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2 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

“Risaleleri bir defa okumak kâfi değil”

Risale-i Nur'dan
02 Şubat 2023, Perşembe
VEFAT SENE-İ DEVRİYESİNDE RE’FET BARUTÇU’YA RAHMET DUASIYLA...

[Şu fıkra Re’fet Bey’in mektubundandır.]

Sözleriniz mürşidâne ve çok yüksek olduğundan, gayet dikkatli ve tahlil ederek okumak icab ediyor. Serdeylediğiniz delâil-i akliye ve mantıkıye o kadar tatlı ve hayretbahştır ki, insan okudukça okuyor ve nâmütenâhî bir zevk-i manevî hissederek hiç elinden bırakmak istemiyor. Bu sebeple bir defa okumak kâfi değil. Hepsi yanında bulunup daima okumalıdır.

Re’fet

Barla Lahikası, 51. mektup, s. 80

***

(Şu fıkra aklen Hulûsî, kalben Sabri, vicdanen Hüsrev hükmünde olan Re’fet Bey’in mektubudur.)

Esselâmu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtühü ebeden dâimâ.

Bu defa Süleyman Efendi vasıtasıyla Yirmi Beşinci Söz’ü, tashih olunmak üzere huzur-u âlînize takdim ediyorum. İ’câz-ı Kur’ân elhak bir şaheserdir. İhtiva ettiği hayretbahş hakaik itibarıyla âsâr-ı âliyenizin en mühimidir. Mu’cizat-ı Ahmediye’yi okudum. Çok mükemmel ve ruha ulviyet ve inkişaf bahşeden çok kıymettar bir eserdir. Şu kadar ki, mu’cizat-ı Ahmediyenin en büyüğü Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan olduğuna göre, İ’câz-ı Kur’ân’ın ruhumda husule getirdiği tebeddülât ve münderecatından ettiğim istifade çok azîmdir. Bu eserinizle “Yaş ve kuru hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta yazılı olmasın. (En’am Suresi: 59.)” ayet-i celîlesinin muhtevî olduğu şümullü ve pek azametli olan maânî-i ulviye ispat edilmiş oluyor. Bugünkü terakkiyat-ı fenniye ve ihtiraat-ı beşeriyeyi kendi mahsulât-ı fikriyeleri addeden ve bir hazine-i hakaik olan Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ı mühmel bırakarak Avrupa’dan ilim ve irfan dilenciliği yapan ve akıllı geçinen gafiller, beşerin dünyevî ve uhrevî saadetini temin edecek maâliyat ve desatir-i muazzama ile memlû bulunan bu âsâr-ı muhteşemeyi bir nazar-ı insaf ve bir teyakkuz-u ârifâne ile mütalâa etselerdi, dalmış oldukları hâb-ı gafletten pek çabuk uyanacaklardı. Fakat heyhat, bizler arpa ambarı içinde açlıktan ölen tavuklara benzeriz. Elimizde bir mecmua-i hakaik dururken ona karşı göz yumar ve başkalarından istiane ederiz. İ’câz-ı Kur’ân’ın yüksekliği hakkında ne yazsam azdır. Kalemim onu tavsiften âcizdir. Kudret-i kalemiyem olsaydı hakkını vermeye çalışırdım; olmadığı için âcizâne olarak sözümü kesiyorum. Kemal-i hürmetle mübarek ellerinizden öper ve hizmet-i Kur’ân’da sabit olmam hakkındaki duanızı talep ve istirham ederim, efendim.

Re’fet

Barla Lahikası, 65. mektup, s. 94

LÛ­GAT­ÇE:

âsâr-ı âliye: yüksek eserler, değerli kitaplar.

delâil-i akliye ve mantıkıye: aklî ve mantıkî deliller, akıl ve mantık yoluyla anlaşılabilen deliller.

desatir-i muazzama: muazzam düsturlar, prensipler.

hâb-ı gaflet: gaflet uykusu.

hayretbahş: hayret veren.

i’câz-ı Kur’ân: Kur’ân’ın mu’cizeliği, bunu izah ve ispat eden Yirmi Beşinci Söz risalesi.

ihtiraat-ı beşeriye: insanların keşifleri, buluşları.

maânî-i ulviye: yüce manalar, izahlar.

memlû: doldurulmuş, dolu.

Mu’cizat-ı Ahmediye: Peygamber Efendimizin (asm) mu’cizeleri, bunu beyan ve ispat eden On Dokuzuncu Mektub risalesi.

münderecat: içerisinde olanlar.

nâmütenâhî: sonsuz, sınırsız.

teyakkuz-u ârifâne: ârife yakışır bir dikkat ve uyanıklık.

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