Sesim yetişse küre-i arza bağırarak derim ki...

Dördüncü Sebep:

Bazen tevazu, küfran-ı nimeti istilzam ediyor; belki küfran-ı nimet olur. Bazen de tahdis-i nimet, iftihar olur. İkisi de zarardır. Bunun çare-i yegânesi –ki ne küfran-ı nimet çıksın, ne de iftihar olsun– meziyet ve kemâlâtları ikrar edip, fakat temellük etmeyerek, Mün’im-i Hakikî’nin eser-i in’amı olarak göstermektir.

Meselâ, nasıl ki murassa ve müzeyyen bir elbise-i fâhi­reyi biri sana giydirse ve onunla çok güzelleşsen; halk sana dese, “Maşaallah çok güzelsin, çok güzelleştin.” Eğer sen tevazukârâne desen, “Hâşâ, ben neyim? Hiç! Bu nedir, nerede güzellik?” O vakit küfran-ı nimet olur ve hulleyi sana giydiren mahir sanatkâra karşı hürmetsizlik olur.

Eğer müftehirâne desen, “Evet, ben çok güzelim. Benim gibi güzel nerede var? Benim gibi birini gösteriniz.” O vakit, mağrurâne bir fahirdir.

İşte fahirden, küfrandan kurtulmak için demeli ki: “Evet, ben güzelleştim. Fakat güzellik libasındır ve dolayısıyla libası bana giydirenindir; benim değildir.”

İşte bunun gibi ben de sesim yetişse bütün küre-i arza bağırarak derim ki:

Sözler güzeldirler, hakikattirler. Fakat benim değildirler; Kur’ân-ı Kerîm’in hakaikından telemmu etmiş şualardır.

“Ben sözlerimle Muhammed’i (asm) övmüş, güzel göstermiş olmadım; aksine Muham­med’den (asm) bahsetmek benim sözlerimi güzelleştirdi. [Sahabeden Hassan B. Sâbit’e ait bir sözdür]” düsturuyla derim ki:

“Kur’ân’ın hakaik-ı i’cazını ben güzelleştiremedim, güzel gösteremedim. Belki Kur’ân’ın güzel hakikatleri benim tabiratlarımı da güzelleştirdi, ulvîleştirdi.”

Madem böyledir; hakaik-ı Kur’ân’ın güzelliği namına, Sözler namındaki âyinelerinin güzelliklerini ve o âyinedarlığa terettüb eden inâyât-ı İlâhiyeyi izhar etmek, makbul bir tahdis-i nimettir.

Mektubat, s. 436

LÛ­GAT­ÇE:

cevâhir-i gàliye: kıymetli cevherler.

ehl-i dalâlet ve tuğyan: doğru yoldan sapmış olanlar ve azgınlıkta ileri gidenler.

etvar: tavırlar, hâl ve hareketler.

hakaik: hakikatler.

hasiyet: özellik.

katarat: katreler, damlalar.

masdar: kaynak, temel.

mezâyâ: meziyetler, üstün özellikler.

örf-ü nâs: gelenekler, an’aneler.

reşahat-ı meziyyat: meziyetlerin, güzel özelliklerin dışa yansıması.

tereşşuh etmek: sızmak, damlamak.