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29 NİSAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Siyasetçi ekserce tam dindar olamaz

Risale-i Nur'dan
29 Nisan 2023, Cumartesi
Gaflet verecek ve dünyaya boğduracak ve hakikî vazife-i insaniyeti ve ahireti unutturacak olan en geniş daire ise siyaset dairesidir.

Hususan böyle umûmî ve mücadele suretindeki hâdiseler, kalbi de boğuyor. Güneş gibi bir iman lâzım ki her şeyde, her vaziyette, her bir harekette kader-i İlâhî ve kudret-i Rabbaniyenin izini, eserini görsün, ta o zulm-ü zulmette kalp boğulmasın, iman sönmesin, akıl tabiat ve tesadüfe saplanmasın.

Hatta ehl-i hakikat, hakikat ve marifetullahı bulmak için kesret dairelerini unutmaya çalışıyorlar; ta kalp dağılmasın ve lüzumlu ve kıymetli şeye sarf etmek lâzım gelen merakı, zevki, şevki, lüzumsuz fânî şeylerde telef olmasın. Hatta bu ehemmiyetli sırdandır ki din düsturlarının bir hâdimi olmak cihetinde güneş gibi imanlar taşıyan bir kısım Sahabeler ve onlara benzeyen mücahidînden, Selef-i Sâlihînden başka, siyasetçi, ekserce tam müttakî dindar olamaz. Tam ve hakikî dindar, müttakî olanlar, siyasetçi olmazlar. Yani maksad-ı aslî siyasetini yapanlarda din, ikinci derecede kalır, tebeî hükmüne geçer. Hakikî dindar ise, “Bütün kâinatın en büyük gayesi ubudiyet-i insaniyedir” diye, siyasete, aşk-ı merak ile değil, ikinci üçüncü mertebede onu dine ve hakikate alet etmeye –eğer mümkünse– çalışabilir. Yoksa, bâkî elmasları kırılacak âdî şişelere alet yapar.

Emirdağ Lahikası, 30. mektup, s. 86

SANATTA MAHARET MÜRECCAHTIR; FÂSIK ADAM GÜZEL ÇOBANLIK EDEBİLİR

Suâl: “Bazı nâs, senin gibi mana vermiyorlar. Hem de bazı Jön Türklerin a’mâl ve etvarı pis tefsir ediliyor. Zira bazısı ramazanı yer, rakı içer, namazı terk eder. Böyle, Allah’ın emrinde hıyanet eden, nasıl millete sadâkat edecektir?”

Cevap: Evet, neam, hakkınız var. Fakat hamiyet ayrı, iş ayrıdır. Bence bir kalp ve vicdan fezâil-i İslâmiye ile mütezeyyin olmazsa, ondan hakikî hamiyet ve sadâkat ve adalet beklenilmez. Fakat iş ve sanat başka olduğu için fâsık bir adam güzel çobanlık edebilir; ayyaş bir adam, ayyaş olmadığı vakitte iyi saat yapabilir. İşte şimdi salâhat ve mahareti, tabir-i âharla fazileti ve hamiyeti, nur-u kalp ve nur-u fikri cem edenler, vezaife kifayet etmezler. Öyle ise ya maharettir veya salâhattir. Sanatta maharet ise, müreccahtır.

Eski Said Dönemi Eserleri (Münazarat), s. 177

LÛ­GAT­ÇE:

cem etmek: toplamak, bir araya getirmek.

fezâil-i İslâmiye: İslâmî faziletler.

kesret: çokluk.

marifetullah: Allah’ı tanıma, anlama, bilme.

müreccah: tercih edilen, üstün tutulan.

müttakî: takva sahibi.

nâs: insanlar.

salâhat: salihlik, dindarlıkta ileri olma hali, günahsız ve temiz oluş.

Selef-i Sâlihîn: Ehl-i Sünnet ve Cemaatin ilk rehberleri; Ashab ile Tabiînin ileri gelenleri ve Tebe-i Tâbiînden olan Müslümanlar.

ubudiyet-i insaniye: insanın kulluğu.

vezaif: vazifeler, görevler.

zulm-ü zulmet: karanlık zulüm.

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