmiş, basılmış.

medar-ı mes’uliyet: sorumluluk sebebi.

müşahedat: gözlemler.

mütenevvi: çeşit çeşit.

taharrî: arama, araştırma.

ulûm-u İslâmiye: İslâmî ilimler.