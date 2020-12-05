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5 ARALIK 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Risale-i Nur, ona talebe olanın kendi malı gibidir

Risale-i Nur'dan
05 Aralık 2020, Cumartesi
Risale-i Nur, ona şakird olmak şartıyla, herkesin kendi malı gibidir.

Aziz, Sıddık Kardeşlerim!Mesmuatıma nazaran, Şemsi ve isimlerini söylemeyi münasip bulmadığımız müellifler, Zülfikar’dan ve sair Risale-i Nur’dan bazı kısımları kendi namlarına neşretmelerine razıyım ve helâl ediyorum ve memnun olurum. Onlar da Nur’un şakirdleridirler, bu surette Nurlar'ı neşrederler. Yirmi seneden beri çoklar, hatta büyük hocalar eserlerinde ve müellifler de Nur’un meselelerinden çoklarını almışlar ve alıyorlar. Hatta değil böyle dost zatları, belki resmî makamları bulunan ve eserler yazan ve Nurlar'ın intişarlarına taraftar olmayan ve eserleri revaç bulmak niyetiyle Nur’un neşrine mâni olanları dahi helâl ediyoruz. Çünkü onların menleri başka bir tarzda ve daha faydalı intişarına ve fütuhatına vesile oluyorlar.Ben, hal-i hazıra bakmadığım için bilemiyorum. İstemeyerek işittim ki, eser yazan ve Nur’dan çalan resmî büyük zatlar diyorlar: “Risale-i Nur’u okuyabilirsiniz, başkasına vermeyiniz.” Güya Nurlar onların eserlerini setrettirecek! Halbuki Nurlar, o eserlerdeki hakikatleri tasdik eder, onlara kuvvet ve revaç verir. İnşaallah bir zaman onlar resmen neşrine mecbur olacaklar. Fakat İzmirli hâkimin dediği gibi, “Risale-i Nur gizlenmiyor ve başka kitaplara benzemiyor ve temellük edilmiyor. Nerede bulunursa bulunsun, ben Nur’dan gelmişim” der.

Hem Risale-i Nur’un sekiz senedir en mühim parçaları İstanbul’a gidiyordu ve kemal-i şevkle müellifler okuyorlardı. Esasen Risale-i Nur ise, ona şakird olmak şartıyla, herkesin kendi malı gibidir.Isparta’dan hacca giden ve benim bedelime dahi manen hac etmeyi vaad eden o mübarek kardeşlerimizi has şakirdler dairesinde bütün mânevî kazançlarımıza hissedar etmeye karar verdik. Cenab-ı Hak, onları iki cihanda mes'ud eylesin. Âmin.

Medresetüzzehra’nın bana gönderdiği bu defaki Asâ-yı Mûsa fiyatından kalan altmış banknotu yakında göndereceğim.Hem Nur ticarethanesini tebrik ediyorum. İnşaallah, yakın zamanda muhaberemiz Nur ticarethanesi sahibi vasıtasıyla olacak. Umuma birer birer selâm.

Emirdağ Lâhikası, 198. mektup, s. 298

LÜGATÇE:

fütuhat: Risale-i Nur ile yapılan iman ve Kur’ân hizmetinin akıl ve kalpleri kendine cezb etmesi, kalpleri fethetmesi.

hal-i hâzır: Şimdiki zaman, hal.

intişar: Yayılma, yaygınlaşma, neşrolunma.

kemal-i şevk: Tam ve kusursuz bir istek.

men: Yasak etme, engelleme.

mesmuat: İşitilen, duyulan, haber alınan şeyler.

muhabere: Haberleşme.

müellif: Eser telif eden, kitap yazan.

neşir: Kitap yazma, basma; herkese duyurma, yayma.

revaç: Rağbet, kıymet, değer.

setr: Örtme, kapama, gizleme.

şakird: Talebe.

temellük: Sahiplenme, kendine mâl etme.

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