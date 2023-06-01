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1 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Şevkiniz bozulmasın, hiç teessüf etmeyiniz

Risale-i Nur'dan
01 Haziran 2023, Perşembe
Evet, evet!.. Neam, neam!.. Sivrisinek tantanasını kesse, bal arısı demdemesini bozsa, sizin şevkiniz bozulmasın, hiç teessüf etmeyiniz.

Zira kâinatı nağamatıyla raksa getiren hakaikın esrarını ihtizaza veren musika-i İlâhiye hiç durmuyor. Mütemadiyen güm güm eder.

Padişahların padişahı olan Sultan-ı Ezelî, Kur’ân denilen musika-i İlâhiyesiyle umum âlemi doldurarak, kubbe-i âsumanda şiddetli ses getirmekle sadef-i kehf (mağara) misal olan ulema ve meşâyih ve hutebanın dimağ, kalp ve femlerine vurarak, aks-i sadâsı onların lisanlarından çıkıp seyr ü seyelân ederek, çeşit çeşit sadâlarla dünyayı güm güm ile ihtizaza getiren o sadânın tecessüm ve intıbâıyla umum kütüb-ü İslâmiyeyi bir tambur ve kanunun bir teli ve bir şeridi hükmüne getiren ve her bir tel, bir nev’iyle onu ilân eden o sadâ-yı semavî ve ruhanîyi kalbin kulağıyla işitmeyen veya dinlemeyen, acaba o sadâya nisbeten sivrisinek gibi bir emîrin demdemelerini ve karasinekler gibi bir hükûmetin adamlarının vız vızlarını işitecek midir?

Elhâsıl: İnkılâb-ı siyasî cihetiyle dininden havf eden adamın dinde hissesi, beytü’l-ankebut gibi zayıf düşmüş; cehalettir, onu korkutur; taklittir, onu telâşa düşürttürür. Zira itimad-ı nefsin fıkdanı ve aczin vücudu cihetiyle, saadetini yalnız hükûmetin cebinden zannettiğinden, kalbini aklını da hükûmetin kesesinden tahayyül eder, korkar.

Suâl: “Bazı adam, dediğiniz gibi demiyor. Belki ‘Mehdî gelmek lâzımdır’ der. Zira dünya şeyhuhet itibarıyla müşevveşedir. İslâmiyet ağrazın teneffüsü ile mütezelziledir.”

Cevap: Eğer Mehdî acele edip gelse, baş göz üstüne, hemen gelmeli. Zira güzel bir zemin müheyya ve mümehhet oldu, zannettiğiniz gibi çirkin değildir. Güzel çiçekler, baharda vücutpezir olur. Rahmet-i İlâhî şe’nindendir ki şu milletin sefaleti nihayetpezir olsun. Bununla beraber, kim dese “Zaman bütün berbat oldu,” eskisine temayül gösterse, bilmediği halde İslâmiyetin muhalefetinden neş’et eden eski seyyiatı, bazı ecnebîlerin zannı gibi İslâmiyete isnad etmektir.

Eski Said Dönemi Eserleri 

(Münazarat), s. 171

LÛ­GAT­ÇE:

beytü’l-ankebut: örümcek evi, ağı.

demdeme: vızıltı, ses.

esrar: sırlar, gizli hakikatler.

fem: ağız.

havf etmek: korkmak.

ihtizaz: titreme, harekete geçme.

intıbâ’: şekli, sûreti görünme, izi çıkma.

meşâyih: şeyhler.

mümehhet: yayılmış, döşenmiş; hazırlanmış.

müşevveşe: düzensiz, karmakarışık.

nağamat: nağmeler, güzel sesler.

neam: evet.

sadef-i kehf (mağara) misal: inciyi koruyan sedef benzeri, mağara benzeri, Ashab-ı Kehf’in saklandığı mağaraya benzeyen.

şeyhuhet: ihtiyarlık, yaşlılık.

tantana: gürültü.

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