"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 ARALIK 2022 CUMA - YIL: 53

Risale-i Nur’un millet ve vatana yaptığı büyük hizmet

Risale-i Nur'dan
16 Aralık 2022, Cuma
(“Kendi Kendime Hasbihal” namındaki parçaya lâhika olarak Adliye Vekiliyle ve Risale-i Nur’la alâkadar mahkemelerin hâkimleriyle bir hasbihaldir.)

Efendiler!

Siz, ne için sebepsiz bizimle ve Risale-i Nur’la uğraşıyorsunuz? Kat’iyen size haber veriyorum ki, ben ve Risale-i Nur sizinle değil mübareze, belki sizi düşünmek dahi vazifemizin haricindedir. Çünkü Risale-i Nur ve hakikî şakirdleri, elli sene sonra gelen nesl-i âtîye gayet büyük bir hizmet ve onları büyük bir vartadan ve millet ve vatanı büyük bir tehlikeden kurtarmaya çalışıyorlar. Şimdi bizimle uğraşanlar, o zaman kabirde elbette toprak oluyorlar. Farz-ı muhal olarak, o saadet ve selâmet hizmeti bir mübareze olsa da, kabirde toprak olmaya yüz tutanları alâkadar etmemek gerektir.

Evet, hürriyetçilerin ahlâk-ı içtimaiyede ve dinde ve seciye-i milliyede bir derece lâubalîlik göstermeleriyle, yirmi-otuz sene sonra dince, ahlâkça, namusça şimdiki vaziyeti gösterdiği cihetinden, şimdiki vaziyette de, elli sene sonra bu dindar, namuskâr, kahraman seciyeli milletin nesl-i âtîsi, seciye-i diniye ve ahlâk-ı içtimaiye cihetinde, ne şekle girecek elbette anlıyorsunuz. Bin seneden beri bu fedakâr millet, bütün ruh u canıyla Kur’ân’ın hizmetinde emsalsiz kahramanlık gösterdikleri halde, elli sene sonra o parlak mazisini dehşetli lekedar, belki mahvedecek bir kısım nesl-i âtînin eline, elbette Risale-i Nur gibi bir hakikati verip, o dehşetli sukuttan kurtarmak en büyük bir vazife-i milliye ve vataniye bildiğimizden, bu zamanın insanlarını değil, o zamanın insanlarını düşünüyoruz.

Evet Efendiler!

Gerçi Risale-i Nur sırf ahirete bakar, gayesi rıza-i İlâhî ve imanı kurtarmak; ve şakirdlerinin ise, kendilerini ve vatandaşlarını idam-ı ebedîden ve ebedî haps-i münferidden kurtarmaya çalışmaktır. Fakat dünyaya ait ikinci derecede, gayet ehemmiyetli bir hizmettir; ve bu millet ve vatanı anarşilik tehlikesinden ve nesl-i âtînin bîçareler kısmını dalâlet-i mutlakadan kurtarmaktır. Çünkü bir Müslüman başkasına benzemez. Dini terk edip İslâmiyet seciyesinden çıkan bir Müslim, dalâlet-i mutlakaya düşer, anarşist olur, daha idare edilmez.

Emirdağ Lahikası, s. 48

LÛ­GAT­ÇE:

Adliye Vekili: Adalet Bakanı.

anarşilik: her türlü düzen ve otoriteye karşı koyarak karışıklık meydana getirme durumu; terör.

dalâlet-i mutlaka: kesin ve tam inançsızlık, hak yoldan sapma.

haps-i münferid: tek başına olan hapis, ehl-i dalâlet için ölüm ve kabir.

lâhika: ilave, ek.

mübareze: çatışma, kavga.

nesl-i âtî: gelecek nesil.

seciye-i milliye: millî seciye, millî karakter; her milletin kendine has olan huy ve karakteri.

sukut: düşme, düşüş, alçalma.

şakird: talebe.

varta: tehlike.

Okunma Sayısı: 176
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mısır, 3.5 trilyon fit küp doğal gaz rezervi buldu

    Siyaset mühendisliği kaybedecek, Millet iradesi kazanacak

    28 Şubat zihniyeti iktidarı teslim aldı

    'Türkiye'nin teröre karşı kendini savunma hakkı var'

    Demokratik bir hükümet muhalefetten korkmaz

    İhtimali bile ürkütücü

    Türkiye’ye büyük haksızlık

    Bakkallar bir bir kepenk kapatıyor

    Daha önce hiç görülmemiş bir galaksi daha görüntülendi

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ağır yaralanan Üsteğmen Tunahan Yavuz şehit oldu

    ABD'de hükümet çalışanlarına TikTok'u yasaklayan tasarı onayladı

    İran’da, 2021 yılında hava kirliliği sebebiyle 42 bin kişi öldü

    Rusya'nın BMGK'den çıkarılması tasarısı ABD Temsilciler Meclisine sunuldu

    MSB: PKK'lı 2 terörist hudut karakoluna teslim oldu

    İsrail, 11 ayda 61 Filistinli çocuğu öldürdü

    'Rusya'nın saldırıları sonucu 184 Ukraynalı sporcu öldü'

    Peru'da 30 günlük OHAL kararı

    "Rusya, Mariupol gibi, Volnovaha gibi, Bahmut gibi Donbas'ta da şehri yok ediyor"

    NATO’nun askeri bütçesi 2 milyar avroyu buldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek adam rejimi kaybedecek
    C. Said Demirdöğmez

    Öncesi ve sonrasıyla 15-20 Temmuz
    Genel

    28 Şubat zihniyeti iktidarı teslim aldı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Yargıyla siyasî operasyon
    Süleyman KÖSMENE

    İnsan hidayete nasıl erer?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yüksek gerilim siyaseti
    Ali FERŞADOĞLU

    Kur’ân âyetleri nasıl toplanıp mushaflaştırıldı?
    Faruk ÇAKIR

    Siyasete çelme
    Genel

    Siyaset mühendisliği kaybedecek, Millet iradesi kazanacak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.