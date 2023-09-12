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12 EYLÜL 2023 SALI - YIL: 54

Risale-i Nur, ikna ve ispat yolunu ihtiyâr etmiştir

Risale-i Nur'dan
12 Eylül 2023, Salı
(Dünden devam)

“Barla Hayatı-Risale-i Nur’un Zuhuru” Bölümünden:

Evet, dünya ilim ve irfan sahasına Türkiye’den bir güneş doğmuştur. Bu yeni doğan güneş, bin üç yüz yıl evvel âlem-i beşeriyete doğmuş olan güneşin bir in’ikâsıdır ve o manevî güneşin her asırda parlayan lem’alarından birisidir ve beklenilen son mu’cize-i manevîsidir. Yalnız maneviyat sahasında değil, zâhiren ve maddeten dahi tesirini göstermiştir.

Evet, Risale-i Nur bütün dünya milletlerinin hayatlarını muhafaza ve müdafaa için sarıldıkları ve güvendikleri atom ve emsali bomba ve silâhlarının fevkinde muazzam bir tesire sahiptir. Bunun böyle olduğunu, bir parça ilim ve basiret nazarıyla Nur Risalelerine bakanlar ve Risale-i Nur müellifi Bediüzzaman Said Nursî’nin otuz seneden beri Anadolu’daki hizmet-i imaniyelerine dikkat edenler görür, anlar ve tasdik ederler. Hakikate nüfuz eden zatlar için Risale-i Nur’un tulûundan bu güne kadar geçen zaman içerisindeki yapılan hizmetin neticeleri nihayet derecede muhteşem ve muazzamdır, milyarlar takdir ve tebrike lâyıktır.

Evet, Risale-i Nur iman-ı tahkikîyi bu vatanda neşretmekle imanı kuvvetlendirip, bu memleketteki dinsizlik ve imansızlık, dalâlet ve sefahete karşı mukabele ve müsbet bir tarzda mücadele ederek bunları mağlûp etmiştir. Büyük ve küllî ve umûmî mücahede-i diniyesinde muzaffer olmuştur. Taife-i mücahidîn olan Nur Talebeleri, a’zamî sadâkat ve ittihaddan neş’et eden azîm, manevî, makbul bir sır ile, rahmet-i İlâhiyenin celbine ve teveccühüne vesile olmuştur. Bu ihlâslı taife-i mücahidîn, küçük bir çekirdek gibi dar bir dairede iken, o çekirdekte âlemi istilâ edecek bir şecere-i tûbânın mahiyeti bulunduğu misillü, on dördüncü asr-ı Muhammedîde (Aleyhissalâtü Vesselâm) Kur’ân’dan çıkan Risale-i Nur’un Anadolu’da tulû ve intişar etmesiyle, neticede neşv ü nema ederek âlem-i İslâm ve insaniyete kadar genişlemiş ve daha da genişleyecektir.

İşte Risale-i Nur, hem fevkalâde ihlâsı ve hem yalnız tevhid ve iman akidelerinin hizmetini esas meslek ittihaz ederek bir kudsiyet kazanması ve mahiyetinde bütün hakaik-ı Kur’âniye ve İslâmiye mevcut bulunarak her tarafı kaplayacak bir nur-u hakikat olması dolayısıyla, rahmet-i İlâhiye cânibinde, bu millet-i İslâmiyeyi maddî manevî felâket ve helâket tehlikelerinden bir sedd-i Kur’ânî ve nur-u imanî olarak muhafazaya vesile olmuştur.

Risale-i Nur, iman ve Kur’ân muhaliflerine karşı mücadelesinde cebir ve münazaa yolunu değil, ikna ve ispat yolunu ihtiyâr etmiştir.

Tarihçe-i Hayat, Barla Hayatı, s. 169

fevkinde: üzerinde, üstünde.

iman-ı tahkikî: delillere dayanan, şüpheler karşısında sarsılmayan, kuvvetli ve sağlam iman.

in’ikâs: yansıma.

lem’a: parıltı, parlayış, parlama.

münazaa: ağız kavgası, çekişme, münakaşa.

nüfuz etmek: içine geçmek, içe işlemek.

sefahet: dinen yasak olan zevk ve eğlenceler.

tulû: doğma, doğuş; meydana çıkma.

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