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11 EYLÜL 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Risale-i Nur, Kur’ân’ın elmas bir kılıcıdır

Risale-i Nur'dan
11 Eylül 2023, Pazartesi
(Dünden devam)

''Barla Hayatı-Risale-i Nur’un Zuhuru” Bölümünden:

Risale-i Nur’un Müellifi, yirmi beş senelik din yıkıcılığının hükmettiği dehşetli bir devrin cihad-ı diniye meydanının en büyük kahramanı ve tâ kıyamete kadar ümmet-i Muhammediyeyi (asm) Dârüsselâma davet eden ve beşeriyete yol gösteren rehber-i ekmelidir. Ve hem Risale-i Nur, Kur’ân’ın elmas bir kılıcıdır ki, zaman ve zemin ve fiiliyat bunu kat’iyetle ispat etmiş ve gözlere göstermiştir.

İşte öyle elîm ve feci ve dehşetli bir devri ihdas eden dinsizlerin icraatı olan pek ağır şartlar dahilinde Bediüzzaman’ın inayet-i Hak’la telife muvaffak olduğu Risale-i Nur eserleri, dinsizliğin istilâsına karşı, yıkılması gayr-i kàbil olan muazzam ve muhteşem bir set teşkil etmiştir. Risale-i Nur, maddiyyunluk, tabiiyyunluk gibi dine muarız felsefenin muhal, bâtıl ve mümteni olduğunu cerh edilmez bürhanlarla, aklî, mantıkî delillerle ispat ederek, en dinsiz feylesofları dahi ilzam etmiştir. Küfr-ü mutlakı mağlûbiyete dûçar etmiş; dinsizliğin istilâsını durdurmuştur.

Evet, Bediüzzaman’a yapılan o tarihî zulüm ve işkence ve ihanetler altında feveran edip parlayan Risale-i Nur, bu zamanda ve istikbalde bir seyfü’l-İslâmdır. Risale-i Nur, ruhların sevgilisi, kalplerin mahbubu, âşıkların mâşuku, canların cananı olmuş; icabında bu canan için canlar feda edilmiştir. Risale-i Nur, beşerin sertâcı ve halâskârı mevki-i muallâsında hizmet yapmış ve yapmaktadır. Risale-i Nur, Kur’ân’ın son asırlarda beklenen bir mu’cize-i manevîsi olarak tulû etmiş ve başta müellifi Bediüzzaman Said Nursî olarak milyonlarla talebeleri ve kardeşleri, bu hakikat-i Kur’âniye etrafında pervaneler gibi dönerek onun nuruyla nurlanmışlar, ondaki Kur’ân ve iman hakikatlerini massetmişler (emmişler), imanlarını kuvvetlendirmişler ve bu hakikat-i kübrayı bütün dünyaya ilân etmek ve ölünceye kadar onu okumak ve ona hizmet etmek gayesini azmetmişlerdir.

Evet, Türk milletini ve bu vatan ahalisini ve âlem-i İslâmı ebede kadar şerefle yaşatacak ve mazide olduğu gibi istikbalde de tarihin altın sahifelerine Kur’ân ve İslâmiyet hizmetinde âlem-i İslâmın pişdarı ve namdar kumandanı olarak kaydettirecek medâr-ı iftiharı Risale-i Nur’dur. Büyük bir vüs’at ve külliyeti taşıyan ve Anadolu’da ve İslâm âleminde zuhur edip her tarafta hüsn-ü kabule ve tesire mazhariyetle gittikçe inkişaf ve intişar eden bu eser, Kur’ân’ın malıdır, âlem-i İslâmın ve ehl-i imanın malıdır ve bu vatan ahalisinin İslâmî bir medâr-ı iftiharıdır. Bu memlekette hükmeden bir hükûmetin nokta-i istinadı, hem aynı zamanda bütün dünyaya duyuracağı muazzam hakikatler manzumesidir ki, inşaallah bir zaman gelip radyo ile bütün âlemlere ders verilecek ve ilân edilecektir.

Tarihçe-i Hayat, Barla Hayatı, s. 168

LÛ­GAT­ÇE:

Dârüsselâm: Cennet.

halâskâr: kurtarıcı.

ihdas: yeni bir şey ortaya koyma, ortaya çıkarma.

inayet-i Hak: Cenab-ı Hakkın ihtimam, gözetim ve himayesi.

maddiyyunluk: maddecilik, maddeye ezeliyet veren, her şeyi maddeyle açıklayan felsefî görüş.

mümteni: imkânsız, olması mümkün olmayan.

pişdar: önde giden, öne düşen, öncü.

seyfü’l-İslâm: İslâmın kılıcı, İslâmın askeri.

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