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21 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Risalelere ekmek gibi, su gibi ihtiyaç var

Risale-i Nur'dan
21 Haziran 2023, Çarşamba

YAZ MEVSİMİYLE İMAN DERSLERİNE FÜTUR GELMESİN

Salisen: Aziz kardeşlerim, bahar ve yazın meşgaleleri, hem gecelerin kısalması, hem Şuhur-u Selâsenin gitmesi, ekser kardeşlerimin bir derece hisse alması ve daha sair bazı esbabın bulunması elbette bir derece neşeli kış dersine fütur verir. Fakat onlardan gelen fütur size fütur vermesin. Çünkü o dersler ulûm-u imaniyeden olduğu için, bir insan yalnız kendi nefsine dinlettirse yeter. Bahusus siz daima bir-iki hakikî kardeşi de bulursunuz.

Hem o dersi dinleyenler yalnız insanlar değil. Cenab-ı Hakkın zîşuur çok mahlûkatı vardır ki, hakaik-ı imaniyenin istimâından çok zevk alırlar. Sizin o kısım arkadaşınız ve müstemi’leriniz çoktur.

Hem mütefekkirâne, o çeşit sohbet-i imaniye, zemin yüzünün bir manevî ziyneti ve medar-ı şerefi olduğuna işareten biri demiş: [Farisî ibare] Yani: Semavat zemine gıbta eder ki; zeminde hâlisenlillâh sohbet ve zikir ve tefekkür için, bir-iki adam, bir-iki nefes, yani bir-iki dakika beraber otururlar; kendi Sâni-i Zülcelâl’inin çok güzel âsâr-ı rahmetini ve çok hikmetli ve süslü âsâr-ı sanatını birbirine göstererek Sâni’lerini sevip sevdirirler, düşünüp düşündürürler.

Hem de ilim iki kısımdır: Bir nevi ilim var ki, bir defa bilinse ve bir iki defa düşünülse kâfi gelir. Diğer bir kısmı, ekmek gibi su gibi her vakit insan onu düşünmeye muhtaç olur. Bir defa anladım, yeter diyemez. İşte ulûm-u imaniye bu kısımdandır. Elinizdeki Sözler ekseriyet itibarıyla inşaallah o cümledendir.

Bütün kardeşlerimize birer birer selâm ediyorum. Zannederim müfarakat ihtimalinden, ikimizden ziyade Hakkı Efendi kardeşimiz daha ziyade sevap kazanmak emaresi olarak, daha ziyade müteessirdir. Fakat Cenab-ı Hak hakkımızda çok emarelerle inayet ve rahmetini gösterdiğinden, sûrî iftirakımız vuku bulsa, bir eser-i inayet ve rahmet olduğunu telâkki etmeliyiz.

Barla Lahikası, 214. mektup, s. 299

LÛ­GAT­ÇE:

âsâr-ı rahmet: rahmet eserleri.

esbab: sebepler, vasıtalar.

fütur: zayıflık, gevşeklik, usanç.

hakaik-ı imaniye: iman hakikatleri.

hâlisenlillah: sırf Allah rızası için.

istimâ: dinleme, kulak verme, işitme.

müfarakat: ayrılma, ayrılık.

müstemi’: dinleyen, dinleyici, işiten. 

mütefekkirâne: tefekkür ederek, derin ve dikkatli düşünerek.

Sâni’: her şeyi sanatla yaratan, Allah.

Şuhur-u Selâse: Üç Aylar; Receb, Şaban ve Ramazan.

ulûm-u imaniye: iman ilimleri.

zîşuur: şuurlu, şuur sahibi.

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