Sefahet içindeki hürriyet, şeytanın istibdadıdır

Suâl: “Hürriyeti bize çok fena tefsir etmişler. Hatta âdeta ‘Hürriyette insan her ne sefahet ve rezalet işlese, başkasına zarar vermemek şartıyla bir şey denilmez’ diye bize anlatmışlar. Acaba böyle midir?”

Cevap: Öyleleri hürriyeti değil, belki sefahet ve rezaletlerini ilân ediyorlar ve çocuk bahanesi gibi hezeyan ediyorlar. Zira nazenin hürriyet, âdâb-ı Şeriatla müteeddibe ve mütezeyyine olmak lâzımdır. Yoksa sefahet ve rezaletteki hürriyet, hürriyet değildir; belki hayvanlıktır, şeytanın istibdadıdır, nefs-i emmareye esir olmaktır.

Hürriyet-i umûmî, efradın zerrat-ı hürriyatının muhassalıdır. Hürriyetin şe’ni odur ki ne nefsine, ne gayrıya zararı dokunmasın.

“Tam ve mükemmel hürriyet, kişinin firavunlaşmaması ve başkasının hürriyeti ile alay etmemesidir. Şüphesiz, murad haktır, fakat mücahede usûlüne uygun değildir.”

Suâl: “Bazı nâs, senin gibi mana vermiyorlar. Hem de bazı Jön Türklerin a’mâl ve etvarı pis tefsir ediliyor. Zira bazısı Ramazan’ı yer, rakı içer, namazı terk eder. Böyle, Allah’ın emrinde hıyanet eden, nasıl millete sadâkat edecektir?”

Cevap: Evet, neam, hakkınız var. Fakat hamiyet ayrı, iş ayrıdır. Bence bir kalp ve vicdan fezâil-i İslâmiye ile mütezeyyin olmazsa, ondan hakikî hamiyet ve sadâkat ve adalet beklenilmez. Fakat iş ve sanat başka olduğu için fâsık bir adam güzel çobanlık edebilir; ayyaş bir adam, ayyaş olmadığı vakitte iyi saat yapabilir. İşte şimdi salâhat ve mahareti, tabir-i âharla fazileti ve hamiyeti, nur-u kalp ve nur-u fikri cem edenler, vezaife kifayet etmezler. Öyle ise ya maharettir veya salâhattir. Sanatta maharet ise, müreccahtır. Hem de o sarhoş namazsızlar Jön Türk değiller, belki şeyn Türk’türler; yani fena ve çirkin Türk’türler, genç Türklerin râfızîleridirler. Her şeyin bir râfızîsi var; hürriyetin râfızîsi de süfehadır.

Ey Türkler ve Kürtler! İnsaf ediniz. Bir râfızî bir hadise yanlış mana verse veya yanlış amel etse, acaba hadisi inkâr etmek mi lâzımdır, yoksa o râfızîyi tahtie edip namus-u hadisi muhafaza etmek mi lâzımdır? Belki hürriyet budur ki: Kanun-u adalet ve te’dibden başka hiç kimse kimseye tahakküm etmesin. Herkesin hukuku mahfuz kalsın, herkes harekât-ı meşruasında şahane serbest olsun; “Bir kısmınız, Allah’ı bırakıp da diğer bir kısmınızı ilâhlaştırmasın.” (Âl-i İmran: 64’ten iktibas) nehyinin sırrına mazhar olsun.

Eski Said Dönemi Eserleri (Münazarat), s. 177-78



LÛ­GAT­ÇE:

a’mâl: ameller, işler, fiiller.

istibdat: baskı; tahakküm.

muhassal: netice, sonuç.

müreccah: tercih edilen, üstün tutulan.

nâs: insanlar.

râfızî: ayrılanlar, terk edenler; bir fikir veya gruptan ayrılan kişi yahut topluluk.

sefahet: dinen yasak olan zevk ve eğlencelere düşkünlük.

süfeha: sefihler, sefahet içinde olanlar, günahkâr kimseler.

şeyn: çirkin, kötü, kusurlu.

tabir-i âhar: başka bir deyiş, söyleyiş.

tahtie etmek: hatalı görmek.

vezaif: vazifeler, görevler.