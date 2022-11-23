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23 KASIM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Sarsılmaz bir iman isteyen, Ayetü’l-Kübra’ya müracaat etsin

Risale-i Nur'dan
23 Kasım 2022, Çarşamba
Yirminci Mektub’un kısa bir hülâsatü’l-hülâsasını beraber düşünüyordum. Birden kalbe geldi ki, “Bu kısacık hülâsayı Nadir Hocaya ve buradaki gençlere ders ver.” Ben de “Bismillâh” deyip başladım. Dedim:

Bu kelâm-ı tevhidde on bir müjde, on bir hüccet-i imaniye var. Şimdi, yalnız hüccetlere gayet kısa bir işaret edip, izahını ve müjdeleri Yirminci Mektub ve Nur eczalarına havale edeceğim. Fakat şimdi o dersi yazdığım zaman onlara söylemediğim bazı kelimeleri ve nükteleri dahi yazmayı münasip gördüm.

İşte o kelâm-ı tevhidin on bir kelimesinden Birinci Kelime:

“Lâ ilahe illallah”tır. Bundaki hüccet ise, matbu Ayetü’l-Kübra risalesidir. O emsalsiz hüccetin harikalığı içindir ki; İmam-ı Ali (ra), Nurun eczalarından haber verdiği sırada, “Ve bi’l-âyeti’l-kübrâ eminnî mine’l-fecet” [Yâ Rab! Ayetü’l-Kübra hürmetine beni kurtar, emân ve emniyet ver. (Celcelûtiye)] deyip, o Ayetü’l-Kübra’yı şefaatçi yaparak, Nur Şakirdlerinin Denizli hapsinde, o risalenin hem Ankara, hem Denizli Mahkemelerinde galebesiyle ve perde altında tesirli intişarıyla, talebelerine beraet kazandırmaya sebep olduğu gibi, onun gizli tab’ı da, şakirdlerinin dokuz ay mevkufiyetlerine vesile olmasıyla, İmam-ı Ali’nin (ra), hem keramet-i gaybiyesini, hem Nur Şakirdlerinin bedeline duasını pek zâhir bir surette tasdik etti.

Evet Ayetü’l-Kübra Şuâı otuz üç icma-ı azîmi ve küllî hüccetleri mevcudatın heyet-i mecmuasında gösterip, her bir hüccet-i külliyede hadsiz bürhanlara işaret ederek, başta semâvât yıldızlar kelimeleriyle, arz hayvanat ve nebatat kelâmları ve cümleleriyle, git gide tâ kâinat mecmuası, müştemilât ve mevcudat ve hudus ve imkân ve tagayyür hakikatlerinin kelimeleriyle Vâcibü’l-Vücud’un mevcudiyetini ve vahdaniyetini güneş zuhurunda ve gündüz kat’iyetinde ispat ediyor. Sarsılmaz bir iman isteyen ve dinsiz anarşistliğe karşı kırılmaz bir kılıç arayanlar, Ayetü’l-Kübra’ya müracaat etsinler.

Şualar, On Beşinci Şua, s. 631

LÛ­GAT­ÇE:

bürhan: delil, ispat, hüccet.

hudus: sonradan meydana gelme, yok iken var edilme.

hüccet-i imaniye: imânî deliller.

hüccet-i külliye: çok geniş ve büyük delil.

hülâsatü’l-hülâsa: özetin özeti, özün özü.

icma-ı azîm: büyük ve muazzam görüş birliği.

imkân: varlığı veya yokluğu zarûrî olmama, var olması veya yok olması

câiz olma.

matbu: tab edilmiş, basılmış.

mevkufiyet: mevkuf olma hâli, tutukluluk, hapsedilme.

tab’: basma, baskı.

tagayyür: hâlden hâle geçme, değişme, başkalaşma.

Vâcibü’l-Vücud: varlığı zarurî ve zâtî olan; varlığı başkasının varlığına bağlı değil, kendinden olup ezelî ve ebedî olan Allah.

vahdaniyet: Allah’ın birliği.

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