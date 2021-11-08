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8 KASIM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Şirkin temeli sayısız muhâlâttan kurulmuş

Risale-i Nur'dan
08 Kasım 2021, Pazartesi
Kâinatın bütün zerratı, müçtemian ve münferiden, lisan-ı acz ve fakr ile vücub-u vücud ve vahdetine şehadet ettikleri Sâni-i Hakîm’e hamdler, senalar, şükürler olsun. Ve kâinatın tılsımını açıp, âyâtını keşif ve beyan eden Resulü ile Âl ü Ashabına ve sair enbiya ve mürselîn ihvanına ve ibâd-ı salihîne salât ü selâmlar olsun.

Arkadaş!

Tabiat ve esbab bazı insanlara şükür kapısını kapatıp şirk ve küfür kapısını açmıştır. Halbuki şirkin temeli sayısız muhâlâttan kurulmuş olduğundan haberleri yok. O muhâlâttan bir taneyi beyan edeyim ki, şirkin ne kadar fena bulunduğunu kör gözleriyle görsünler. 

Şöyle ki: 

Şirk sahibi, cehalet sarhoşluğunu terk ve ilim gözüyle küfrüne baktığı zaman, o küfrü iman ve iz’an edebilmek için bir zerre-i vâhideye bir ton ağırlığında bir yük yükletmeye ve her zerrede sayısız matbaaları icad edip tabiat ve esbabın eline vermeye ve bütün masnuatta bütün sanat inceliklerini tabiata ders vermeye muztar ve mecbur olur. Zira, hava unsurundan, meselâ her bir zerre, bütün nebatlar, çiçekler, semereler üstünde konup bünyelerinde vazifesini yapmak salâhiyetindedir. Eğer bu zerreler yaptıkları vazifelerde memur olup Cenab-ı Hakk’ın emir ve iradesine tâbi oldukları kâfirâne inkâr edilirse, o zerre herhangi bir bünyeye girse, o bünyenin bütün cihazatını, keyfiyetiyle teşekkülünü bilmesi lâzımdır. Bu bilginin o zerrede bulunmasını, ancak o kâfir itikad edebilir.

Maahâzâ, bir semere, bir şecerenin bir misal-i musağğarıdır; ve o semeredeki çekirdek, o şecerenin defter-i a’malidir. O ağacın tarih-i hayatı o çekirdekte yazılıdır. Bu itibarla, bir semere şecerenin tamamına, belki o şecerenin nev’ine, belki küre-i arza nâzırdır. Öyle ise bir semerenin sanatındaki azamet-i maneviyesi, arzın cesameti nisbetindedir. O zerreyi, sanatça hâvî olduğu o azamet-i maneviye ile bina eden, arzı haml ve bina etmekten âciz olmayacaktır. Acaba o kâfir münkir, kalbinde böyle bir küfrü taşımakla, akıl ve zekâ iddiasında bulunması kadar bir ahmaklık var mıdır?

Mesnevî-i Nuriye, s. 40

LÛ­GAT­ÇE:

esbab: Sebepler, vasıtalar.

ibâd-ı salihîn: Salih kullar.

iz’an: Basiret, anlayış, teslim olup itaat etmek.

misal-i musağğar: Küçültülmüş örnek, bir şeyin bütün özelliklerini taşıyan, ondan daha küçük olan örneği.

muhâlât: Muhaller, olması 

mümkün olmayanlar.

müçtemian: Toplu olarak, topluca, hepsi birden.

mürselîn: Gönderilenler, peygamberler.

Sâni-i Hakîm: Hikmet sahibi olan, her şeyi sanatla ve hikmetle yaratan Allah.

semere: Meyve, yemiş.

şirk: Allah’a ortak koşmak.

vahdet: Birlik ve teklik.

vücub-u vücud: Varlığı zorunlu, gerekli olmak.

zerrat: Zerreler, atomlar.

Okunma Sayısı: 196
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