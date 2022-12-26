"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 ARALIK 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Risale-i Nur hakikatleri göze gösterir, aklı doyurur

Risale-i Nur'dan
26 Aralık 2022, Pazartesi
(Dünden devam)

Mehmed Kayalar’ın Müdafaasından:

Otuz seneden beri gizli din düşmanlarının, komünistlerin ve masonların tahrikâtıyla Risale-i Nur Şakirdleri, birçok mahkemelere sevk edilmişler. Âdil mahkemeler de o hain, gizli din ve Kur’ân düşmanlarının ettikleri iftiraları inceden inceye tetkik etmişler, “Bunlarda bir suç yok; kitaplar ise, faydalı kitaplardır” diyerek, çok mahkemeler beraetle neticelenmişlerdir.

Temyiz Mahkemesi de, üç defa mahkemelerin beraet kararını tasdik etmiş. Hüküm kaziye-i muhkeme haline geldiği halde, memleketi umumî bir dinsizliğe sürüklemek için, perde arkasındaki din düşmanları, faaliyetlerini mütemadiyen tazelemişler, sükûn ve asayişe pek çok muhtaç olan memleketimizi bu cihetten zaafa uğratmak için adliyeleri, mahkemeleri daima hainâne tertiplerle meşgul etmişlerdir.

Evvelce şifahen dahi arz ettiğim vecihle, Selef-i Salihînin bıraktığı kudsî tefsirler iki kısımdır: Bir kısmı ahkâma dair tefsirlerdir, diğer bir kısmı da âyât-ı Kur’âniyenin hikmetlerini ve iman hakikatlerini tefsir ve izah ederler. Selef-i Salihînin bu türlü tefsirleri çoktur. Hususan Gavs-ı A’zam Şah-ı Geylânî, İmam-ı Gazalî, Muhyiddin-i Arabî, İmam-ı Rabbânî gibi zevat-ı kiramın eserleri, bu kısım tefsirlerdir. Bilhassa Mevlâna Celâleddin-i Rumî Hazretlerinin Mesnevî-i Şerif’i de bu tarz, bir nevi manevî tefsirdir. İşte, Risale-i Nur, bu tarz tefsirlerin en yükseği, en mümtazı ve en müstesnasıdır. İşte, madem bu tarz tefsirler mütedavildir, kimse ilişmiyor; Risale-i Nur’a da ilişmemek lâzımdır. İlişenler Kur’ân’a ve ecdada düşmanlıklarından ilişirler.

Risale-i Nur, erkân-ı imaniyeyi ve âyât-ı Kur’âniyeyi tefsir ederek, öyle bir tarzda beyan eder ki; hiçbir münkir, hiçbir dinsiz, o hakikatleri inkâr edemez. Hem riyazî bir kat’iyetle ispat eder, göze gösterir, aklı doyurur, letâifi kandırır; artık hiçbir imânî ve Kur’ânî hakikati inkâra mecal kalmaz. Bundan dolayıdır ki, dinsizler, komünistler, bu memlekette Risale-i Nur varken mel’unâne fikirlerini saha-i tatbike koyamadıklarından ve bir manevî bekçi gibi Risale-i Nur daima karşılarına çıktığından Risale-i Nur’un her vecihle neşrine set çekmeyi gaye edinmişlerdir.

İşaratü’l-İ’caz, s. 319

LÛ­GAT­ÇE:

erkân-ı imaniye: imanın rükünleri, esasları.

kaziye-i muhkeme: kesinleşmiş hüküm, bir daha bozulamayacak karar.

letaif: latifeler, hisler, duygular.

mütedavil: tedavülde bulunan, tedavül eden, elden ele geçen, gezen, kullanılan.

riyazî: matematikle ilgili, riyaziyeye ait; delillere dayanan.

Selef-i Salihîn: Ehl-i Sünnet ve Cemaatin ilk rehberleri ve Ashab ile Tabiînin ileri gelenleri ile Tebe-i Tâbiînden olan Müslümanlar.

Okunma Sayısı: 125
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meteoroloji'den Batı Akdeniz'e fırtına, Güneydoğu'ya sağanak uyarısı

    ABD'de ölü sayısı 26'ya yükseldi: Milyonlarca kişi elektriksiz kaldı, nüfusun yüzde 60'ı etkilendi

    Dijitalleşmede koşar adım

    Nefesten hastalık tespiti yapan cihaz

    Hastanelerde muayene krizi büyüyor

    Seçim sonucu 57’ye 43 gibi duruyor

    2plan’da ‘Terminal’ zamanı

    İkinci elin %67’si krediyle satıldı

    Ortak mitingler devam edecek

    Asgarî ücret zammı şimdiden erimeye başladı

    AKP’liler tedirgin: Son seçimimiz olabilir

    Galatasaray'ın liderliğe yükseldiği Süper Lig'de son durum?

    Türkiye iyice yaşlandı

    Galatasaray, İstanbulspor galibiyetiyle liderlik koltuğuna oturdu

    Beşiktaş Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı

    Paris saldırısının şüphelisi yeniden gözaltında

    Kılıçdaroğlu: Memlekette huzur lazım

    Özbekistan, bakanlık ve kamu kurumlarının sayısını yarı yarıya düşürüyor

    Lübnan'daki çok sayıda ekonomik sorun çözüm bekliyor

    İsrail zulmü ve ablukası altındaki Gazze'de yüzlerce hastanın hayatı tehlikede!

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Sahi, bu neyin cezası?
    İlimdar Kaya

    Anadoluda yiğit tükenmez
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bazen felâketten de saadet doğar
    Genel

    Hastanelerde muayene krizi büyüyor
    Sebahattin YAŞAR

    Tarafgirlik kördür
    Genel

    2plan’da ‘Terminal’ zamanı
    Yeni Asya'dan Size

    2022’yi uğurlarken
    Ali FERŞADOĞLU

    Asgari ücret değil, hürriyet istiyoruz!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet Pekel

    Doğruluğu nerede kaybetmiştik? - Neden geri kaldık? (12)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.