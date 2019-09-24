İ’lem Eyyühe’l-Aziz!

Ruh-u insânî gayr-i mütenâhî ihtiyaçlara giriftar, gayr-i mü­tenâhî elemlere mahaldir, gayr-i mahsur lezzetlere iştihalıdır, gayr-i mahdud âmâli beslemektedir; hatta kalbin dalâletiyle beraber, ruhtan fışkıran şefkat, gayr-i mütenâhî elemleri tazammun ediyor. Binaenaleyh, “Ben neyim? Ne kıymetim var ki, benim için kıyamet kopsun, mizan vaz’ edilsin, hesap görülsün?” demeye hakkın yoktur.

Ey kemal-i gurur ile dalâlet kürsüsünde oturan! Hayatına mağrur olma. Zira, o hayat bir mugalâta ile kaimdir. Şöyle ki: O kürsüde oturan dâll, zeval ve fenânın dehşetini düşünüp korktuğu zaman saadet-i ebediye ihtimaline kaçar, tekâlif-i diniyenin terkinde de ahiretin olmayacağı ihtimaline kaçar. Bu mağlata ile, her iki elemden kurtuluyor! Lâkin kısa bir zamanda düğüm açılır, hakikat ortaya çıkar. Ne birinci ihtimal elemini izale eder ve ne de ikinci ihtimal yükünü tahfif eder.

Ve keza, musibet taammüm ettiğinde, elem hafif olur. “Ben de emsalim gibiyim” diye, yine yük altından kaçar. Fakat musibet âmm olduğunda, elemi muzaaf olur, kat kat ziyade olur. Çünkü kendisi gibi, akrabası, ahbabı da o musibete dâhildir. Çünkü insanın ruhu, ebna-i cinsiyle alâkadardır; ne kadar umumî olursa, o kadar da elemi fazla olur.

Ey şek cephesinde, gaflet gölgesinde istirahate çekilen bîçare! Gaflet serinliğinde şek içinde zevk ettiğin lezzeti lezzet sanma. O, zehirli baldır, az bir zaman sonra Cehennemî bir azaba inkılâb edecektir. Eğer âlâmın lezâize, nârın nura inkılâb etmesi emelinde isen, evkat-ı hamsede rükû ve sücud kancasıyla gururun hortumunu bük, sık, başını kır, imanı doldur, sonra âyâta tefekkür ile tâate devam eyle ki şek ve gaflet perdeleri yırtılsın. Bu dalâlât acılığından, necatın halâveti tavazzuh ile, münâcât lezzeti ortaya çıksın.

İ’lem Eyyühe’l-Aziz!

Ubudiyette ancak teslimiyet vardır; tecrübe, imtihan yoktur. Çünkü seyyid, efendi abdini, hizmetkârını tecrübe ve imtihan edebilir fakat abd seyyidini imtihan etmek salâhiyetinde değildir. Ve keza insan, Rabbini, Hâlık’ını tecrübe edemez.

Mesnevî-i Nuriye, Habbe (Zeylü’z-Zeyl), s. 163-164

LÛ­GAT­ÇE:

abd: kul, köle.

âmâl: emeller, arzular.

âyât: ayetler, deliller.

dâll: doğru yoldan ayrılmış, yolunu sapıtmış, dalâlete düşmüş.

ebna-i cins: kendi cinsinden olanlar.

evkat-ı hamse: beş vakit; sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarının kılındığı vakitler.

gayr-i mütenâhî: sonsuz.

Hâlık: yaratıcı, Allah.

i’lem eyyühe’l-aziz: bil ki ey aziz.

mağlata: mugalâta, zihin karıştıracak saçma söz, boş ve manasız söz, karşısındakini yanıltmak için söylenen boş lâkırdı.

mugalâta: yanıltmaca.

necat: kurtuluş, kurtulma, halâs, selâmet.

sücud: secde, secde etme.

şek: şüphe, zan, tereddüt.

taammüm: umumîleşme, genel olma, yaygınlaşma.

tâat: ibadet, Allah’a itaat.

tahfif: hafifletme, yükünü azaltma.

tazammun etmek: içine almak.

tekâlif-i diniye: dinî yükümlülükler, dinle ilgili sorumluluklar.

ubudiyet: kulluk, ibadet.

vaz’ edilme: koyulma, konulma.