"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Sesim yetişse küre-i arza bağırarak derim ki...

Risale-i Nur'dan
29 Ağustos 2022, Pazartesi
Dördüncü Sebep:

Bazen tevazu, küfran-ı nimeti istilzam ediyor; belki küfran-ı nimet olur. Bazen de tahdis-i nimet, iftihar olur. İkisi de zarardır. Bunun çare-i yegânesi –ki ne küfran-ı nimet çıksın, ne de iftihar olsun– meziyet ve kemâlâtları ikrar edip, fakat temellük etmeyerek, Mün’im-i Hakikî’nin eser-i in’amı olarak göstermektir.

Meselâ, nasıl ki murassa ve müzeyyen bir elbise-i fâhi­reyi biri sana giydirse ve onunla çok güzelleşsen; halk sana dese, “Maşaallah çok güzelsin, çok güzelleştin.” Eğer sen tevazukârâne desen, “Hâşâ, ben neyim? Hiç! Bu nedir, nerede güzellik?” O vakit küfran-ı nimet olur ve hulleyi sana giydiren mahir sanatkâra karşı hürmetsizlik olur.

Eğer müftehirâne desen, “Evet, ben çok güzelim. Benim gibi güzel nerede var? Benim gibi birini gösteriniz.” O vakit, mağrurâne bir fahirdir.

İşte fahirden, küfrandan kurtulmak için demeli ki: “Evet, ben güzelleştim. Fakat güzellik libasındır ve dolayısıyla libası bana giydirenindir; benim değildir.”

İşte bunun gibi ben de sesim yetişse bütün küre-i arza bağırarak derim ki:

Sözler güzeldirler, hakikattirler. Fakat benim değildirler; Kur’ân-ı Kerîm’in hakaikından telemmu etmiş şualardır.

“Ben sözlerimle Muhammed’i (asm) övmüş, güzel göstermiş olmadım; aksine Muham­med’den (asm) bahsetmek benim sözlerimi güzelleştirdi. [Sahabeden Hassan B. Sâbit’e ait bir sözdür]” düsturuyla derim ki:

“Kur’ân’ın hakaik-ı i’cazını ben güzelleştiremedim, güzel gösteremedim. Belki Kur’ân’ın güzel hakikatleri benim tabiratlarımı da güzelleştirdi, ulvîleştirdi.”

Madem böyledir; hakaik-ı Kur’ân’ın güzelliği namına, Sözler namındaki âyinelerinin güzelliklerini ve o âyinedarlığa terettüb eden inâyât-ı İlâhiyeyi izhar etmek, makbul bir tahdis-i nimettir.

Mektubat, s. 436

LÛ­GAT­ÇE:

cevâhir-i gàliye: kıymetli cevherler.

ehl-i dalâlet ve tuğyan: doğru yoldan sapmış olanlar ve azgınlıkta ileri gidenler.

etvar: tavırlar, hâl ve hareketler.

hakaik: hakikatler.

hasiyet: özellik.

katarat: katreler, damlalar.

masdar: kaynak, temel.

mezâyâ: meziyetler, üstün özellikler.

örf-ü nâs: gelenekler, an’aneler.

reşahat-ı meziyyat: meziyetlerin, güzel özelliklerin dışa yansıması.

tereşşuh etmek: sızmak, damlamak.

Okunma Sayısı: 196
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İddialar örtülmesin hukuk devreye girsin

    Ölü sayısının 1061'e yükseldiği Pakistan'da son durum?

    Kayyıma yargı zırhı, yolsuzlukları arttırır

    Haftanın karşılaşması 0-0 tamamlandı

    Kahramanmaraş'taki yangın kontrol altına alındı

    Rusya: Helikopterlerin onarıldığı fabrika tesislerini vurduk

    Japonya'da 1,8 milyon dolarlık cenaze bütçesi tartışması

    İspanya'da Iberia Express de grev kararı aldı

    'Ülkemizi ve Trablus'u onur ve şerefimizle koruyacağız'

    "Sıcak ödemi" teşhisi konuldu

    Trablus'taki çatışmalarda ölü sayısı 32 oldu

    İkinci elde fiyatlar düşebilir

    İstanbul’dan kaçış

    Maaş zamları vergiye gidiyor

    Binlerce genç döviz mağduru

    Kira artışları herkesi bunalttı

    9 ile gök gürültülü sağanak uyarısı

    Savcılık harekete geçmeli

    İnşaattan düşen 15 yaşındaki çocuk öldü

    Guterres'ten Libya çağrısı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İddialar örtülmesin hukuk devreye girsin
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Kayyıma yargı zırhı, yolsuzlukları arttırır
    Süleyman KÖSMENE

    Musibetlerden mesaj ve müjde
    Şükrü BULUT

    Terbiyede istibdat ile anarşizm arasında kalmış gençliğimiz…
    Yeni Asya'dan Size

    1 Eylül’de 4 liraya çıkıyoruz
    Risale-i Nur'dan

    Sesim yetişse küre-i arza bağırarak derim ki...
    Ali FERŞADOĞLU

    King, Nursî ve Gandhi
    Genel

    Ölü sayısının 1061'e yükseldiği Pakistan'da son durum?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bir Murad-ı nâ-murad

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.