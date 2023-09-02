"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 EYLÜL 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Şeref ve zafer orduya, kusurlar başa verilir

Risale-i Nur'dan
02 Eylül 2023, Cumartesi
(Dünden devam)

İkinci madde: Bir şeyin vücudu ve tamiri ve hayatı, ona ait bütün erkân ve şerâitin vücuduyla olabilmesi ve o şeyin ademi ve tahribi ve ölmesi, bir tek şartın bozulmasıyla olduğu bir kaide-i hakikattir. Umumun dillerinde “Tahrip, tamirden çok kolaydır” diye darb-ı mesel olmuştur. Bu kat’î kaideye binaen, meydanda görünen ehemmiyetli kusurlar ve tahribatlar, o kumandanın hatasından ve ehemmiyetli şerefler ve zaferler ise, ordunun kahramanlığından geldiğinden, o fenalıkları ona, o iyilikleri orduya vermek lâzım gelirken, bütün bütün aksine olarak, cemaatin hayrını baştaki bir ferde; ve o ferdin şerrini cemaate vermek, dehşetli bir haksızlık olmasıdır.

Üçüncü madde: Cemaatin hayrını ve ordunun zaferini başa vermek ve o başın kusurunu cemaate isnad etmek ise, binler hayırları bir tek hayra indirmek ve bir tek kusuru binler kusur yapmaktır. Çünkü nasıl bir tabur bir dehşetli düşmanı öldürse, herbir neferi bir gazilik rütbesini alır; ve yalnız binbaşısına verilse, binden bire iner, bir tek gazi olur; o binbaşının hatasıyla zalimane bir katl yapılsa ve ona verilmeyip tabura verilse, o bir tek katl bin cinayet hükmüne geçerek bin neferi mesul eder ve cezaya çarpar. Aynen öyle de, meydandaki görünen ehemmiyetli kusurlar onları işleyen ölmüş adama verilmezse, beş yüz, belki bin seneden beri gaziliğini ve hakperestliğini dünyaya gösteren ve ferman-ı şerefini ve Kur’ân bayraktarlığını kılıçlarıyla ve kanlarıyla imzalayan bir orduya havalesiyle o kusurlar binler derece ve erkânları adedince ziyadeleşir, o ordunun pek parlak mazisini dehşetli karartır ve bu asrın ordusunu, geçen asırların aynı orduları önünde mahcup ve mesul eder. Ve mevcut şerefler, zaferler tek adama verilse, binler derece küçülür, erkân ve efrad adedince gazilik ve hayırlar bir tek hükmüne geçer, söner; daha kusurlara karşı keffaretü’z-zünub olmaz.

İşte bu sebepler içindir ki, ben, onun dostluğunu bırakıp, onun yerinde, ehemmiyetli bir zamanda içinde bulunduğum ve tesirli hizmet ettiğim o ordunun dostluğunu aldım ve binler derece daha ehemmiyetli şerefini muhafazaya Risale-i Nur ile çalıştım.

Emirdağı’nda Said Nursî

Emirdağ Lahikası-I, 217. mektup, s. 324-326

LÛ­GAT­ÇE:

adem: yokluk, olmama.

darb-ı mesel: atasözü, vecize.

efrad: ferdler.

erkân: rükünler, esaslar.

katl: adam öldürme.

keffaretü’z-zünub: günahların keffareti.

şerâit: şartlar.

Okunma Sayısı: 173
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    New York'ta ezan coşkusu

    Risale-i Nur milyonların İmanını kurtardı

    Trabzonspor, Kasımpaşa'yı 5 golle yendi

    Memura çifte darbe

    Golü hep memur, işçi, emekli yiyor

    Askeri hükümetler krizleri derinleştiriyor

    İş bekleyenler arttı

    Üretici ile market arasında fark % 450

    Evsizlerin sayısında patlama yaşanıyor

    Çanta aldım, içini dolduramıyorum

    Yunanistan'daki yangın Edirne'den de görüldü

    Fransa Genelkurmayı: Nijer'deki varlıklarımıza zarar verecek gerilimlere karşılık vermeye hazırız

    Temsilcilerimiz, Avrupa elemelerini 20 galibiyetle tamamladı

    Bazı uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk dönemi başladı

    3 ayda 216 kişi boğuldu

    Pakistan'dan BM'ye çağrı

    Burkina Faso, Nijer'e asker gönderecek

    Yunanistan'daki yangınlar iki haftadır devam ediyor

    9500 sivilin öldüğü Ukrayna'da yakın gelecekte barış mümkün görünmüyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ayetlerdeki yolsuzluk uyarıları
    Genel

    Risale-i Nur milyonların İmanını kurtardı
    Ahmet BATTAL

    Seksen ikinci mesul kim
    Faruk ÇAKIR

    New York’tan gelen haber
    Cevher İLHAN

    “Yandaş medya” afallaması!
    Sebahattin YAŞAR

    Çıkmış sorular
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Sosyal hayatın gereği kimliklerimiz...
    Risale-i Nur'dan

    Şeref ve zafer orduya, kusurlar başa verilir
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.