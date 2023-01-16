Risale-i Nur yaralara bir merhemdir

Ben tahmin ediyorum ki eğer Şeyh Abdülkadir-i Geylânî (ra) ve Şah-ı Nakşibend (ra) ve İmam-ı Rabbânî (ra) gibi zatlar bu zamanda olsaydılar, bütün himmetlerini hakaik-ı imaniyenin ve akaid-i İslâmiyenin takviyesine sarf edeceklerdi.

Çünkü saadet-i ebediyenin medarı onlardır. Onlarda kusur edilse, şekàvet-i ebediyeye sebebiyet verir. İmansız Cennete gidemez; fakat tasavvufsuz Cennete giden pek çoktur. Ekmeksiz insan yaşayamaz, fakat meyvesiz yaşayabilir. Tasavvuf meyvedir, hakaik-ı İslâmiye gıdadır. Eskiden kırk günden tut, tâ kırk seneye kadar bir seyr ü sülûk ile bazı hakaik-ı imaniyeye ancak çıkılabilirdi. Şimdi ise, Cenab-ı Hakkın rahmetiyle, kırk dakikada o hakaika çıkılacak bir yol bulunsa, o yola karşı lâkayt kalmak, elbette kâr-ı akıl değil. İşte otuz üç adet Sözler, böyle Kur’ânî bir yolu açtığını, dikkatle okuyanlar hükmediyorlar.

Madem hakikat budur; esrar-ı Kur’âniyeye ait yazılan Sözler, şu zamanın yaralarına en münasip bir ilâç, bir merhem ve zulümatın tehacümatına maruz heyet-i İslâmiyeye en nâfi’ bir nur ve dalâlet vadilerinde hayrete düşenler için en doğru bir rehber olduğu itikadındayım.

Bilirsiniz ki eğer dalâlet cehaletten gelse, izalesi kolaydır; fakat dalâlet fenden ve ilimden gelse, izalesi müşküldür. Eski zamanda ikinci kısım binde bir bulunuyordu. Bulunanlardan ancak binden biri irşad ile yola gelebilirdi. Çünkü öyleler kendilerini beğeniyorlar; hem bilmiyorlar, hem kendilerini bilir zannediyorlar. Cenab-ı Hak şu zamanda i’caz-ı Kur’ân’ın manevî lemaatından olan malûm Sözleri, şu dalâlet zındıkasına bir tiryak hasiyetini vermiş tasavvurundayım.

Mektubat, Beşinci Mektub, s. 34



LÛ­GAT­ÇE:

akaid-i İslâmiye: İslâm inançları ve esasları.

esrar-ı Kur’âniye: Kur’ân’a ait sırlar.

hakaik-ı imaniye: iman hakikatleri.

hasiyet: özel fayda; kuvvet ve tesir.

heyet-i İslâmiye: İslâm topluluğu, Müslümanlar.

i’caz-ı Kur’ân: Kur’ân’ın mu’cizeliği.

lemaat: lem’alar, parıltılar.

medar: sebep, vesile.

nâfi’: faydalı.

saadet-i ebediye: sonsuz mutluluk.

seyr ü sülûk: ruhun manevî makamlardaki seyir ve seyahati.

şekàvet-i ebediye: ebedî, sonsuz sıkıntı ve azap.

tehacümat: hücumlar, saldırışlar.

zulümat: karanlıklar.