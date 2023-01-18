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18 OCAK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Şiddetli hisler ahiret için verilmiştir

Risale-i Nur'dan
18 Ocak 2023, Çarşamba
(Dünden devam)

Hem mala ve câha karşı şiddetli bir hırs gösterir. Bakar ki muvakkaten onun nezaretine verilmiş o fânî mal ve afetli şöhret ve tehlikeli ve riyâya medar olan câh, o şiddetli hırsa değmiyor. Ondan, hakikî câh olan merâtib-i maneviyeye ve derecat-ı kurbiyeye ve zâd-ı ahirete ve hakikî mal olan a’mâl-i salihaya teveccüh eder. Fena haslet olan hırs-ı mecazî ise, âlî bir haslet olan hırs-ı hakikîye inkılâb eder.

Hem meselâ, şiddetli bir inat ile, ehemmiyetsiz, zâil, fânî umûrlara karşı hissiyatını sarf eder. Bakar ki bir dakika inada değmeyen bir şeye bir sene inat ediyor. Hem zararlı, zehirli bir şeye, inat namına sebat eder. Bakar ki bu kuvvetli his, böyle şeyler için verilmemiş. Onu onlara sarf etmek, hikmet ve hakikate münafidir. O şiddetli inadı, o lüzumsuz umûr-u zâileye vermeyip, âlî ve bâkî olan hakaik-ı imaniyeye ve esâsât-ı İslâmiyeye ve hidemat-ı uhreviyeye sarf eder. O haslet-i rezile olan inad-ı mecazî, güzel ve âlî bir haslet olan hakikî inada, yani hakta şiddetli sebata inkılâb eder.

İşte şu üç misal gibi, insanlar, insana verilen cihazat-ı maneviyeyi, eğer nefsin ve dünyanın hesabıyla istimal etse ve dünyada ebedî kalacak gibi gafilâne davransa, ahlâk-ı rezileye ve israfat ve abesiyete medar olur. Eğer hafiflerini dünya umûruna ve şiddetlilerini vezaif-i uhreviyeye ve maneviyeye sarf etse, ahlâk-ı hamîdeye menşe, hikmet ve hakikate muvafık olarak saadet-i dâreyne medar olur.

İşte tahmin ederim ki nâsihlerin nasihatleri şu zamanda tesirsiz kaldığının bir sebebi şudur ki: Ahlâksız insanlara derler: “Hased etme, hırs gösterme, adavet etme, inat etme, dünyayı sevme!” Yani “Fıtratını değiştir” gibi, zâhiren onlarca mâlâyutak bir teklifte bulunurlar. Eğer deseler ki “Bunların yüzlerini hayırlı şeylere çeviriniz, mecralarını değiştiriniz”, hem nasihat tesir eder hem daire-i ihtiyârlarında bir emr-i teklif olur.

Mektubat, 

Dokuzuncu Mektub, s. 45-46

LÛ­GAT­ÇE:

adavet: düşmanlık.

ahlâk-ı hamîde: beğenilen ve övülen güzel ahlâk.

câh: itibar, makam; mevki.

derecat-ı kurbiye: Allah’a manevî yakınlık mertebeleri.

emr-i teklif: kişiye vazife olarak yüklenen, sorumlu tutulduğu iş.

fıtrat: yaratılış; mizaç.

hidemat-ı uhreviye: ahiretle ilgili hizmetler.

mâlâyutak: güç yetirilmez, zor, imkânsız.

münafi: zıt, ters.

nâsih: nasihat eden, öğüt veren.

şedîd: şiddetli.

umûr-u uhreviye: ahirete ait işler.

umûr-u zâile: kaybolan geçici ve fânî işler.

zâd-ı ahiret: ahiret azığı, ahiret yolculuğunda lâzım olan iman ve ibadetler.

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