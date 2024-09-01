"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 EYLÜL 2024 PAZAR - YIL: 55

Risale-i Nur’un üslûp libasları değiştirilmez

Risale-i Nur'dan
01 Eylül 2024, Pazar
Kur’ân’ın bir nevi tefsiri olan Sözlerdeki hüner ve zarâfet ve meziyet, kimsenin değil, belki muntazam, güzel hakaik-ı Kur’âniyenin mübarek kametlerine yakışacak mevzun, muntazam üslûp libasları, kimsenin ihtiyar ve şuuruyla biçilmez ve kesilmez.

Belki onların vücududur ki öyle ister; ve bir dest-i gaybîdir ki o kamete göre keser, biçer, giydirir. Biz ise içinde bir tercüman, bir hizmetkârız.

Mektubat, 28. Mektub, Sekizinci Mesele, s. 453

***

NUR’UN METNİ İZAHA İHTİYACI OLSA...

Nur’un metni izaha ihtiyacı olsa, ya satırın üstünde ya kenarda hâşiyecikler yazılsa daha münasiptir. Çünkü metin içine girse, teksir edilen nüshalar ayrı ayrı olur, tashih lâzım gelir. Hem sû-i istimale kapı açılır, muarızlar istifade ederler. Hem herkes senin gibi muhakkik, müdakkik olmaz; yanlış bir mana verir, bir kelime ilâve eder, ehemmiyetli bir hakikati kaybetmeye sebep olur. Ben tashihatımda böyle zararlı ilâveleri çok gördüm. Hem benim tarz-ı ifadem, bu zamanın Türkçesine pek uygun gelmiyor. Bir parça dikkat ve teennî ister. Belki bunun da bir fâidesi, bir hikmeti var.

(Gayr-i münteşir Afyon Hapsi mektuplarından)

***

SÖZLERDEKİ HAKAİK BENİM DEĞIL, KUR’ÂN’INDIR

Sözler hakkında tevazu suretinde demiyorum, belki bir hakikati beyan etmek için derim ki:

Sözlerdeki hakaik ve kemâlât benim değil, Kur’ân’ındır ve Kur’ân’dan tereşşuh etmiştir. Hatta Onuncu Söz, yüzer âyât-ı Kur’âniyeden süzülmüş bazı katarattır. Sair risaleler dahi umumen öyledir.

Madem ben öyle biliyorum ve madem ben fânîyim, gideceğim; elbette bâkî olacak bir şey ve bir eser, benimle bağlanmamak gerektir ve bağlanmamalı. Ve madem ehl-i dalâlet ve tuğyan, işlerine gelmeyen bir eseri, eser sahibini çürütmekle eseri çürütmek âdetleridir; elbette sema-i Kur’ân’ın yıldızlarıyla bağlanan risaleler, benim gibi çok itirazata ve tenkidata medar olabilen ve sukut edebilen çürük bir direk ile bağlanmamalı.

Hem madem örf-ü nasta, bir eserdeki mezâyâ, o eserin masdarı ve menbaı zannettikleri müellifinin etvarında aranılıyor. Ve bu örfe göre, o hakaik-ı âliyeyi ve o cevâhir-i gàliyeyi kendim gibi bir müflise ve onların binde birini kendinde gösteremeyen şahsiyetime mal etmek, hakikate karşı büyük bir haksızlık olduğu için, risaleler kendi malım değil, Kur’ân’ın malı olarak, Kur’ân’ın reşahat-ı meziyyatına mazhar olduklarını izhar etmeye mecburum. Evet, lezzetli üzüm salkımlarının hasiyetleri, kuru çubuğunda aranılmaz. İşte ben de öyle bir kuru çubuk hükmündeyim.

Mektubat,28. Mektub, 7. Mesele, s. 436

LÛ­GAT­ÇE:

ehl-i dalâlet ve tuğyan: doğru yoldan sapmış olanlar ve azgınlıkta ileri gidenler.

hakaik: hakikatler.

hâşiyecik: dipnot, sayfa kenarı notu.

katarat: katreler, damlalar.

libas: elbise.

mezâyâ: meziyetler, üstün özellikler.

reşahat-ı meziyyat: meziyetlerin, güzel özelliklerin dışa yansıması.

tereşşuh etmek: sızmak, damlamak.

Okunma Sayısı: 304
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yemen'de 18,2 milyon kişi acil insani yardıma muhtaç

    Yunanistan - Volos'ta balık ölümleri alarmı: 1 ay OHAL ilan edildi

    KDK: Engelli otobüs kartlarından vize ücreti alınmasın

    Japonya, Çin'i protesto etti

    Esenyurt'ta 33 katlı binada yangın çıktı

    "Filistinlilerin sessizce ölmelerini istiyorlar"

    İngiltere'deki sağlık çalışanlarından Gazze'deki meslektaşlarına destek

    Brezilya X'e erişimi yasakladı

    Meteorolojiden Marmara Bölgesi'ne gök gürültülü sağanak uyarısı

    AB'nin Ukrayna'ya askeri yardımları 43 milyar avroyu aştı

    Japonya'dan 2 milyar dolarlık savunma adımı

    İnsanlık duygumuza ne oldu?

    İlkokula başlama masrafı yüzde 200 arttı

    Elektronik sigara akciğer ve beyin hasarına yol açıyor

    Batı Şeria’ya son yirmi yılın en büyük saldırısı

    Rekor faiz yükü

    Asgari ücretle geçim zor

    Toplumun her kesiminden iktidara tepki var

    Taksi şoförleri artık yolcu seçemeyecek

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Müsbet hareketin gereklerinden...
    Taha Şahiner

    Şapka Kanunu
    Abdil YILDIRIM

    Hayır havuzu
    Said YÜKSEKDAĞ

    Nerede bu mezarlıklar?
    Mehmet KARA

    ‘Tek çözüm kalıyor…’
    Nahit Topaloğlu

    Şapka deyip geçmeyin-15
    İbrahim Aktaşcı

    Mâliye taş yesin, yarımşardan beş yesin!
    Sami CEBECİ

    İslâm birliği ve Yavuz Sultan Selim
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur’un üslûp libasları değiştirilmez

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.