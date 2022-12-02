Risale-i Nur manevî hastalık ve karanlıkları izale eder

MUSTAFA SUNGUR’UN MÜDAFAASINDAN:

[Dünden devam]

İşte halkı hükûmet aleyhine teşvik edici zannedilen Risale-i Nur, bütün Söz’leri bütün Lem’a ve Şuâ’ları ve bütün Mektubat’ıyla hakaik-ı İlâhiye ve desâtir-i İslâmiyeyi ve esrar-ı Kur’âniyeyi ders veriyor. Acaba böyle muhterem ve çok yüksek ahlâk ve fazileti ve hakaik-ı imaniyeyi kat’î ders veren Risale-i Nur’u okumak ve onun ebedî saadetler bahşeden yazılarını istinsah etmek veya bir mü’minin istifadesi için iman cihetinde ona hizmet etmek bir suç mudur? Halkı hükûmet aleyhine teşvik midir?

Ve böyle mübarek ve muazzam bir eserin müellifi ve kemâlât-ı insaniyenin zirve-i bâlâsında en yüksek bir mertebe-i iman ve ahlâk ve faziletle mücehhez bir nur abidesini ziyaret ve bu asırda iyilik ve doğrulukla ve sarsılmaz iman ve itikadlarıyla İslâmiyet şerefini ve Kur’ân’ın hakaikını koruyan ve yükselten ve Allah’ın rızasını kazanmaktan başka gayeleri olmayan Risale-i Nur Talebeleri ile iman ve Kur’ân yolunda kardeşlik peyda etmek bir cemiyet kurmak mıdır? Acaba hangi temiz, âdil vicdanlar buna ceza verebilir?

Sayın Hâkimler!

Hakkaniyeti, en yüksek âlimler tarafından tasdik edilen ve en yüksek bir mertebe-i imânî ve aşk-ı İslâmî kazandıran Risale-i Nur, hiç şüphe yoktur ki onun bütün Söz’leri ve Lem’a ve Şuâ’ları Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın birer nuranî tefsiridirler; manevî hastalıkları ve manevî karanlıkları izale eden gayet parlak bir güneştirler.

Risale-i Nur’un müellifliğiyle tavzif edilen Üstadımızın iman ve Kur’ân yolunda geçen ve her türlü zorluk ve sıkıntılara göğüs gererek Kur’ân hakikatlerini neşirle, bu asırdaki, hususan bu mübarek milletin evlâtlarını komünistlik ve her türlü dinsizliğin dehşetli hücumundan kurtarmaya çalışan, temiz ve pürüzsüz hayatının şehadetiyle, o, bu zamanda bu kudsî vazife ile tavzif edilmiş. O, bize –hâşâ– bozgunculuk ve ahlâksızlık dersini vermiyor; belki o, bize nev-i beşer dünyasının en büyük davası ve en mühim meselesi olan imanı kurtarmak dersini veriyor. Yirmi beş-otuz seneden beri yüz binlerle ehl-i imanın Risale-i Nur’la imanlarının kurtulmasına çalışması, bilhassa benim gibi İslâmiyet’ten haberi olmayan bîçarelere en büyük saadet ve hayatın gayesi olan imanı ders vermesiyle, elbette ve elbette, o bize bir lütf-u İlâhîdir.

Şualar, s. 581



LÛ­GAT­ÇE:

desatir-i İslâmiye: İslâmın düsturları, prensip ve ölçüleri, İslâmın esas kaideleri.

esrar-ı Kur’âniye: Kur’ân’ın sırları.

istinsah: nüshasını yazma, örneğini çıkarma, kopya etme.

izale etmek: gidermek, ortadan kaldırmak.

Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan: açıklamalarıyla akılları benzerini yapmaktan aciz bırakan Kur’an-ı Kerim.